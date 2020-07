Vụ người phụ nữ bán hoa quả bị đâm tử vong ở Hà Nội: Một khách hàng đem 2 nghìn đồng đến hiện trường trả lại cho người đã khuất

Đối tượng gây án được xác định là Đào Đại Vương – SN 1987 ở xã Tiền Phong (Mê Linh, Hà Nội).

Người dân kể lại sự việc

Trưa cùng ngày, một số người dân cho hay, sáng sớm cùng ngày một khách hàng sau khi biết chị tử vong trong vụ án đã mang 2 nghìn đồng đến hiện trường để trả lại.

"Khách mua hàng hôm qua còn thiếu 2 nghìn đồng của chị H, sau khi biết thông tin vụ việc thì sáng nay mang ra hiện trường ném vào đó để trả lại. Người mua hàng có thể nghĩ rằng chỉ vì sau khi mình mua hàng đã khiến hai chủ hàng mâu thuẫn vì giành khách. Nhìn hình ảnh trả lại 2 nghìn đồng này chúng tôi rất xót thương", một người bán hàng ở khu vực cho hay.

Hiện trường vụ án

Liên quan đến vụ việc, hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng liên quan đến chỗ bán hàng.

Trao đổi với chúng tôi, một người bán hàng ở khu vực kể lại: "Hôm qua khoảng gần 10h, sau khi có một khách mua hàng xong, giữa chị H. và đối tượng Vương có sự tranh cãi. Khu vực bán hàng thuộc khu vực vỉa đường, chỗ này chị H. bán hàng đã lâu rồi, nhưng Vương cho rằng đây là khu vực công cộng nên là của chung. Sau lời qua tiếng lại, Vương chạy đi mua con dao rồi quay về đâm vào lưng chị H, thấy nạn nhân chống cự, Vương túm tóc giật rồi đâm thêm nhiều nhát khiến chị này gục tại chỗ, chỉ vài tiếng cấp cứu đã tử vong tại bệnh viện", một người chứng kiến kể.

Một khách hàng mang 2 nghìn đồng đến "trả lại" cho nạn nhân

Người dân cho biết, chị H. bán hàng ở khu vực đã lâu, không có điều tiếng và cũng không mâu thuẫn với ai bao giờ.

"Thậm chí, nhiều lúc H. còn giúp đỡ thằng Vương dọn dẹp hàng hóa vì biết nó đang chạy thận mỗi tuần 3 buổi. Bất cứ ai ở đây cũng đều khen ngợi chị H. có tính tình vui vẻ và tử tế. Vậy mà, không hiểu vì lý do gì thằng này lại hung hãn như vậy. Sau khi gây án, đối tượng còn nói 'tao đang chạy thận đằng nào cũng sắp chết, cho mày chết luôn' rồi Vương bình thản đi thẳng lên công an huyện xin đầu thú", một người bán hàng thuật lại.

Mẹ già khóc ngất vì quá bàng hoàng

Cũng trong ngày, chúng tôi đã đến gia đình nhà nạn nhân, lúc này người thân của chị đang bối và lo tang lễ.

Qua trao đổi, anh P. hàng xóm và cũng là người thân của gia đình nạn nhân cho hay, mọi người rất bang hoàng sau sự việc và đang rất đau xót nhưng không khỏi bức xúc.

"Chị H. về làm dâu ở đây bất cứ ai cũng phải ghi nhận về sự tử tế, hiện lành. Mỗi ngày đi bán hàng về nếu hoa quả còn, thì chị H. cho vào túi mấy phần chia cho mấy gia đình. Chỉ mới hôm qua ở đây, vậy mà bây giờ cơ sự thế này".

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân

Theo anh P. hàng ngày đi bán hàng còn có chồng chị H., tuy nhiên hôm qua, chồng chị H. ở nhà để thợ sửa chữa điện đến làm.

"Lúc khoảng gần 10h, thấy chồng H. chạy sang hàng xóm mượn chiếc xe máy với vẻ mặt thất thần và lạ, tôi hỏi nhưng anh không nói được lời nào. Thấy vậy tôi giữ lại và bảo là để tôi chở đi, nhưng anh ta giật phắt tay lái và rồ đi. Một lúc sau nghe tin, tôi vô cùng bàng hoàng và rất phẫn nộ", anh P. kể.

Chị H. xây dựng gia đình được 2 con trai (một cháu chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3, một cháu chuẩn bị thi vào cấp 3), hai anh chị sống cùng mẹ chồng hơn 80 tuổi, chỉ có thu nhập từ buôn bán hoa quả để lấy tiền nuôi các con ăn học.

Từ khi xảy ra vụ việc, mẹ già liên tục khóc ngất, sáng hôm nay phải đi bệnh viện cấp cứu. Trong khi đó, mẹ đẻ chị H. mới mất, chỉ vài ngày nữa giỗ 100 ngày.

Nghi phạm chạy thận 3 lần/tuần

Cùng ngày, chia sẻ với chúng tôi, chị Hoàng Thị Đ.(vợ của Vương) cho hay, lúc xảy ra sự việc, chị đang đi làm công nhân ở nhà máy dệt, nghe tin liền chạy về thì đã quá muộn. Đến hiện tại gia đình chị chưa dám đến nhà nạn nhân để hỏi thăm vì sợ họ phẫn nộ.

"Từ hôm qua đến nay gia đình tôi không ai ăn ngủ yên, cả nhà bàn bạc và đang nhờ chính quyền cùng công an đưa chúng tôi sang nói chuyện, thắp hương cho chị H.", chị Đ. tâm sự.

Theo chị Đ, bình thường ở nhà, Vương không có mâu thuẫn với ai, người này luôn tỏ ra mặc cảm vì bệnh tật.

"Thu nhập của tôi chỉ khoảng 5 triệu chỉ đủ tiền trang trải cho con cái ăn học và chi tiêu trong gia đình. Hàng ngày chồng tôi buôn bán hoa quả để có tiền chạy thận (thuốc thang ngoài bảo hiểm), do anh bị suy thận độ 4 đã quá nặng, sự sống không lường trước nên tôi không dám can thiệp vào đồng tiền do anh mặc cảm.

Có lần anh cũng tâm sự do bệnh tật nên mong muốn có chỗ bán hàng để kiếm thêm thu nhập, chị H. cũng thường hỗ trợ chồng tôi trong việc bán hang, nhưng không hiểu vì sao anh lại đối xử như vậy, tôi rất đau lòng", người phụ nữ nói.

Khu vực gia đình Đào Đại Vương

Còn ông Hoàng Công Kh. (bố vợ Vương) chia sẻ: "Về đây ở rể, đất này tôi cho vợ chồng nó, nhà cũng xây cho chúng nó. Mấy năm trước khi biết tin lâm bệnh, tôi rất thương. Hàng ngày con rể không có điều tiếng, cũng không mẫu thuẫn với ai bao giờ, không ngờ sự việc lại quá đau lòng",

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND xã Tiền Phong cho hay, sự việc xảy phía địa phương rất đau lòng. Hoàn cảnh gia đình đối tượng Vương có khó khăn. Vương ở rể, vài năm gần đây mang bệnh nặng, mỗi tuần phải chạy thận 3 lần, còn vợ Vương đi làm công nhân thu nhập chỉ đủ ăn và nuôi 1 cháu nhỏ.