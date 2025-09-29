Nữ designer ở TP.HCM “đốt” gần 500 triệu cho pickleball, kiên trì dự 30 giải đấu nhưng hơn 20 lần… “tắm sớm”

Thời gian gần đây, cái tên Ngọc Huynh bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn trong cộng đồng pickleball TP.HCM. Cô thường xuyên được mời tham dự các giải đấu vui nhộn và hút khách như Fancy Pickleball, Pickleball Rally Cup hay Happy Pickleball Championship.

Không chỉ dừng lại ở vai trò khách mời, Ngọc còn là một trong ba thành viên đứng sau giải đấu nữ hot nhất TP.HCM vừa diễn ra tháng trước. Với background là nhà thiết kế thời trang, KOL và Founder thương hiệu thể thao, Ngọc Huynh mang đến một năng lượng rất riêng: lên sân thì máu lửa, xuống sân thì hoạt ngôn, còn ở hậu trường thì được xem như “cột sống” của khâu tổ chức.

Ngọc Huynh

30 giải, 20 lần "tắm sớm"

Cơ duyên đến với pickleball của Ngọc bắt đầu rất tình cờ: “Mình tò mò không biết đây có phải là môn dưỡng sinh hay không nên tham gia thử. Ai ngờ sau đó bị nghiền luôn, hihi.”

Lần đầu ra sân ở hạng mục KOLs của giải Djoy, Ngọc run đến mức… cầm vợt không vững. Nhưng bất ngờ, cô lại giành được Huy chương Bạc. “Khi đó mình mới chơi được 3-4 tháng, giải còn rất mới. mình đã mất ngủ 2 đêm vì quá vui và không tin nổi mình làm được. Tới giờ nhớ lại khoảnh khắc lên bục nhận giải vẫn còn thấy sướng.”

Thế nhưng, hành trình sau đó không phải lúc nào cũng màu hồng. Ngọc nhiều lần bị trêu là “tắm sớm” – tức bị loại ngay từ vòng bảng. Cô thành thật: “Nói không buồn thì không đúng, nhưng mình vui vì mình tay ngang, trước đây chưa chơi môn đối kháng nào mà vẫn dám thử. Pickleball giúp mình thay đổi lối sống, năng động và lành mạnh hơn.”

Trong 8 tháng, Ngọc đã góp mặt ở khoảng 30 giải đấu. Thành tích? “Chắc bị loại 20 giải rồi, còn lại thì có huy chương hoặc dừng ở tứ kết 10 giải,” cô kể rồi bật cười.

Ngọc nhớ nhất trận đôi nữ 4.5 của báo Tuổi Trẻ tháng 4: “Chỉ cần thêm 1 điểm nữa thôi là vào bán kết và có đồng hạng 3. Vừa rồi giải Fancy Pickleball cũng y chang như vậy. Hụt hẫng lắm.”

Nếu có bảng xếp hạng “nữ hoàng tắm sớm”, Ngọc thẳng thắn: “Mình tình nguyện đứng hạng nhất luôn, vì không có đứa con gái nào lì như mình, giải nào cũng có mặt dù tắm sớm bao nhiêu lần.”

Dẫu vậy, Ngọc không chỉ có Huy chương Bạc Djoy. Cô còn mang về giải Nhì Pick & Pretty, giải Ba Lâm Đồng, giải Nhì Revive… Thường xuyên tham gia nội dung đôi nữ, Ngọc cho rằng: “Partner rất quan trọng. mình may mắn có đồng đội quen và hiểu ý, nên phối hợp tốt hơn.”

“Đốt” gần 500 triệu cho pickleball

Nhắc đến chi phí, Ngọc chỉ biết cười: “Ban đầu mình nghĩ môn này chơi nhóm, chơi team thì không tốn. Nhưng tới giờ mình đã đốt gần 500 triệu cho pickleball – nào quần áo, vợt, giày, phí giải, tập luyện…”

Là người làm thời trang, Ngọc luôn muốn xuất hiện chỉnh chu nhất: “Thật sự mình yêu cái đẹp. Mỗi lần ra sân, outfit và giày phải đẹp. mình nghĩ điều đó xứng đáng vì nó cho mình sự tự tin.”

Trong 8 tháng, cô đã dùng 5 cây vợt, nhưng không phải cây nào cũng hợp.

Ngọc kể, hầu như giải nào cô cũng đầu tư outfit mới, giày mới. “Có khi tiền đồ gấp đôi tiền thưởng giải nhất luôn đó,” cô nói dí dỏm.

Giải khiến cô “xấu hổ nhất” chính là lần đánh đơn U19 ở Djoy: “Mình chưa từng đánh đơn, nhưng vẫn đăng ký thử. Kết quả là té trầy hết đầu gối.”

Không chỉ là VĐV, Ngọc còn là thành viên BTC nhiều giải lớn như Pick & Pretty hay Smash & Fun. Cô chia sẻ: “Khó nhất với mình là xếp trình và ghép cặp. Nhưng mục tiêu mình đặt ra không phải thương mại, mà là kết nối cộng đồng.”

Một kỷ niệm đáng nhớ là khi Ngọc tổ chức một giải chỉ với mong muốn “làm chơi cho vui”. Nhưng bất ngờ, giải đó lại thành công ngoài mong đợi: “Giải quá visual, đi đâu ai cũng nhắc. Tự nhiên nó thành thương hiệu của mình, cảm giác rất vui.”

Từ đầm dạ hội đến outfit pickleball

Trước đây, Ngọc chỉ thiết kế đầm dạ hội. Nhưng pickleball đã thay đổi mọi thứ: “Từ ngày chơi, mình lập thêm một brand mới về đồ pick.” Thậm chí, cô úp mở rằng tháng 12 này sẽ có một mini show thời trang pickleball.

Với cô, thời trang trong thể thao không chỉ là vẻ ngoài: “Nó còn là nguồn động lực. Khi mặc đồ thể thao đẹp và thoải mái, mình thấy tự tin, hứng thú hơn để tập luyện. Nó tiếp thêm năng lượng mỗi ngày.”

Ngọc từng có nhiều trải nghiệm trên sân cùng celeb. Cô nhớ nhất khi đánh cùng ca sĩ Hà Nhi: “Chị Nhi phản xạ tốt, lại rất vui và nhây.” Người khiến Ngọc bất ngờ nhất là Trung Quân Idol: “Sợ nhất là cú smash của anh ấy, ghê lắm!

Sau 8 tháng gắn bó, pickleball để lại dấu ấn rõ rệt: “Mình khỏe hơn, vui vẻ hơn, cân bằng hơn. mình có nhiều mối quan hệ tích cực, học được tinh thần phối hợp, biết đối mặt áp lực và thất bại. Pickleball không chỉ là thể thao, mà là hành trình giúp mình trưởng thành mỗi ngày.”

Ngọc muốn nhắn nhủ đến các bạn nữ còn ngại thử sức: “Pickleball không cần bạn giỏi từ đầu – chỉ cần bạn dám thử! Đây là môn thể thao vui, dễ chơi, hợp với mọi người. Đừng lo lắng, chỉ cần bước ra sân, biết đâu bạn sẽ mê luôn.”

Còn mục tiêu của riêng mình? Cô cười lớn: “Chỉ cần vô địch một lần trong đời thôi!”

Những hình ảnh đời thường khác của Ngọc: