Lý do Hoa hậu Mai Phương Thúy ở tuổi U40 vẫn chưa lấy chồng

Suốt gần 20 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy luôn là một trường hợp khá đặc biệt.

Cô hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm. Cô cũng không để chuyện kết hôn trở thành áp lực của cuộc đời mình. Mỗi lần được hỏi về hôn nhân, Mai Phương Thúy đều trả lời rất bình tĩnh, không cực đoan, không bài xích nhưng cũng không xem đó là đích đến bắt buộc.

Có lẽ vì thế mà đến hôm nay, những phát ngôn của cô về gia đình và hạnh phúc vẫn được nhiều người nhắc lại.

"Kết hôn cũng tuyệt vời, độc thân cũng tuyệt vời" – Một người chỉ hạnh phúc khi không xem hôn nhân là cứu cánh

Trong một cuộc trò chuyện trước đây, Mai Phương Thúy từng chia sẻ một quan điểm khá thú vị: "Nếu bảo tôi kết hôn, làm vợ, làm mẹ thì cực kỳ tuyệt vời. Nhưng để tôi độc thân thì cũng tuyệt vời không kém. Đối với tôi, hai cuộc sống đó đều đạt điểm 10".

Nhiều người nghe xong cho rằng cô quá lý trí. Nhưng thực ra, đó lại là một trong những nền tảng quan trọng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Một người bước vào hôn nhân vì "muốn", sẽ rất khác một người bước vào hôn nhân vì "phải". Một người xem hôn nhân là sự cộng hưởng của hai cuộc đời cũng sẽ khác một người xem nó là chiếc phao cứu sinh cho sự cô đơn.

Mai Phương Thúy không phủ nhận giá trị của gia đình. Ngược lại, cô từng nói nếu lập gia đình thì thời điểm kết hôn có thể sẽ gắn với thời điểm cô muốn có con. Với cô, việc trở thành mẹ mới là cột mốc khiến bản thân suy nghĩ nhiều hơn.

Đó không phải là sự thờ ơ với tình yêu. Đó là cách một người trưởng thành hiểu rằng, hôn nhân không phải tấm huy chương chứng minh mình thành công, mà là trách nhiệm với một gia đình khác sẽ được tạo ra.

Điều Mai Phương Thúy tìm kiếm không phải một người chồng, mà là một người cha tốt

Giữa rất nhiều tiêu chuẩn về ngoại hình, tài sản hay địa vị, Mai Phương Thúy từng chia sẻ mẫu đàn ông cô muốn gắn bó là người điển trai và hết lòng vì con cái.

Chi tiết ấy tưởng nhỏ nhưng lại nói lên rất nhiều điều.

Có những người yêu một người đàn ông vì anh ta đối xử tốt với mình. Có những người chọn kết hôn vì nhìn thấy cách người ấy sẽ đối xử với con sau này.

Khoảng cách giữa hai cách lựa chọn ấy chính là khoảng cách giữa tình yêu và hôn nhân.

Bởi tình yêu có thể chỉ cần hai người. Nhưng hôn nhân sẽ còn có cha mẹ, con cái, trách nhiệm, những đêm thức trắng, những hóa đơn, những lần bất đồng và cả những giai đoạn mà cảm xúc không còn mãnh liệt như lúc mới yêu.

Người đàn ông yêu vợ rất quan trọng. Nhưng người đàn ông biết yêu con, biết gìn giữ gia đình còn quan trọng hơn.

Đó có lẽ cũng là lý do Mai Phương Thúy chưa bao giờ tỏ ra vội vàng.

Có lẽ vì không sợ cô đơn nên cũng không sợ kết hôn muộn

Ở tuổi U40, khi rất nhiều người nổi tiếng liên tục bị hỏi: "Bao giờ lấy chồng?", Mai Phương Thúy lại chọn một nhịp sống rất khác.

Cô tập trung cho công việc đầu tư, đọc sách, kinh doanh và chăm sóc sức khỏe. Người đẹp từng thừa nhận mình rất mê làm việc nhưng cũng học được cách cân bằng để không bị công việc bào mòn. Đồng thời, cô cho biết bản thân luôn cố gắng sống thành thật với cảm xúc, biết điều gì khiến mình hạnh phúc và không lãng phí thời gian cho những điều mình không thích.

Điều đó khiến nhiều người nhận ra một nghịch lý.

Chính những người không quá khát khao kết hôn bằng mọi giá lại thường bước vào hôn nhân với tâm thế vững vàng hơn. Bởi họ không cần một người để lấp đầy khoảng trống.

Họ chỉ cần một người khiến cuộc sống vốn đã ổn của mình trở nên đẹp hơn.

Có một câu nói rất hay: "Hôn nhân không chữa lành sự cô đơn. Nó chỉ khuếch đại con người bạn vốn là".

Nếu bạn bình yên, hôn nhân có thể trở thành nơi bình yên hơn. Nếu bạn bất an, hôn nhân đôi khi chỉ khiến sự bất an ấy lớn thêm.

Điều đáng học nhất ở Mai Phương Thúy không phải chuyện lấy chồng hay chưa mà vì suốt gần hai thập kỷ, cô chưa từng để xã hội quyết định thế nào là hạnh phúc của mình.

Cô không xem việc lấy chồng là thành tích cũng không xem độc thân là sự thất bại.

Gia đình vẫn là điều cô hướng tới. Làm mẹ vẫn là điều cô mong muốn. Nhưng cô đủ bình tĩnh để hiểu rằng, một đứa trẻ cần một gia đình hạnh phúc hơn là một gia đình được lập nên chỉ vì áp lực tuổi tác.

Có lẽ đó mới là điều đáng suy ngẫm nhất.

Hôn nhân đẹp không nằm ở việc đến sớm hay đến muộn. Hôn nhân đẹp là khi cả hai đều sẵn sàng trở thành gia đình của nhau, chứ không phải tìm một người để lấp đầy những khoảng trống trong chính mình.