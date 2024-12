Ngày 28/12, tờ Wikitree đưa tin câu chuyện đau lòng về cuộc sống của vợ chồng nam diễn viên Jeon Byeong Ok (71 tuổi) và Han Jin Ju (59 tuổi) nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Cả 2 đã bị lừa sạch tiền của và không thể rời khỏi khu vực hồ chứa nước suốt 23 năm qua.

Theo diễn viên Jeon Byeong Ok, khi ông gần bước sang độ tuổi 50, 1 người quen đã giới thiệu cho ông về cơ hội đầu tư, kinh doanh địa điểm câu cá sinh lời cao. Nghĩ đến việc bản thân và vợ sắp nghỉ hưu, không còn đóng phim được nữa, ông lấy hết tiền tiết kiệm 500 triệu won (hơn 8,6 tỷ đồng) để mang đi đầu tư. Tuy nhiên, nam diễn viên không ngờ rằng ông đã bị lừa gạt. Toàn bộ giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh đều bị làm giả, để đánh lừa Jeon Byeong Ok. Địa điểm câu cá mà kẻ lừa đảo mời chào ông đầu tư nằm ở 1 hồ chứa nước cách xa trung tâm, không 1 bóng người lui tới.

Nam diễn viên Jeon Byeong Ok bị người quen lừa đảo hàng tỷ đồng.

Sau khi vụ việc bại lộ, Jeon Byeong Ok báo cảnh sát. Kẻ lừa đảo nhanh chóng bị bắt. Dù vậy, vợ chồng nam diễn viên vẫn không thể lấy lại số tiền đã mất của mình vì kẻ lừa đảo đã tiêu sạch. Cuối cùng, Jeon Byeong Ok và vợ chỉ có thể nhận đền bù là địa điểm đánh bắt cá ở gần hồ chứa nước, vốn là địa điểm kẻ lừa đảo đã mua trước đó.

Cú sốc mất sạch tiền bạc khiến Jeon Byeong Ok bị nhồi máu não, liệt từ thắt lưng trở xuống chân. Sau cơn bạo bệnh, nam diễn viên đi lại rất khó khăn, phải sống dựa vào thuốc để tránh bệnh tình chuyển nặng. Do đó, Jeon Byeong Ok không thể tiếp tục đi đóng phim. Sau khi chồng mất khả năng kiếm tiền, vợ Jeon Byeong Ok trở thành trụ cột. Bà đi làm tại 1 quán cafe để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí.

Do điều kiện kinh tế khó khăn, bệnh tật bủa vây, vợ chồng nam diễn viên chỉ có thể sống ở khu vực hồ chứa nước. Theo Jeon Byeong Ok, những năm qua, ông luôn sống trong sự dằn vặt, đau khổ. Ông cho rằng chính sự tham lam và thiếu cẩn trọng của bản thân đã làm khổ vợ, khiến cuộc sống của bạn đời mắc kẹt trong cảnh túng thiếu.

Cú sốc mất sạch tiền khiến nam diễn viên bị nhồi máu não. Sau cơn bạo bệnh, ông gặp khó khăn trong việc đi đứng nên không thể quay lại showbiz đóng phim.

Vợ chồng Jeon Byeong Ok khánh kiệt kinh tế sau vụ lừa đảo. Họ phải bám víu, sống ở hồ chứa nước hơn 20 năm qua.

Nguồn: Wikitree