Vợ cũ đòi tiền nuôi con, vợ mới dọa bỏ nếu tôi đồng ý

Tôi từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng rồi khi tôi bị mất việc, không làm ra tiền, vợ tôi đã phản bội, cặp kè với người đàn ông khác. Không thể tha thứ cho tội ngoại tình, tôi đã đâm đơn ly dị, còn cô ta giành quyền nuôi con. Tòa phán quyết, hàng tháng tôi phải đóng tiền nuôi con cho vợ cũ, nhưng lúc đó đến tiền nuôi bản thân tôi còn chưa có, lấy đâu mà chu cấp cho con.

Sau khi ly hôn, tôi đi làm công nhân kiếm tiền sống qua ngày. Ở công ty, tôi quen được nữ đồng nghiệp tên My. Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm thì quyết định đi đến hôn nhân.

Hiện tại, My mang thai được 4 tháng, sức khỏe yếu nên không thể đi làm được. Bố mẹ vợ thương tình chúng tôi kinh tế khó khăn nên đã cho mượn ngôi nhà cũ ở tạm. Vậy là hàng tháng, chúng tôi đỡ được khoản tiền thuê phòng trọ. Tiền tôi làm được bao nhiêu thì đưa cho vợ giữ để chờ đến ngày sinh đẻ.

Hôm qua, bất ngờ vợ cũ đến tìm gặp tôi yêu cầu nộp 100 triệu đồng tiền nuôi con. Vợ cũ nói con số đó vẫn chưa đủ "truy thu" khoản tôi lẽ ra phải đóng thời gian qua, nhưng bước đầu cô ấy tạm đòi chừng ấy. Tôi móc tất cả các túi được 1 triệu đồng, bảo cô ấy cầm lấy vì tôi thật sự không có tiền. Vợ cũ giật lấy nắm tiền, ném thẳng vào mặt tôi, mắng là thằng hèn, người bố vô trách nhiệm, sinh con mà không nuôi nổi con.

Tôi trình bày hoàn cảnh nhưng cô ấy không hề thông cảm, sỉ nhục rất nặng lời. Cô ấy còn nói động đến đứa con nhỏ chưa ra đời của tôi, bảo tôi làm bố một đứa trẻ đã không đủ năng lực, vậy mà dám sinh thêm đứa khác, làm khổ thêm một người đàn bà và một đứa trẻ nữa. Sau khi làm ầm ĩ, vợ cũ bảo từ tháng sau tôi phải nộp tiền nuôi con, nếu không cô ấy sẽ không để cho gia đình tôi sống yên ổn.

Sau khi vợ cũ đi rồi, tôi bàn bạc với My là hàng tháng bớt ra chút tiền để tôi gửi nuôi con riêng. Vợ cũ không biết cảm thông như vậy, tôi không muốn bị mang tiếng là người bố tồi. Tuy nhiên, My nhất định không chịu, bảo nếu tôi đưa cho vợ cũ một đồng thì hãy cút luôn sang nhà cô ta mà ở. "Cuộc sống của mẹ con tôi đây anh còn lo chưa nổi, làm gì có chuyện bớt xén để lo cho người khác", My gay gắt, tuyên bố sẽ ly dị nếu tôi không nghe lời.

Bị kẹp giữa hai người phụ nữ ghê gớm, tôi thực sự bế tắc. Đâu phải tôi không muốn có trách nhiệm với con cái, nhưng hoàn cảnh nó vậy biết làm sao, vậy mà họ không hề biết thông cảm. Tôi phải làm sao đây?