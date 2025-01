Hai nam ca sĩ đình đám Vbiz vướng lùm xùm: Người bị chỉ trích vì thiếu trách nhiệm, người gây sốc vì tiết lộ từ vợ cũ

Điểm chung của hai sao nam này là có sự nghiệp ca hát thành công, lượng fan đông đảo bậc nhất Vbiz và cùng vướng lùm xùm đời tư. Điều khiến khán giả thất vọng nhất ở hai nam ca sĩ là cách cư xử với chính con ruột của mình.

Jack

Năm 2021, Jack vướng bê bối lớn nhất sự nghiệp khi bị bạn gái cũ Thiên An tố làm cô có thai nhưng thiếu trách nhiệm với con chung của hai người. Thời điểm đó, Jack thừa nhận có con với Thiên An và chu cấp 5 triệu/tháng khi chia tay. Sau đó nam ca sĩ tuyệt nhiên không nhắc đến sự việc này thêm một lần nào nữa, còn Thiên An làm mẹ đơn thân.

Tới năm 2022, Thiên An tuyên bố Jack đã ngừng chu cấp tiền nuôi con từ tháng 4/2022. Trong quá trình trước đó, phía gia đình nam ca sĩ cũng không thực hiện chu cấp đều đặn. Thiên An cho biết, hai mẹ con cô và gia đình của Jack đã không còn bất cứ mối liên hệ nào. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật những hình ảnh, video dễ thương của hai mẹ con. Trong các clip, nhiều cư dân mạng bình luận bé Sol - con gái của Thiên An có gương mặt như bản sao của Jack.

Vì scandal này, danh tiếng của Jack bị tuột dốc. Dù nam ca sĩ vẫn ra sản phẩm, đi diễn đều đặn và có lượng fan trung thành riêng nhưng tiếng xấu "bỏ con" đã bị gắn với tên anh trong những năm qua. Trên mạng xã hội, netizen không chỉ nhắc đến Jack với sự mỉa mai, chế giễu mà còn chế ra nhiều âm thanh, hình ảnh châm biếm nam ca sĩ.

Hoài Lâm

Những năm qua, Hoài Lâm lựa chọn cuộc sống về quê ở ẩn sau khi ly hôn, lánh xa thế giới showbiz. Nam ca sĩ chỉ giao lưu với fan qua những buổi livestream, thỉnh thoảng trên mạng xã hội còn xuất hiện hình ảnh ngoại hình xuống dốc của Hoài Lâm nhưng anh vẫn được khán giả bênh vực, yêu thương.

Ngược lại, Cindy Lư - vợ cũ của Hoài Lâm lại bị chỉ trích vì công khai yêu đương với Đạt G sau khi ly hôn. Mãi đến hôm 3/1 vừa qua, Cindy Lư mới lên tiếng nói rõ nguyên nhân ly hôn và những gì cô đã im lặng chịu đựng trong những năm qua.

Cindy Lư tung đoạn tin nhắn giữa cô và Hoài Lâm vào năm 2020, chính nam ca sĩ thừa nhận việc đã có tình cảm với người khác khi chưa ly hôn. Sau đó, Cindy Lư một mình nuôi hai con nhỏ.

"Trước khi năm 2024 kết thúc, có những sự việc em cần làm rõ, cho danh dự của bản thân, của gia đình, của tụi nhỏ, em sẽ trả lý do ly hôn lại đúng sự thật của nó. Em nhịn được 1 năm, 2 năm, nhưng bây giờ là 5 năm, em không thể nhịn được nữa, những thông tin sai lệch, vu khống, bịa đặt, bình luận từ bài viết của em, vào livestream bán hàng của em để chửi, từ những người yêu thương anh bất chấp, nó ác với em, với tụi nhỏ, rất ác. Em chỉ muốn hỏi em bỏ anh ấy trong lúc anh mất hết tất cả, hay chính anh là người quay lưng với mẹ con em? Luôn mong anh có thể một lần lên tiếng cho người đang nuôi dưỡng các con anh, nhưng chưa bao giờ anh làm, thì em xin phép, để em được sống cho bản thân của mình", vợ cũ Hoài Lâm chia sẻ.

Hiện tại, Cindy Lư đang có cuộc sống hạnh phúc bên Đạt G. Cô cho biết bạn trai hiện tại yêu thương, chăm lo cho hai con riêng của mình như con ruột. Các con của Hoài Lâm cũng nhiều lần xuất hiện cùng Đạt G, thân thiết gọi bạn trai của mẹ là "ba".

Trong khi đó, Hoài Lâm cũng đã có bạn gái sinh năm 2003. Nam ca sĩ thoải mái đăng ảnh cùng người yêu, công khai tình cảm lên mạng xã hội.