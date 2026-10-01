Ngày con dâu sinh cháu, tôi mặc kệ vì nghĩ “con mình thì tự lo”, đến lúc tôi ốm, nó cũng làm đúng như vậy

Tôi năm nay cũng có tuổi rồi, sức khỏe không còn được như trước. Mấy tháng nay tôi đau lưng, huyết áp lúc lên lúc xuống, đi lại trong nhà nhiều khi còn thấy mệt. Con trai là người ở gần nên ngày nào cũng tranh thủ qua xem mẹ cần gì. Còn con dâu từ ngày ấy đến giờ, tôi với nó không quá thân thiết.

Nói thật, chuyện này cũng có phần lỗi của tôi.

Ngày trước, lúc con dâu sinh cháu đầu lòng, tôi không sang trông cháu. Khi ấy tôi còn khỏe, nhưng trong lòng nghĩ con trai con dâu đã có gia đình riêng thì tự lo lấy. Tôi vẫn gửi quà, gửi tiền khi có điều kiện, nhưng chuyện cơm nước, tắm rửa, chăm con nhỏ thì tôi không tham gia nhiều. Có lần nó nhờ tôi vài ngày để đi công tác nhưng tôi nói thẳng: "Phụ nữ tập trung mà chăm lo gia đình, công việc để xong, không làm việc này làm việc khác".

Tôi cứ nghĩ con dâu cũng chẳng để bụng chuyện ấy nhưng hóa ra nó giận tôi.

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Bây giờ đến lượt tôi nằm một chỗ, con dâu chỉ đến thăm đúng một lần. Nó hỏi tôi vài câu, mua ít hoa quả rồi về. Từ đó đến nay, mọi việc chăm sóc tôi đều do con trai làm.

Có hôm tôi mệt, trong nhà chẳng còn đồ ăn, tôi bảo con trai nấu cháo vì chán ăn đồ mua sẵn. Con dâu nấu rồi gọi người ship sang chứ cũng không tự mang sang.

Tôi thương con nên nhiều lần bảo: “Con cứ đi làm đi, mẹ còn tự lo được. Việc gì khó thì gọi vợ con sang”.

Con trai tôi nghe vậy chỉ im lặng. Một hôm tôi hỏi thẳng: “Vợ con có giận mẹ chuyện ngày trước không?”.

Nó ngồi rất lâu rồi mới nói: “Có lẽ là có. Vợ con nhiều khúc mắc trong lòng con cũng không hiểu”.

Tôi nghe mà thấy chạnh lòng.

Tôi từng nghĩ con dâu không sang chăm mẹ chồng khi ốm là vô tâm. Nhưng nghĩ kỹ, ngày trước lúc nó cần một bàn tay giúp đỡ nhất, tôi cũng đã chọn đứng ngoài.

Tôi không muốn biện minh rằng ngày ấy tôi có lý do riêng. Đúng là tôi không có nghĩa vụ phải nghỉ việc hay bỏ hết công việc để chăm cháu. Nhưng có lẽ nếu khi ấy tôi chủ động sang phụ con vài ngày, hỏi han nó nhiều hơn, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã khác.

Điều tôi khó xử bây giờ là tôi vẫn mong con dâu quan tâm mình hơn một chút. Không phải vì tôi cần nó chăm sóc từng bữa ăn hay thuốc thang. Tôi chỉ muốn khi mình đau ốm, nó hỏi một câu, gọi một cuộc điện thoại, để tôi biết mình vẫn là người trong gia đình.

Nhưng tôi cũng sợ nếu bây giờ trách móc, con trai sẽ đứng giữa, còn mẹ con tôi càng xa nhau.

Tôi đang nghĩ hay là mình chủ động nói với con dâu rằng chuyện ngày trước tôi không trông cháu là tôi đã thiếu sót, nếu nó còn buồn thì tôi xin lỗi. Nhưng tôi lại ngại tuổi này rồi còn đi xin lỗi con dâu, không biết nó có nghĩ tôi đang trách ngược nó hay không.

Các chị làm mẹ chồng, mẹ chồng nàng dâu trong hoàn cảnh này thì nên làm thế nào? Tôi nên chủ động làm hòa, hay cứ để mọi chuyện tự nhiên, vì suy cho cùng, tôi cũng đã từng chọn không bước vào cuộc sống của con dâu khi nó cần tôi?