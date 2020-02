Hải Phòng: Đã bắt được nghi phạm giết chủ nợ, phi tang xác trong thùng phuy

Nghi phạm được xác định là Phạm Văn Tuấn (24 tuổi, nguyên quán xã Quốc Tuấn, An Dương).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp với lực lượng chức năng Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La bắt giữ nghi phạm khi đối tượng đang ở Sơn La.



Hiện, đối tượng Tuấn được di lý về Hải Phòng để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Người dân kéo đến hiện trường.

Theo tìm hiểu, nạn nhân là N.V.L. (SN 1995, cùng trú tại xã Quốc Tuấn) làm nghề cầm đồ. Ngày 22/2, L. tới nhà Tuấn đòi nợ và nghi bị Tuấn dùng dao sát hại dã man, sau đó bỏ vào thùng phuy đốt xác phi tang.

Theo lời kể của hàng xóm nhà nghi phạm, khoảng 13-14h ngày 22/2, một người ở nhà ngay cạnh đó phát hiện mùi khét. Tuy nhiên, khi sang hỏi Tuấn thì được Tuấn cho biết, đang đốt quần áo. Người đầu tiên phát hiện sự việc là bố của nghi phạm.

Nghi phạm đã bị bắt giữ (Ảnh Hải Phòng 24).

Được biết, quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu giữ trong túi quần nạn nhân có chứng minh nhân dân mang tên N.V.L. và vợ của nạn nhân.

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm tang vật gồm biển số xe và điện thoại nghi của đối tượng Tuấn.