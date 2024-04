Trước đó, tính đến 21 giờ ngày 9/4, có tổng số 29 ca bệnh đến khám, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn, trong đó có 7 ca nhẹ được cho về trong ngày để điều trị ngoại trú.

Tại thời điểm xảy ra vụ hàng loạt học sinh nhập viện với các biểu hiện mệt, buồn nôn, nôn, đau bụng, cầu phân lỏng nhiều lần sau khi ăn sáng (gồm các món cơm cuộn, cơm nắm) do bà L. bán trước cổng trường, Đội điều tra an toàn vệ sinh thực phẩm của huyện Khánh Sơn đã tiến hành lấy một số mẫu thực phẩm, lấy thông tin các ca bệnh nhập viện để điều tra. Đoàn đã lấy 21 mẫu để gửi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm.

Đến 20 giờ ngày 9/4, Đội điều tra an toàn vệ sinh thực phẩm của huyện Khánh Sơn phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa đến nhà bà L. để tiếp tục điều tra. Bà L. khai báo, bà và chồng cùng tham gia chế biến thức ăn hàng ngày. Tuy nhiên, từ lúc bắt đầu hoạt động chế biến thức ăn và bán thực phẩm hàng rong đến nay, bà L. và chồng chưa tham gia các lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm mà chủ động tự tìm hiểu qua mạng internet.

Hiện tại, Đội điều tra an toàn vệ sinh thực phẩm đã tiến hành niêm phong tất cả các nguyên liệu thực phẩm còn lại tại nhà bà L. và giao cho bà L. bảo quản; đồng thời yêu cầu bà L. tạm ngưng hoạt động chế biến, kinh doanh thức ăn cho đến khi có thông báo.

Các đơn vị ngành Y tế điều tra nguyên nhân hàng loạt học sinh nhập viện sau khi ăn sáng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa sáng 5/4. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, như tin TTXVN đã đưa, Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn có báo cáo về việc có hàng chục học sinh nhập viện vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 9/4 với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng tại hàng rong của người dân địa phương bán. Chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức họp khẩn với các cơ quan, đơn vị liên quan để chỉ đạo xử lý vụ việc ngộ độc thực phẩm; tổ chức thăm hỏi, động viên các em học sinh tại nhà và cơ sở y tế.

Các vụ việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm khác trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hôm 29/3 và ngày 5/4 đều có liên quan việc ăn ở quán ăn, gánh hàng rong trước cổng trường rồi nhập viện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.