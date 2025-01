Vụ án rúng động cả showbiz: 1 sao nữ bị bắt cóc tống tiền suốt 6 tháng, rò rỉ thông tin của 300 nghệ sĩ vào tay tội phạm

Ngày 6/1, theo tờ KoreaBoo, showbiz Hàn Quốc từng xảy ra vụ án chấn động liên quan đến việc rò rỉ thông tin cá nhân của nghệ sĩ. Nạn nhân bị ảnh hưởng lớn nhất trong vụ việc là nữ diễn viên Do Ji Won. Cô từng tham gia diễn xuất trong Ladies of the Palace, Punch Lady, Smile Again, No Matter What... Cuối tháng 7/1998, cuộc sống của Do Ji Won đảo lộn. Năm đó, trong lúc đang đứng ở bãi đậu xe ngầm thuộc 1 trung tâm thể thao ở Gangnam (Hàn Quốc), Do Ji Won đã bị 2 kẻ lạ mặt tiếp cận, đe dọa rằng: "Nếu cô hét lên, chúng tôi sẽ giết cô".

Đối mặt với việc bị dọa giết, Do Ji Won đành thỏa hiệp. Cô bị 2 kẻ bắt cóc dùng băng dính che mắt, bịt miệng, trói tay và nhét vào cốp xe của mình. Nữ diễn viên phải nằm trong cốp xe trong 5 giờ. 2 kẻ bắt cóc đã lái chiếc xe của Do Ji Won đi khắp Seoul (Hàn Quốc) để rút 476 USD (12 triệu đồng) từ tài khoản của cô. Sau khi đã lấy cạn tiền trong thẻ của Do Ji Won, bọn bắt cóc dừng xe tại bãi đỗ của 1 khu dân cư ở Gangnam (Hàn Quốc). Nhân lúc chúng không cảnh giác khi mở cốp, nữ diễn viên đã bỏ chạy.

Do Ji Won bị 2 kẻ lạ mặt bắt cóc, nhốt vào cốp xe của cô vào năm 1998

Những tưởng đã thoát khỏi bọn bắt cóc, nhưng không biết bằng cách gì, chúng lại có số điện thoại của Do Ji Won và gọi đe dọa nếu không đưa thêm tiền sẽ ra tay giết người thân của cô. Lo sợ người nhà bị liên lụy và gặp nguy hiểm tính mạng, Do Ji Won đã gửi 9.530 USD (gần 242 triệu đồng) vào tài khoản của 2 kẻ bắt cóc. Đến tháng 11/1998, chúng tiếp tục đòi sao nữ phải đưa thêm 34.000 USD (hơn 862 triệu đồng). Nhận thấy bản thân dù có đưa tiền thêm nữa cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của 2 kẻ bắt cóc, Do Ji Won quyết định báo cảnh sát.

Vào lúc 1h20 phút sáng 5/1/1999, 2 kẻ bắt cóc và tống tiền Do Ji Won bị bắt giữ sau 6 tháng khiến nữ diễn viên nổi tiếng sống trong sợ hãi. 2 kẻ này bị cảnh sát để mắt vì đã đỗ xe bất thường trước chung cư của Do Ji Won.

Nữ diễn viên bị đe dọa, tống tiền trong 6 tháng

Theo Sở cảnh sát Seocho (Seoul, Hàn Quốc), Yoo Deok Hyun (người đàn ông thất nghiệp, 26 tuổi) và Kwon Hyun Sook (nữ giảng viên, 25 tuổi) là 2 kẻ đã dàn cảnh bắt cóc, tống tiền Do Ji Won trong nửa năm. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Yoo có lời khai gây sốc rằng y nhắm đến Do Ji Won sau khi nhặt được cuốn sổ tay đánh rơi của 1 biên kịch truyền hình vào tháng 7/1998. Trong cuốn sổ tay, Yoo có được lịch trình, thông tin liên lạc chi tiết của 300 nghệ sĩ. Sau đó, Yoo Deok Hyun đã tìm Kwon Hyun Sook để lên kế hoạch thực hiện tội ác. Theo cảnh sát, 2 nghi phạm này còn nhắm đến 20 nữ diễn viên khác nếu chúng thực hiện trót lọt vụ của Do Ji Won. Vụ án bắt cóc, tống tiền và rò rỉ thông tin cá nhân của hàng trăm nghệ sĩ này khi công bố đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc.

Cảnh sát Hàn cho biết 2 nghi phạm nắm giữ thông tin cá nhân của 300 nghệ sĩ. Họ còn lên kế hoạch bóc cóc, tống tiền 20 nữ diễn viên khác nếu như thực hiện trót lọt vụ của Do Ji Won

