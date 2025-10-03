Ngày 3/10, bán kết đơn nam giải pickleball PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 chứng kiến màn chạm trán nhiều duyên nợ giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển. Trận đấu căng thẳng với nhiều pha bóng kịch tính, trong đó, netizen tranh cãi nảy lửa về 2 tình huống Lý Hoàng Nam được cho là bị xử "oan" khiến anh ngậm ngùi thua trận.

Tình huống Trương Vinh Hiển call out và trọng tài cũng quyết định out dẫn đến thất bại của Hoàng Nam tại bán kết PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup

Sau khi trận đấu khép lại, Phương Trinh - vợ Lý Hoàng Nam - gây chú ý khi tag thẳng tên Trương Vinh Hiển để nói về tình huống trong trận đấu vừa qua. Ngay trên trang cá nhân, Phương Trinh gay gắt viết: "Chơi không đẹp rồi em à! Em có thật sự có tinh thần thể thao không? Điểm không nhạy cảm người ta còn cho em đấy kìa, chứ vì muốn thắng quá mà như thế thắng có vinh quang không hay vì ăn gian hở Trương Vinh Hiển?".

Vợ Lý Hoàng Nam bức xúc lên tiếng

Dòng trạng thái lập tức gây "bão" cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ đứng về phía Lý Hoàng Nam, cho rằng đối thủ đã có tình huống thi đấu thiếu fair-play, làm giảm tính hấp dẫn của trận bán kết. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng tranh cãi trong thể thao là bình thường và quyền quyết định cuối cùng thuộc về trọng tài.

Netizen tràn vào Facebook Trương Vinh Hiển chỉ trích lối chơi của tay vợt này dù đã giành chiến thắng trước Lý Hoàng Nam

Hiện tại, cả Lý Hoàng Nam lẫn Trương Vinh Hiển đều chưa đưa ra phản hồi chính thức sau sự việc. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của những lời chỉ trích thẳng thắn từ bà xã Hoàng Nam, trận bán kết này càng trở thành tâm điểm bàn tán của người hâm mộ tại Đà Nẵng.

Không chỉ dừng ở một cuộc tranh cãi, ồn ào này cũng cho thấy pickleball đang ngày càng nóng lên ở Việt Nam, thu hút sự chú ý không thua kém bất kỳ môn thể thao nào khác.