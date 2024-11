Trước Chi Dân, An Tây, showbiz Việt cũng rúng động vụ án mạng do nam ca sĩ này gây ra

Mới đây, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam người mẫu An Tây (Andrea Aybar), ca sĩ Chi Dân và một số người liên quan về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng người mẫu An Tây còn bị khởi tố thêm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chi Dân tại cơ quan điều tra

An Tây tại cơ quan điều tra

Vụ việc hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Trước Chi Dân và An Tây, một số nghệ sĩ Việt khác cũng đã vướng vòng lao lý, phải trả giá đắt vì hành vi tương tự.

Ca sĩ Châu Việt Cường

Tháng 3/2019, Châu Việt Cường bị tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người. Nam ca sĩ bị bắt từ năm 2018 vì sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác, khiến một cô gái tử vong.

Theo cáo trạng, Châu Việt Cường sau khi biểu diễn ở Hà Nam xong thì tụ tập cùng một nhóm người ở quận Ba Đình (Hà Nội). Tại đây, cả nhóm đã cùng nhau sử dụng ma túy và quan hệ tình dục. Sáng ngày 5/3/2018, Cường và cô gái tên H. đều có biểu hiện bị ảo giác do sử dụng ma túy, liên tục nói chuyện, khóc lóc, vái lạy nhau. Nghĩ H. bị ma nhập, Cường lấy tỏi ném vào người H., sau đó tự ăn và nhét hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi có kích thước lớn vào miệng H. khiến nạn nhân tử vong vì ngạt thở.

Tại phiên tòa, Châu Việt Cường nhận lỗi và xin lỗi gia đình nạn nhân. Tháng 8/2019, được đại diện bị hại có đơn xin giảm nhẹ nên Châu Việt Cường được tòa cấp phúc thẩm giảm án xuống còn 11 năm tù.

Châu Việt Cường

Diễn viên Hữu Tín

Tháng 6/2022, công an tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ của diễn viên Hữu Tín, phát hiện ma túy và một số vật dụng tại hiện trường. Qua xét nghiệm, Hữu Tín và những người liên quan dương tính với chất ma túy. Trong quá trình điều tra, Hữu Tín khai đã dùng ma túy 3 năm.

Tại phiên xét xử vào tháng 3/2023, Hữu Tín bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nam diễn viên thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng và giải thích sử dụng ma túy là do tò mò, dù biết ma túy tác hại lớn đến sức khỏe, nhưng do có uống bia rượu nên không kìm chế được.

Hữu Tín

Diễn viên Lệ Hằng

Tháng 4/2023, nữ diễn viên Lệ Hằng (từng thủ vai nhân vật Hoài Thatcher trong phim "Xin hãy tin em") bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Lệ Hằng bị phát hiện khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào tháng 3/2023. Khi khám xét, lực lượng chức năng thu tang vật gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Lệ Hằng khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho người khác kiếm tiền, còn bản thân không sử dụng ma túy.

Lệ Hằng

Ca sĩ Chu Bin

Tháng 6/2024, Công an Quận 10 TP.HCM cho biết đã tạm giữ ca sĩ Chu Bin cùng một số người khác để điều tra hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Hai ngày trước thông tin này, lực lượng chức năng đã ập vào nhà ở phường 2, quận 10 thì phát hiện Chu Bin và những người khác đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Tối 6/6, Chu Bin được thả sau khi bị xử phạt hành chính.

Chu Bin

Sau khi vướng lùm xùm, vào ngày 12/6, Chu Bin có động thái đầu tiên trên mạng xã hội, thông báo đã quay trở lại: "Xin chào cả nhà. Hoan hỷ. Em về rồi nhé cả nhà". Tuy nhiên, vì vấp phải phản ứng tiêu cực từ công chúng nên nam ca sĩ đã phải chỉnh sửa bài đăng và hạn chế phần bình luận.

Người mẫu Nhikolai Đinh

Cũng trong tháng 6/2024, Nhikolai Đinh cùng 9 người bị Công an quận 1 TP.HCM bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thời điểm khám xét, Nhikolai Đinh bị phát hiện nam người mẫu tàng trữ ma túy trong người và có kết quả dương tính khi test nhanh.