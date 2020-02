Nghi phạm giết chủ nợ, đốt xác phi tang, cướp tài sản rồi bỏ trốn từng có ý định tự tử

Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, trú tại xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP.Hải Phòng), nghi phạm sát hại chủ nợ là anh Nguyễn Văn L. (SN 1995, trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, cùng huyện An Dương) rồi bỏ trốn đã bị các lực lượng Công an TP.Hải Phòng, các cục nghiệp vụ bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La phối hợp bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách địa phận tỉnh Sơn La.

Việc Tuấn sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang, cướp tài sản rồi bỏ trốn gây chấn động dư luận địa phương.

Hiện Tuấn đã được di lý về Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra, phá án. Từ đây, góc khuất cuộc đời kẻ thủ ác được dần hé lộ.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an xã Lê Lợi cho biết, nghi phạm Phạm Ngọc Tuấn có cuộc sống gia đình không hạnh phúc cùng đời tư không được sáng sủa như bạn bè cùng trang lứa.

Tuấn là người con duy nhất trong gia đình. Bố mẹ Tuấn sau nhiều năm chung sống cùng với những mâu thuẫn không thể hàn gắn đã ly thân khoảng 2 năm nay và đang chờ thủ tục ly hôn tại tòa.

Học xong phổ thông, tháng 9/2014, Tuấn lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đến tháng 7/2016 Tuấn hoàn thành nghĩa vụ và trở về địa phương.

Theo Công an xã Lê Lợi, trở về địa phương, ban đầu Tuấn làm những công việc tự do để kiếm sống. Về sau, Tuấn không chí thú làm ăn mà hay tụ tập với đám bạn xấu cho đến thời điểm gây án.

Tuấn có biểu hiện nghiện ma túy và thuộc diện theo dõi của Công an địa phương. Tuấn từng có ý định tự tử nhưng bất thành do được gia đình phát hiện kịp thời.

Đến 17h20 ngày 22/2, ban Công an xã Lê Lợi nhận được tin báo tại nhà của ông Phạm Văn Trường (SN 1971, trú tại xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, bố đẻ của Tuấn) có thi thể người bị đốt cháy, trên người có nhiều thương tích nhưng nạn nhân không phải là Tuấn, cơ quan công an mới nhận định chính Tuấn là nghi phạm sát hại nạn nhân.

Danh tính nạn nhân Nguyễn Văn L. chỉ được xác định khi giấy tờ tùy thân trong người chưa bị đốt cháy.

Ban đầu, cơ quan công an nhận định, Tuấn có vay của nạn nhân L. một số tiền nhưng mất khả năng trả nợ. Khi L. đến nhà Tuấn đòi nợ, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Tuấn dùng dao sát hại L., cho xác vào thùng phuy rồi châm lửa đốt hòng phi tang sau đó lấy tiền trong ví của nạn nhân rồi bỏ trốn lên Sơn La và bị công an bắt giữ.

Các tình tiết của vụ trọng án đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng và Công an huyện An Dương điều tra, làm rõ.