Sự ra đi của Tiến sĩ Jane Goodall DBE, Đại sứ Hòa bình Liên Hợp Quốc và nhà sáng lập Viện Jane Goodall, vào ngày 1/10 tại California đã để lại khoảng trống lớn trong cộng đồng khoa học và nhân đạo toàn cầu. Bà được ca ngợi là một biểu tượng nhân văn, với lòng trắc ẩn và tinh thần tiên phong thay đổi cách con người hiểu về thế giới tự nhiên.





Ngay sau khi tin buồn được công bố, nhiều nhân vật nổi tiếng như Sir David Attenborough, các tổ chức toàn cầu, và cả Thân vương William đã gửi lời tri ân. William viết trên X: "Thế giới đã mất đi một tiếng nói phi thường. Bà thách thức tất cả chúng ta phải hành động và truyền cảm hứng cho tôi cùng vô số người khác trong việc bảo vệ hành tinh. Jane Goodall đã tạo nên khác biệt".

Trong khi đó, Meghan Markle và Vương tử Harry cũng đăng tải lời tưởng nhớ: "Dr. Jane Goodall DBE là một nhà nhân đạo tầm nhìn xa, một nhà khoa học, một người bạn của hành tinh và cũng là bạn của chúng tôi. Bà từng bế Archie khi mới chào đời và dành tình yêu thương cho tất cả những ai may mắn được biết đến bà".





Tuy nhiên, thay vì nhận được đồng tình, bài đăng của Meghan lại vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội. Người hâm mộ Hoàng gia cáo buộc cô đã "biến lời tưởng niệm thành chỗ khoe khoang". Một tài khoản trên X viết thẳng: "Đó là chi tiết thừa thãi, chẳng liên quan gì. Họ luôn phải lôi bản thân vào câu chuyện để chứng minh mình quan trọng đến mức nào".

Người khác châm biếm: "Lẽ ra nên tôn vinh những cống hiến vượt trội của Jane Goodall, nhưng Meghan lại nhấn mạnh 'bà ấy là bạn của chúng tôi' như thể đó là thành tựu vĩ đại". Một số thậm chí còn mỉa mai: "Nếu thực sự thân thiết như vậy, sao chẳng thấy Jane Goodall trong đám cưới của họ?".

Trong khi dư luận chia phe, một sự thật không thể phủ nhận là Tiến sĩ Jane Goodall đã để lại di sản vĩ đại vượt ngoài mọi tranh cãi. Vấn đề chỉ nằm ở cách Meghan Markle lựa chọn lời lẽ và một lần nữa, cô lại trở thành tâm điểm chỉ trích.

