Đang hot clip bằng chứng Hoa hậu 2K3 giật chồng CEO của bạn thân diễn viên, lén sinh con ngoài giá thú từ năm ngoái

Ngày 28/4, tờ Sohu đưa tin showbiz Hoa ngữ đang dậy sóng với clip bằng chứng doanh nhân Dương Tử ngoại tình, có con ngoài giá thú với Hoa hậu Hoàn vũ Lý Tuyển Tử trong thời gian hôn nhân với minh tinh Huỳnh Thánh Y. Cánh săn ảnh cho biết họ đã bắt gọn cảnh Lý Tuyển Tử và em bé được Dương Tử hộ tống đến 1 trung tâm ở cữ sau sinh vào tháng 4/2025. Đáng nói, đứa trẻ chào đời chỉ 3 tháng sau khi CEO công ty truyền thông hoàn tất thủ tục ly hôn với Huỳnh Thánh Y.

Theo các nguồn tin ở Cbiz, nàng hậu 2K3 đã thành công "hất cẳng" Huỳnh Thánh Y khỏi nhà hào môn nhờ mang thai. Cách đây không lâu, Dương Tử đã đưa mẹ con Lý Tuyển Tử về ra mắt người mẹ già 91 tuổi của mình. Sau khi có con chung với đại gia truyền thông, Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2021 có cuộc sống như một "phú bà" đích thực với việc dát đồ hiệu từ đầu tới chân, thường xuyên check-in du lịch sang chảnh.

Được biết, Lý Tuyển Tử là chị em kết nghĩa thân thiết với Huỳnh Thánh Y. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2021, đạt ngôi vị Á quân cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thời trang Quốc tế năm 2020, nhưng sự nghiệp lận đận. Cuối năm 2023, thấy đàn em gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm ổn định, Huỳnh Thánh Y đã đưa Lý Tuyển Tử vào công ty của chồng mình, cho nàng hậu làm trợ lý hỗ trợ Dương Tử livestream bán hàng. Ai ngờ, Lý Tuyển Tử lại lợi dụng công việc để tiếp cận và giật chồng đàn chị. Thời điểm đó, cuộc hôn nhân của Huỳnh Thánh Y và Dương Tử đang gặp trục trặc. Họ ly thân từ năm 2022, nhưng minh tinh Vua Hài Kịch vẫn cố hàn gắn, cứu vãn mối quan hệ với Dương Tử.

Đến năm 2024, Huỳnh Thánh Y đề nghị Dương Tử tham gia show truyền hình Goodbye Lover với hy vọng ông xã quay đầu. Tuy nhiên, ngay trong chương trình, Dương Tử đã bị lộ chuyện ngoại tình. Anh công khai gọi điện trò chuyện với Lý Tuyển Tử vào lúc nửa đêm, bất chấp việc vợ ở cạnh và máy quay xung quanh. Do chồng đã có người mới và không muốn hàn gắn, Huỳnh Thánh Y đành đau đớn buông tay.

Trên MXH Weibo, cư dân mạng chỉ trích hành vi ngoại tình của Dương Tử và Lý Tuyển Tử. Họ mỉa mai đại gia truyền thông cặp kè với người đẹp đáng tuổi con mà không biết ngại. Được biết, Lý Tuyển Tử còn nhỏ hơn con gái đầu của Dương Tử 1 tuổi. Trước khi kết hôn với Huỳnh Thánh Y, Dương Tử trải qua 1 đời vợ và có con gái sinh năm 2002. Bên cạnh đó, không ít người cảm thương Huỳnh Thánh Y làm ơn mất oán, ra tay giúp đỡ đàn em kết nghĩa cuối cùng bị cướp chồng. Song cũng có netizen cho rằng đây là cái giá mà minh tinh này phải trả vì năm xưa cũng từng làm tiểu tam, phá nát hôn nhân của Dương Tử và người vợ đầu tiên Đào Hồng. Vụ việc này sau khi bại lộ đã làm sụp đổ vĩnh viễn hình tượng ngọc nữ của Huỳnh Thánh Y.

Góc khuất bị chồng đại gia khinh rẻ của Huỳnh Thánh Y

Huỳnh Thánh Y - Dương Tử bí mật kết hôn vào năm 2007, nhưng đến năm 2015 mới công khai mối quan hệ. Nhờ sinh được con trai nối dõi cho gia tộc họ Dương, giai nhân nổi tiếng này mới từ vị trí thê thiếp trở thành chính thất, có cơ hội bước chân vào nhà hào môn. Đối mặt với làn sóng tẩy chay từ công chúng vì scandal làm "tiểu tam", nữ diễn viên phải rút khỏi ngành giải trí. Đến năm 2020, cô mới quay lại showbiz.

Đến tháng 10/2024, Huỳnh Thánh Y công khai phơi bày cuộc hôn nhân giả tạo, mệt mỏi của mình trên sóng truyền hình. Trong show Goodbye Lover , nàng "Bạch Xà" chua chát cho biết mối quan hệ của cô và chồng đại gia hỗn độn, xa cách. Nữ diễn viên luôn cảm thấy ngột ngạt, gò bó đến mức không thở được khi ở bên Dương Tử vì luôn bị chồng xem thường, áp đặt và mắng chửi nặng nề mỗi khi không hài lòng. Dương Tử từng không chút kiêng dè, nói vợ mình là "vô học, ngu ngốc" trên sóng truyền hình. Thậm chí, Huỳnh Thánh Y còn từng gây sốc với hình ảnh quỳ gối rửa chân cho chồng.

Nữ diễn viên ví mối quan hệ của cô và Dương Tử "giống đối tác làm ăn hơn là vợ chồng". Theo Huỳnh Thánh Y, Dương Tử luôn đặt bạn bè lên hàng đầu thay vì gia đình. Chính Dương Tử cũng thừa nhận anh coi trọng bạn hơn vợ. Không chỉ vậy, Huỳnh Thánh Y cho biết chồng cô có 7 chiếc điện thoại và không cho vợ đụng vào. Mỗi khi muốn liên lạc với chồng, nữ diễn viên phải nhắn tin vào 8 nhóm chat khác nhau. Chưa kể, mọi hoạt động của Huỳnh Thánh Y phải được thông qua Dương Tử. Có thời điểm, nữ diễn viên tham gia 6 phim/năm, chạy show sự kiện và livestream bán hàng liên tục. Cô mệt mỏi và bày tỏ muốn nghỉ ngơi nhưng Dương Tử mặc kệ.

Lắng nghe Huỳnh Thánh Y giãi bày những nỗi niềm đè nén của mình, Dương Tử buông lời cay nghiệt khiến vợ sửng sốt: "Nói thật, vợ chẳng có giá trị gì trong mắt tôi. Tôi chỉ có thể nói rằng cô ấy có số mà không biết hưởng". Uất ức chồng chất đã dập tắt tình yêu cũng như lòng tin của Huỳnh Thánh Y trong cuộc hôn nhân với Dương Tử. Sau khi chương trình phát sóng, cách đối xử với vợ của Dương Tử gây tranh cãi dữ dội trên MXH Weibo. Cư dân mạng chỉ trích Dương Tử là người đàn ông tồi tệ, lợi dụng vợ. Dù ghét Huỳnh Thánh Y vì quá khứ làm tiểu tam, song rất nhiều khán giả vẫn ủng hộ quyết định ly hôn của cô.

Nguồn: Sina, Sohu