Vợ định đem 200 triệu tiền tiết kiệm của gia đình để đi "thay đổi số phận", tôi giật mình hoảng hốt khi hiểu ra cô ấy định làm gì

Gần đây tôi thấy vợ mình thay đổi hẳn, trước kia buổi tối ăn cơm xong, hai vợ chồng còn ngồi nói chuyện hoặc xem phim với nhau. Bây giờ cô ấy thường cầm điện thoại hàng tiếng đồng hồ, hết xem ảnh trước sau của người này lại đọc những bài chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp của người khác.

Vợ tôi tham gia mấy nhóm về làm đẹp, thẩm mỹ trên mạng. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý. Phụ nữ thích chăm sóc bản thân là chuyện bình thường. Nhưng càng ngày cô ấy càng mê mẩm, cứ thấy ai đăng bài về một phương pháp nào đó là lại gửi cho tôi xem.

Có hôm cô ấy còn ngồi trước mặt tôi, nói rất nghiêm túc rằng muốn đi làm một vài thứ để "thay đổi số phận". Nào là phẫu thuật thẩm mỹ, cắt mí mắt, hút mỡ, nâng ngực... rồi những can thiệp khác mà tôi nghe tên còn chẳng hiểu hết.

Tôi giật mình.

Ảnh minh họa

Tôi hỏi tại sao tự nhiên lại muốn làm nhiều thứ như vậy? Vợ chỉ bảo cô ấy đã tìm hiểu kỹ rồi, bây giờ phụ nữ ai cũng chăm chút cho bản thân, làm xong sẽ tự tin hơn. Cô ấy còn kể trong nhóm có người làm rồi, chia sẻ rằng sau khi thay đổi thì cuộc sống cũng vui vẻ hơn.

Tôi không phản đối chuyện vợ muốn chăm sóc bản thân. Điều khiến tôi sợ là những can thiệp liên quan đến phẫu thuật hay sức khỏe không phải chuyện đơn giản. Tôi không muốn chỉ vì đọc vài bài viết trên mạng, xem vài lời quảng cáo hoặc nghe người khác kể mà vợ quyết định ngay.

Tôi khuyên cô ấy nếu thực sự muốn làm thì trước hết nên đi khám, tìm bác sĩ có chuyên môn, tìm hiểu kỹ những rủi ro, quá trình hồi phục và liệu có thực sự cần thiết hay không. Nếu bác sĩ nói không phù hợp thì nên cân nhắc lại.

Nhưng vợ lại nghĩ tôi đang tiếc tiền. Cô ấy nói thẳng rằng ít nhất cũng phải 200 triệu, mà tôi cứ vòng vo chuyện sức khỏe chẳng qua vì không muốn bỏ tiền ra cho vợ làm đẹp.

Tôi nghe mà buồn, 200 triệu với gia đình tôi không phải khoản nhỏ. Đó là tiền tiết kiệm của cả hai vợ chồng, là số tiền có thể dùng cho rất nhiều việc khác. Nếu là đầu tư cho việc gì xứng đáng thì tôi chẳng tiếc, nhưng đây lại liên quan tới sức khỏe của cô ấy, tôi có thể không lo sao?

Tôi sợ biến chứng, sợ có chuyện xảy ra, rồi lúc đó lại ân hận tại sao không ngăn cản vợ.

Tôi nên làm gì để vợ biết rằng tôi không tiếc 200 triệu, tôi chỉ muốn cô ấy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định một chuyện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mình?