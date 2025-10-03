Trưa 3/10, trận bán kết đơn nam giữa Trương Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam tại PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 ở Đà Nẵng đã diễn ra. Kết quả cuối cùng, Vinh Hiển thắng Hoàng Nam với tỷ số 2-1, giành quyền vào chung kết.

Tình huống bóng tranh cãi của Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển

Tuy nhiên, nhiều người không đồng tình với kết quả, cho rằng Lý Hoàng Nam thua oan vì Vinh Hiển thiếu fair-play.

Nguyên nhân cụ thể đến từ 2 pha bóng nhạy cảm: Lý Hoàng Nam khẳng định bóng ở trong sân nhưng Trương Vinh Hiển từ chối công nhận kết quả, ra ký hiệu bóng ngoài sân. Sau đó trọng tài cũng công nhận kết quả bóng ngoài sân khiến Hoàng Nam tỏ ra bất bình, nghe rõ tiếng tay vợt này nói lớn “Quá đáng” trên sóng truyền hình.

Hoàng Nam ngã lăn ra sân đấu khi kết quả được xác nhận là bóng ngoài sân

Đây cũng là lý do mà sau khi trận đấu kết thúc, các khán giả đang theo dõi trận đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn hô vang tên Lý Hoàng Nam thay vì người chiến thắng - Trương Vinh Hiển. Hành động này được cho là sự ủng hộ Hoàng Nam và không đồng tình với Vinh Hiển.

Khán giả có mặt tại Cung thể thao Tiên Sơn hô vang tên Hoàng Nam sau khi trận đấu kết thúc (Nguồn: Say Pickleball)

Về phần mình, chính Hoàng Nam chia sẻ lại story từ một người quen về khoảnh khắc trong trận đấu trên trang cá nhân. Trong story này viết: “Vô địch trong lòng người hâm mộ”.

Cập nhật của Hoàng Nam sau trận đấu

Trên MXH, sau khi trận đấu kết thúc cũng nổ ra làn sóng tranh cãi rôm rả. Nhiều người cho rằng 2 pha bóng tranh cãi đều nằm trong sân nên kết quả trận đấu là không công bằng với Lý Hoàng Nam.

Thậm chí, vì PPA Tour Asia đang diễn ra ở Việt Nam nên có ý kiến còn khẳng định hành động của Trương Vinh Hiển khiến anh chàng bị ghét ngay trên sân nhà.

Nhiều bài đăng bất bình

Một số bình luận từ cư dân mạng sau trận đấu của Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển

Hiện tại, cộng đồng pickleball nói riêng và cư dân mạng nói chung đang tiếp tục bàn tán về trận đấu tranh cãi này. Trong khi đó Trương Vinh Hiển chưa có bất kỳ chia sẻ nào. Vào ngày mai - 4/10, Vinh Hiển sẽ đấu chung kết đơn nam với tay vợt Phúc Huỳnh.