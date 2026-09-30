Bố chồng ở nhà tôi 4 năm, ngày chia 3 tỷ ông đưa chị dâu 2 tỷ rồi nói một câu khiến tôi điêu đứng

Bố chồng tôi đã ở cùng vợ chồng tôi 4 năm. Trước đó ông sống với gia đình anh chồng, nhưng hai bên thường xuyên bất đồng vì chị dâu tính thẳng, nói chuyện khá mạnh. Bố chồng lại là người thích sự nhẹ nhàng nên cuối cùng ông chuyển sang ở với chúng tôi.

Ông bị tiểu đường lâu năm, sức khỏe không tốt nên chuyện ăn uống rất khắt khe. Suốt 4 năm, tôi gần như ngày nào cũng nấu riêng cho ông một mâm cơm ít tinh bột, hạn chế đường và dầu mỡ, còn chồng con ăn theo khẩu vị bình thường. Ông đi khám, lấy thuốc hay có việc gì cần người đưa đón, phần lớn cũng là tôi lo. Tôi chưa từng tính toán vì nghĩ chăm bố chồng cũng là trách nhiệm của mình.

Năm ngoái, gia đình anh chồng xảy ra chuyện. Chồng chị dâu ngoại tình rồi nhất quyết đòi ly hôn. Chị ấy ôm hai con sang nhà tôi khóc, nhiều ngày liền tìm bố chồng nhờ khuyên con trai. Nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ vợ để đến với người phụ nữ kia.

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Sau khi ly hôn, chị dâu và hai con vẫn ở căn nhà cũ. Bố chồng thương con dâu hơn trước. Ông nói chị ấy vốn không có lỗi nhưng lại phải chịu cảnh một mình nuôi hai đứa trẻ nên muốn phụ thêm. Trước đây ông đưa toàn bộ tiền lương hưu cho tôi lo sinh hoạt, từ đó ông chia đôi, một nửa đưa tôi, một nửa gửi cho chị dâu.

Tôi hiểu và không phản đối. Dù sao đó cũng là tiền của ông, ông muốn giúp mẹ con chị ấy bao nhiêu là quyền của ông.

Tôi chỉ không ngờ đến chuyện sau đó.

Đầu năm nay, bố mẹ chồng bán một mảnh đất được hơn 3 tỷ đồng. Tôi nghĩ số tiền ấy chắc sẽ được chia tương đối đều cho các con. Vợ chồng tôi cũng không trông chờ gì quá nhiều, nhưng vì bố chồng đang ở với mình nên tôi nghĩ ít nhất ông sẽ tính đến chuyện hai vợ chồng đã chăm sóc ông suốt những năm qua.

Đến ngày ông gọi các con về công bố việc chia tài sản, tôi mới biết mình đã nghĩ quá nhiều.

Ông nói sẽ cho vợ chồng tôi 1 tỷ đồng, còn 2 tỷ đồng đưa cho chị dâu. Chưa hết, căn nhà mà mẹ con chị đang ở cũng được ông bà quyết định sang tên cho chị ấy.

Tôi ngồi lặng người. Không phải vì tiếc 1 tỷ hay 2 tỷ, mà vì lần đầu tiên tôi cảm thấy những gì mình làm suốt 4 năm dường như chẳng được ông xem là điều đáng để cân nhắc.

Chị dâu cũng bất ngờ. Chị nói không muốn nhận nhiều như vậy, nhưng bố chồng bảo đó là phần ông muốn bù đắp cho những thiệt thòi mà con trai đã gây ra.

Tối hôm ấy, tôi nói với chồng rằng có lẽ từ nay nên để bố tự lựa chọn nơi mình muốn sống. Nếu ông đã dành phần lớn tài sản cho chị dâu thì việc ông tiếp tục ở nhà tôi có lẽ cũng khiến cả hai bên khó xử.

Chồng tôi bảo tôi đừng suy nghĩ như vậy, bố cho ai là quyền của bố.

Tôi biết anh nói không sai. Tài sản của bố mẹ, họ có quyền quyết định. Nhưng tôi vẫn buồn vì nhận ra một điều: chăm sóc người già bằng tình cảm thì không nên tính toán như một cuộc trao đổi, nhưng người chăm sóc cũng là con người, cũng có lúc tủi thân khi sự hy sinh của mình bị xem như điều hiển nhiên.

Tôi đang cố gạt chuyện tiền bạc sang một bên. Chỉ có điều, tôi vẫn không biết mình nên tiếp tục chăm bố như trước hay để ông về sống với người mà ông muốn bù đắp phần đời còn lại. Giờ tôi nên làm thế nào cho hợp tình hợp lý đây?