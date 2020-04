Thông tin mới nhất vụ chuyên gia tài chính nổi tiếng rơi từ tầng 14 chung cư tử vong

Thông tin này được cơ quan chức năng cho biết trong tối 7/4.

Cụ thể sau khi điều tra ban đầu, khám nghiệm hiện trường và triệu tập những người có liên quan để thu thập thông tin, Công an huyện Nhà Bè đã chuyển hồ sư vụ việc Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi từ tầng 14 chung cư New Sai Gon (huyện Nhà Bè, TP.HCM) xuống đất tử vong ngày 5/4 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó như đã đề cập, đầu giờ chiều 5/4 ông Bùi Quang Tín cùng 7 người khác (cùng công tác tại Đại học Ngân hàng TP.HCM) đến căn hộ của ông T.V.D. (32 tuổi, Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế của trường) để ăn uống.

Đến chiều cùng ngày, một số người ra về trước, chỉ còn lại ông Tín và một hiệu phó Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tên N.Đ.T. cùng chủ nhà.

Tuy nhiên đến 17h, ông D. có việc ra ngoài nên để ông Tín cùng vị hiệu phó ở lại nhà trước khi xảy ra sự việc ông Tín rơi từ lầu cao xuống.

Làm việc với công an, hiệu phó T. khai quá trình ăn uống nhóm có dùng nhiều rượu bia.

T. cho biết thời điểm ông D. ra ngoài, ông cùng Tiến sĩ Tín tiếp tục nói chuyện.

Khi nghe Tiến sĩ Tín nói muốn về nhà, T. kêu hãy gọi cho gia đình đưa về nhưng nạn nhân nói tự về được. Lúc này, T. nằm nghỉ tại ghế bên trong.

Tiến sĩ Bùi Quang Tín.

Lát sau, ông T. nghe tiếng động mạnh phát ra từ khu vực giếng trời nên chạy ra, tuy nhiên vì uống nhiều rượu, mắt lại cận nên không nhìn thấy rõ.

Do đó hiệu phó Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM gọi điện thoại cho chủ căn hộ là ông D. báo sự việc mà không báo ngay cho bảo vệ.

Bà Nguyễn Thanh Bích, vợ Tiến sĩ Bùi Quang Tín viết trong đơn tường trình cho rằng sự việc xảy ra với chồng là một vụ án mạng, yêu cầu công an làm rõ.

Theo Đại học Ngân hàng TP.HCM, Tiến sĩ Bùi Quang Tín (SN 1976) là giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, nguyên Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu, Đại học Ngân hàng TP.HCM đã mất vào hồi 17h30 ngày 5/4.

Tiến sĩ Tín công tác tại trường từ năm 2012 đến nay và có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp phát triển của trường.

Ngoài là một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính, ông Tín còn là luật sư.