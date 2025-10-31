Vợ chồng trẻ ở Hà Nội mua nhà 5 tỷ trước tuổi 35 – nhờ tận dụng đúng gói vay ưu đãi ngân hàng

Với nhiều gia đình trẻ ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, mua được một căn nhà để an cư là mục tiêu lớn nhưng cũng đầy trăn trở. Câu chuyện của vợ chồng anh Hải - chị Ngọc (Hà Nội), là ví dụ điển hình cho hành trình "vừa tính vừa liều" khi quyết định mua nhà trả góp.

Hai vợ chồng trẻ vay ngân hàng 1,5 tỷ theo gói vay dành cho người dưới 35 tuổi

Anh Hải chia sẻ, hai vợ chồng từng sở hữu một căn hộ nhỏ hơn, nhưng sau vài năm đi làm, có chút tích lũy và mong muốn có không gian sống rộng rãi, tiện nghi hơn cho con, hai vợ chồng quyết định bán căn nhà đầu tiên để làm vốn mua căn chung cư mới trị giá 5 tỷ đồng.

"Bọn mình vay ngân hàng 1,5 tỷ đồng, tức là chưa đến một nửa giá trị căn nhà. Gói vay này là chương trình hỗ trợ mua nhà dành cho người dưới 35 tuổi của ngân hàng BIDV, với lãi suất ưu đãi 5,5%/năm trong 3 năm đầu. Thời hạn vay là 20 năm. Mỗi tháng, vợ chồng mình trả khoảng 14 triệu đồng, tương đương gần 30% tổng thu nhập" - anh Hải cho biết.

Với tổng thu nhập 50 triệu đồng/tháng, vợ chồng anh chị đã tính toán khá kỹ. Ngoài khoản trả nợ, chi phí cho con học trường tư và học thêm khoảng 12 triệu/tháng, sinh hoạt phí, điện nước, xăng xe rơi vào 20 triệu, còn lại là các khoản phát sinh nhỏ khác. "Nói chung là vừa khít, không dư nhưng vẫn trong khả năng kiểm soát" - anh Hải nói.

Cả đời phải chạy theo căn nhà... đến khổ

Khi chia sẻ kế hoạch với bạn bè, không ít người khuyên hai vợ chồng "nên chờ thêm vài năm nữa, khi tài chính vững vàng hơn hẵng mua". Nhưng anh Hải cho rằng, chờ thì giá nhà vẫn cứ tăng, mà cơ hội lại không đợi ai.

"Có người nói, mua nhà rồi cả đời còng lưng trả nợ, cả đời chỉ chạy theo căn nhà, nhưng với vợ chồng mình, ngôi nhà không phải để khoe hay chạy theo ai, mà là nơi để con có một góc riêng, lớn lên trong môi trường ổn định, bình yên. Mình muốn đầu tư cho sự an tâm lâu dài" - anh Hải chia sẻ.

Chị Ngọc - vợ anh Hải, cũng đồng tình: "Đúng là áp lực, nhưng đây là áp lực do chính mình chọn, và nó khiến hai vợ chồng cố gắng hơn mỗi ngày. Cảm giác trả nợ từng tháng nhưng nhìn ngôi nhà dần hoàn thiện, con có chỗ học, chỗ chơi riêng tư thật sự rất đáng".

Với vợ chồng anh Hải - chị Ngọc, mua nhà không chỉ là chuyện tài chính, mà là một cột mốc quan trọng trong hành của gia đình. Dù hành trình trả nợ trong 20 năm tới sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất mỗi tháng trôi qua, hai vợ chồng lại tiến gần hơn đến căn nhà thực sự của mình.

"Không ai ép mình phải vay, phải mua. Bọn mình chọn áp lực để có chỗ gọi là 'nhà', để con có nơi gắn bó, để mai này dù khó khăn đến đâu cũng có một nơi để quay về" - anh Hải chia sẻ.

Giữa thời điểm giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập, quyết định của hai vợ chồng có thể khiến nhiều người lo ngại. Nhưng với họ, đó không phải là mạo hiểm, mà là đầu tư cho tương lai và sự ổn định của gia đình.

Gói vay mua nhà dành cho người dưới 35 tuổi

Theo anh Hải, gói vay mà hai vợ chồng đang sử dụng có nhiều điểm linh hoạt. Người vay có thể chọn thời hạn vay lên đến 40 năm, và ân hạn nợ gốc trong 5 năm đầu, nghĩa là chỉ trả lãi, chưa phải trả cả gốc.

"Tuy nhiên, vợ chồng mình chọn không ân hạn mà trả luôn cả gốc và lãi, để giảm gánh nặng về sau. Sau 3 năm ưu đãi, lãi suất sẽ chuyển sang thả nổi và điều chỉnh 6 tháng/lần. Dù hơi lo lắng khi lãi suất thay đổi, nhưng tính toán kỹ thì vẫn trong khả năng chi trả" - anh Hải khẳng định.

Theo anh Hải chia sẻ, vợ chồng anh lựa chọn gói vay mua nhà dành cho người dưới 35 tuổi của ngân hàng BIDV. Một điểm đáng chú ý là gói vay này không yêu cầu người vay phải mua căn nhà đầu tiên, chỉ cần dưới 35 tuổi và chứng minh đủ khả năng tài chính. Đây là chính sách khá cởi mở, tạo điều kiện cho người trẻ có cơ hội sở hữu nhà sớm hơn.

Theo thông tin từ ngân hàng BIDV, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về việc hỗ trợ người trẻ có nhà ở, từ ngày 26/03/2025 đến hết ngày 31/12/2025, BIDV triển khai Gói tín dụng hỗ trợ người trẻ mua/thuê mua nhà. Lãi suất siêu hấp dẫn cố định 5,5%/năm trong 3 năm liên tục, sau thời gian 3 năm lãi suất được tính bằng lãi suất huy động vốn kỳ hạn 24 tháng + 3% và chính sách miễn trả gốc trong vòng 05 năm giúp người trẻ an tâm giảm bớt áp lực trả nợ, tận hưởng cuộc sống trong chính ngôi nhà của mình.

Mỗi khách hàng được áp dụng tối đa 01 khoản vay theo Gói tín dụng này để mua/thuê mua 01 căn nhà, dư nợ áp dụng lãi suất hỗ trợ theo gói tối đa là 05 tỷ đồng/KH. Trường hợp Khách hàng có nhu cầu vay vốn cao hơn 05 tỷ đồng, phần dư nợ vượt 05 tỷ được áp dụng lãi suất gói tín dụng thông thường của BIDV từng thời kỳ.

Ngoài BIDV, một vài ngân hàng khác cũng có ưu đãi gói vay mua nhà dành cho người dưới 35 tuổi