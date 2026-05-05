Thanh niên 22 tuổi đòi cưới bạn thân của mẹ, sốc nhất là yêu cầu thách cưới từ "nhà gái"

Những cặp đôi có khoảng cách tuổi tác lớn thường dễ thu hút sự chú ý của dư luận, bởi sự chênh lệch này không chỉ tạo ra nhiều ý kiến trái chiều mà còn đặt ra câu hỏi về tình yêu, sự phù hợp và khả năng gắn bó lâu dài của họ trong cuộc sống thực tế. Điển hình là câu chuyện về một chàng trai 22 tuổi ở Trung Quốc kiên quyết muốn kết hôn với người phụ nữ 42 tuổi.

Theo tờ Người đưa tin, ban đầu, khi phát hiện con trai có tình cảm với bạn thân của mình, người mẹ chỉ nghĩ đó là sự bồng bột nhất thời nên không quá để tâm, chỉ nhắc nhở qua loa rồi bỏ qua. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ kéo dài hơn nửa năm. Đến khi con trai bất ngờ yêu cầu cưới gấp, người mẹ mới thực sự rơi vào trạng thái lo lắng.

Theo lời người mẹ, bạn thân của bà đã ly hôn và có một người con trai bằng tuổi chàng trai kia. Khoảng cách hai mươi tuổi khiến bà không thể chấp nhận và kiên quyết phản đối, cho rằng hai người không phù hợp để xây dựng gia đình.

Mặc dù bị người nhà phản ứng dữ dội, chàng trai vẫn giữ thái độ cứng rắn, khẳng định tình cảm của mình không thay đổi và cho rằng khoảng cách tuổi tác không phải là vấn đề.

Khi người mẹ tìm cách nói chuyện với bạn thân để giải quyết vấn đề thì bị từ chối. Người phụ nữ này thậm chí còn đưa ra những điều kiện kết hôn như nhà cửa đã trả hết, sính lễ ba trăm nghìn tệ (hơn 1,1 tỷ đồng), cùng với vàng cưới và kim cương.

Sau khi nghe những yêu cầu đó, người mẹ vô cùng sốc và lập tức từ chối, cho rằng đây không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn là sự không phù hợp trong mối quan hệ. Dẫu sính lễ lên đến hơn 1,1 tỷ đồng, chàng trai vẫn một mực giữ quan điểm muốn kết hôn, khiến người mẹ hoàn toàn bất lực và phải chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để giãi bày.

Sau đó, tình hình càng trở nên căng thẳng khi chàng trai thay đổi thái độ, khẳng định sẽ tự lo toàn bộ chi phí và chỉ muốn cưới đúng người phụ nữ đó.

Trước quyết tâm của con trai, người mẹ rơi vào trạng thái lo lắng, đặc biệt khi cho rằng sự chênh lệch tuổi tác và hoàn cảnh có thể dẫn đến nhiều rủi ro trong tương lai. Cuối cùng, hai bên tạm thời nhượng bộ và đồng ý tổ chức lễ đính hôn trước. Dù vậy, phía chàng trai vẫn yêu cầu nghi lễ đầy đủ và sính lễ rõ ràng, khiến người mẹ đành chấp nhận trong sự miễn cưỡng.

Theo tờ Đời sống & Gia đình, sự việc sau khi được chia sẻ đã gây ra nhiều tranh luận trong dư luận.

Nhiều người kịch liệt phản đối, cho rằng chàng trai còn quá trẻ, chênh lệch 20 tuổi là điều đáng lo ngại và sớm muộn cũng sẽ hối hận.

Cũng có người chỉ trích người bạn thân, cho rằng cô ta không đứng đắn khi yêu một chàng trai trẻ lại là con của bạn thân mình. Ngược lại, một số ý kiến lại ủng hộ, cho rằng từ bạn thân trở thành con dâu, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu có thể sẽ dễ hòa hợp hơn.

Thậm chí có người còn đùa rằng nên “đổi hôn” cho công bằng. Nhưng suy cho cùng, tình cảm không thể cưỡng ép, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, hợp thì ở, tan thì buông.

Một số người cho rằng, phụ nữ lớn tuổi hơn thường mang lại sự ổn định cho hôn nhân. Khi khoảng cách tuổi tác quá lớn, đôi khi cả hai đều đang tìm kiếm sự an ủi và điểm tựa tinh thần.

Với chàng trai trẻ, anh tìm thấy cảm giác an toàn và được che chở từ người phụ nữ ấy, nên việc nảy sinh tình cảm là điều dễ hiểu. Đây không hẳn là sai lầm, người mẹ cũng không cần quá hoảng loạn.

Nếu thật sự lo cho tương lai của con, cô nên thẳng thắn nói cho con biết thực tế cuộc sống, giúp con chuẩn bị tâm lý trước những khó khăn có thể xảy ra, để sau này biết cách đối mặt và lựa chọn.

Vị đắng của tình yêu, chỉ khi tự mình trải qua mới thấu hiểu. Chỉ sau khi nếm đủ đau khổ, con người mới biết đâu là người phù hợp nhất, và cũng từ đó mà trưởng thành hơn.

Giống như vàng thật không sợ lửa thử. Hãy cho họ cơ hội. Nếu trong vòng 5 năm, hai người vẫn hòa hợp, không mâu thuẫn lớn, tình cảm vẫn như thuở ban đầu, thì mối quan hệ ấy xứng đáng được chúc phúc.

Tóm lại, trước tình yêu chân thành, tuổi tác không phải là yếu tố quyết định. Dù chênh lệch lớn đến đâu, chỉ cần có tình cảm thật lòng, hạnh phúc vẫn hoàn toàn có thể đạt được.