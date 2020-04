Vụ chuyên gia tài chính nổi tiếng rơi từ tầng 14 chung cư xuống đất tử vong: Cơ sở nào để điều tra ông Tín tự tử hay bị mưu sát?

Liên quan đến vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong tại huyện Nhà Bè, chiều 7/4, Công an huyện Nhà Bè đã chuyển giao vụ việc cho Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để mở rộng điều tra.

Cái chết bất ngờ của TS Bùi Quang Tín có uẩn khúc?

Cụ thể sau khi điều tra ban đầu, khám nghiệm hiện trường và triệu tập những người có liên quan để thu thập thông tin, Công an huyện Nhà Bè đã chuyển hồ sư vụ việc Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi từ tầng 14 chung cư New Sai Gon (huyện Nhà Bè, TP.HCM) xuống đất tử vong ngày 5/4 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bước đầu, công an xác định, từ trưa đến chiều ngày 5/4, nhóm 9 người lãnh đạo chủ chốt của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã tổ chức ăn trưa và có dùng rượu, bia tại căn hộ của ông T.V.D (Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế) tại chung cư N.S ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Đến 16h chiều, kết thúc bữa cơm, một số người chuyển sang uống trà.

Tiến sĩ Bùi Quang Tín

Nhiều người lần lượt ra về, cuối cùng chỉ còn ông D, Tiến sĩ Bùi Quang Tín và PGS.TS N.Đ.T (Phó Hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng).

17h chiều ông D có việc ra ngoài. Trong căn hộ chỉ còn ông T và Tiến sĩ Tín còn ngồi nói chuyện.

Theo tường trình với Công an của ông N.Đ.T, ông và Tiến sĩ Tín có nằm nghỉ ở salon. Một lúc sau, Tiến sĩ Tín đứng dậy chào ra về. Ông T có khuyên nằm nghỉ cho khoẻ hoặc gọi người nhà đến đón nhưng ông Tín nói tự về được.

Ít phút sau, ông T nghe tiếng va đập bên ngoài nên chạy ra kiểm tra. Nhìn xuống dưới, ông T dù không thấy rõ nhưng linh tính có chuyện chẳng lành nên gọi cho ông D quay về. Lúc này ông Tín đã rơi lầu tử vong. Chia sẻ trên báo chí, ông T. liên tục khẳng định, ông và tiến sĩ Tín là bạn bè thân thiết, hoàn toàn không có mâu thuẫn gì.

TS Bùi Quang Tín từng bị đe doạ, ép từ chức

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thanh Bích, vợ Tiến sĩ Bùi Quang Tín viết trong đơn tường trình cho rằng sự việc xảy ra với chồng là một vụ án mạng, yêu cầu công an làm rõ.

Cho biết trên báo Thanh niên, bà Nguyễn Thanh Bích (vợ ông Tín) chia sẻ, đầu năm 2019, ông Tín được bổ nhiệm phụ trách Phòng truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Trong quá trình làm việc, ông Tín bị áp lực từ rất nhiều phía. Trước Tết 2020, ông Tín nói với bà Bích là sẽ xin từ chức. Ngoài ra, bà Bích còn khai với công an rằng chồng bà hay nhận tin nhắn đe dọa nói nếu không từ chức sẽ bị ép nhảy lầu.

Ông Tín là giảng viên của một trường Đại học, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Trường Doanh nhân B.L, thành viên Đoàn luật sư (LS) TP.HCM.

Khi vào cuộc điều tra, cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường rất kỹ lưỡng.

Tại căn hộ D14.11 của ông T.V.D, công an thu giữ nhiều vật chứng như 3 chai rượu, 12 lon bia, 2 chiếc điện thoại của nạn nhân. Ngoài ra, có 1 chiếc ghế gỗ màu trắng bị gãy phần tựa lưng phía sau.

Hiện trường nơi ông Tín rơi xuống tử vong

Khu vực giếng trời có lan can cao khoảng 1,2m có dấu vết sạch bụi. Tuy nhiên, nơi nạn nhân rơi xuống và hành lang các tầng của chung cư lại không gắn camera. Trong phòng có thu giữ 2 điện thoại của Tiến sĩ Tín. Ngoài ra, dép của ông Tín vẫn còn để ở trước cửa căn hộ.

Cơ sở nào để điều tra ông Tín tự tử hay bị mưu sát?

Trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP.Hà Nội bày tỏ sự đau buồn, tiếc thương và bất ngờ khi nghe tin tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín tử vong và cho rằng, cơ quan điều tra phải vào cuộc xác minh làm rõ để có kết luận chính xác.

Theo báo cáo của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, thời điểm trước khi xảy ra sự việc, ông Tín có ngồi ăn uống cùng 8 người khác, gần kết thúc bữa ăn thì chỉ còn ông Tín và ông T. - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Luật sư Cường cho rằng, việc ông Tín có mặt tại chung cư này cùng với nhiều người nên cần làm rõ tại thời điểm gặp gỡ, ăn uống, trạng thái tâm lý, cảm xúc của ông Tín như thế nào, có mâu thuẫn với ai không, có buồn chán, bế tắc đến mức phải tự tử không?

"Cái chết của ông Tín chỉ có thể xảy ra một trong 3 tình huống: Tự tử, tai nạn hoặc có người sát hại. Cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ để có kết luận nạn nhân tử vòng thuộc trường hợp nào trên cơ sở đó xác định trách nhiệm pháp lý và các vấn đề khác theo quy định pháp luật", Luật sư Cường cho biết.

Luật sư Cường phân tích, trường hợp nạn nhân tự tử thường là người rơi vào trạng thái quẫn bách, bế tắc, thường là người trẻ tuổi, nông nổi bồng bột. Nguyên nhân thường là vỡ nợ, phá sản, mâu thuẫn về tình ái... Đối tượng tự tử thường là người trẻ tuổi, người không kiểm soát được cảm xúc, nhận thức về cuộc sống, xã hội hạn chế...

Nạn nhân trong vụ việc này lại là một luật sư, tiến sĩ, người trí thức đã có tuổi, đã trải qua nhiều cung bậc thăng trầm của cuộc sống, am hiểu pháp luật, đang ở giai đoạn chín nhất của sự nghiệp, không mâu thuẫn gì về tình cảm thì chưa thấy có lý do gì khiến nạn nhân tự tử? Không có lý do gì để phải tự tử... Tình huống này cơ quan điều tra sẽ làm rõ từ phía gia đình, bạn bè, cơ quan để xác định nguyên nhân, tâm lý để có kết luận về vấn đề này.

Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội

Đối với khả năng thứ hai xảy ra là do tai nạn. Theo Luật sư Cường, việc này cũng có thể xảy ra nếu nạn nhân đứng ở những vị trí nguy hiểm, leo trèo hoặc đang thực hiện một công việc nguy hiểm ở trên cao mà không có bảo hộ lao động...

Thông tin từ vụ việc này cho thấy nạn nhân đi dự tiệc cùng nhiều người, sau đó còn nói chuyện với ông T. khi mọi người đã ra về. Ông T. là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân và là người thông báo với ông D., chủ hộ về việc nạn nhân tử vong.





Bởi vậy, cơ quan điều tra cần làm rõ ông T. có chứng kiến việc nạn nhân tử vong hay không, nạn nhân tử vòng là do ngã, rơi từ đâu (tầng mấy) xuống đất, vị trí ngã, rơi đó có dễ dàng bị ngã, rơi không?

Thông thường khi xây dựng, thiết kế chung cư, kiến trúc sư và đơn vị xây dựng sẽ lường trước tất cả các tình huống nguy hiểm nên trẻ em, người già cũng khó có thể rơi xuống, chưa nói gì là một người lớn tuổi, có nhận thức. Nếu trong chung cư này có vị trí nguy hiểm đến mức ai đứng ở đó, đi qua đó cũng có thể rơi xuống thì đó là điều bất thường. Bởi vậy, tình huống này cũng có thể sẽ được loại trừ.

Trong vụ việc này, theo đơn kêu cứu của vợ nạn nhân có nhiều yếu tố có thể nghi ngờ đây là một vụ mưu sát, nạn nhân bị sát hại bởi một người nào đó. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ trên cơ sở các dấu vết để lại trên hiện trường, lời khai của những người liên quan, đặc biệt là sẽ trích xuất camera của khu vực này để làm rõ...

Đồng thời, Cơ quan điều tra sẽ xác minh những mâu thuẫn trong công việc, đời sống của nạn nhân và gia đình nạn nhân, để khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Sẽ làm rõ người tiếp xúc cuối cùng với nạn nhân là ai, khi nào thì nhìn thấy xác nạn nhân.... Đặc biệt là làm rõ nạn nhân đã ngã, rơi từ đâu xuống, trước khi ngã, rơi xuống đất có bị tác động ngoại lực hay không, những ai có mặt trên hiện trường tại thời điểm nạn nhân tử vong để xác định rõ nguyên nhân sự việc và làm căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy có người đã đẩy nạn nhân ngã xuống đất hoặc đã sát hại nạn nhân rồi đẩy nạn nhân rơi xuống, người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015. Vấn đề này cơ quan điều tra cần phải làm rõ và có kết luận thỏa đáng để giải quyết vụ việc công bằng theo quy định pháp luật.

Luật sư Cường cho rằng: "Vụ việc này xảy ra khiến nhiều người lo lắng về an toàn trong các khu căn hộ chung cư, các khu nhà cao tầng và nhiều thắc mắc chưa được giải đáp. Hy vọng ở quan điều tra sẽ sớm xác minh làm rõ và có kết luận chính xác để giải quyết vụ việc thỏa đáng, công bằng, đúng pháp luật".