Vợ tôi mới có cô bạn thân xinh đẹp, sành điệu, nhưng cứ nghe chuyện về cô ấy, tôi lại giật mình thon thót và lo sợ thay vợ

Tôi sống với vợ gần 8 năm nay nên khá hiểu tính cô ấy. Vợ tôi trước giờ là kiểu người rất cẩn thận chuyện tiền bạc. Đi siêu thị còn ngồi so giá từng thương hiệu, mua cái nồi cơm cũng phải xem đánh giá mấy ngày mới quyết. Bạn bè vay vài triệu cô ấy còn cân nhắc kỹ, chứ chưa bao giờ dễ dãi. Vậy mà gần đây, tôi lại thấy vợ thay đổi chỉ vì một người mới quen.

Khoảng hơn 2 tuần trước, khu phố tôi có một cô gái chuyển tới thuê nhà tên Ngọc. Tôi gặp vài lần lúc đi làm về, thấy cô ấy trẻ, xinh đẹp, ăn mặc khá sành điệu, nói chuyện giọng ngọt ngào, dễ nghe. Hôm đầu tiên tới khu phố, Ngọc còn mang bánh sang từng nhà làm quen.

Tôi cũng không để ý lắm, cho tới khi thấy vợ tôi bắt đầu nhắc tên Ngọc suốt ngày.

Nào là “Ngọc vui tính lắm”, “Ngọc sống tình cảm”, “Ngọc mới chuyển tới nên cô đơn”. Có hôm tan làm về, tôi thấy hai người ngồi uống trà sữa trước cửa nói chuyện cười đùa như quen từ lâu rồi.

Tôi thấy lạ nên còn đùa vợ là mới biết người ta chưa đầy tháng mà đã thân thế? Vợ tôi trả lời rất tỉnh queo: Hợp thì tự nhiên thân thôi, có người quen cả chục năm vẫn chẳng thân được.

Tôi nghe cũng thấy có lý nên thôi không hỏi nữa. Nhưng rồi cách đây mấy hôm, tôi vô tình thấy tin nhắn chuyển khoản trong điện thoại vợ, số tiền là 50 triệu. Tôi chết lặng mấy giây, không biết vợ làm gì mà cần tới 50 triệu, chuyển cho ai mà chẳng nói với tôi một câu. Tôi hỏi thì vợ thản nhiên bảo Ngọc mới mua chiếc xe tay ga Sh, thiếu tiền nên mượn tạm, tháng sau sẽ trả.

Tôi sốc thật sự, 50 triệu đâu phải ít. Đó là khoản tiền hai vợ chồng để dành gần cả năm trời. Vậy mà vợ tôi cho một người mới quen hơn 2 tuần mượn mà chẳng bàn với tôi câu nào.

Tối hôm đó tôi nói chuyện nghiêm túc thì vợ lại tỏ ra rất bình thường, cho rằng tôi làm quá lên, người ta đàng hoàng tử tế, mượn sẽ trả chứ có quỵt đâu mà sợ. Tôi thấy vợ đang tin tưởng một cách mù quáng, thấy mọi thứ nhanh quá, chẳng hiểu Ngọc làm cách nào mà vợ tôi lại tin đến mức vậy, cho mượn tiền và còn bảo vệ một cách bất chấp, chống lại cả chồng.

Một người phụ nữ tiết kiệm như vợ tôi, trước giờ chưa từng tiêu gì lớn mà không tính toán, giờ lại dễ dàng cho vay 50 triệu chỉ vì vài câu tâm sự. Tôi càng nghĩ càng thấy không ổn.

Hôm qua tôi lại khuyên vợ, tôi không cấm cô ấy chơi với bạn nhưng phải tỉnh táo, động vào tiền bạc lại càng phải cẩn thận.

Vợ tôi lập tức khó chịu: “Anh lúc nào cũng nghĩ xấu người khác. Chơi với nhau mà không có niềm tin thì chơi làm gì?”.

Tôi im luôn vì biết nói nữa sẽ thành cãi nhau.

Nhưng thật lòng, tôi không sợ mất 50 triệu bằng sợ vợ mình đang bị người khác dẫn dắt mà không nhận ra. Người ta mới xuất hiện có mấy tuần đã khiến cô ấy thay đổi như vậy, tôi cũng không biết tiếp theo còn chuyện gì nữa?