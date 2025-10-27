Từ Hà Nội vào Đà Nẵng xây nhà 4 tầng 2 tỷ: Cặp vợ chồng này tìm thấy cuộc sống mơ ước ở tuổi 40

Sau nhiều năm sinh sống tại Hà Nội, gia đình chị Thu Hà (sở hữu kênh TikTok @haday1485) quyết định tìm một nơi "đủ gần gũi để gắn bó, đủ yên bình để nghỉ ngơi" và Đà Nẵng chính là lựa chọn mà cả hai vợ chồng cùng đồng lòng.

Từ việc bay vào xem đất, xây dựng căn nhà đầu tiên của riêng mình cho đến ngày chính thức chuyển hẳn vào sinh sống, hành trình của gia đình chị là một câu chuyện đáng yêu về sự quyết đoán, khéo léo và tình yêu dành cho mái ấm của gia đình nhỏ.

Từ những chuyến bay khảo sát đến quyết định mua đất xây nhà tại Đà Nẵng

Chị Hà kể lại, khoảng tháng 10 - 11 năm ngoái, hai vợ chồng bắt đầu bay vào Đà Nẵng nhiều lần để xem đất. "Tầm tháng 11, chúng tôi mua được lô đất ưng ý. Sau Tết là bắt đầu tìm đơn vị thiết kế, xin phép xây dựng. Đến tháng 2 thì khởi công.

Khi đó chồng tôi vào trước, nhận công việc, tìm các đơn vị xây dựng, trông coi công trình. Tới tháng 6/2025, sau khi các bé nghỉ hè thì cả gia đình vào Đà Nẵng và thuê một căn chung cư 70m2 để ở tạm thời trang thời gian xây nhà. Giá thuê khi đó là gần 7 triệu/tháng với căn 3 phòng ngủ".

Quyết định mua đất và xây nhà ở một thành phố khác không hề dễ dàng. Chị Thu Hà thừa nhận khoảng cách địa lý là thử thách lớn nhất của hai vợ chồng chị.

Bản thiết kế 3D của căn nhà của vợ chồng chị Thu Hà.

"Mỗi lần muốn xem đất hay nhà, hai vợ chồng phải thu xếp công việc, gửi con rồi bay vào Đà Nẵng. Mỗi chuyến chỉ khoảng 3-2 đêm nên chúng tôi phải chọn lọc sẵn danh sách các nơi muốn xem để tiết kiệm thời gian" - chị Hà kể lại.

Tuy nhiên, cũng nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng và một chút may mắn, việc xây dựng lại diễn ra khá thuận lợi. "Ông xã tôi có quen biết vài anh em làm trong lĩnh vực xây dựng tại Đà Nẵng, nên được hỗ trợ nhiều từ khâu tư vấn, lựa chọn nhà thầu, đến việc tìm các đơn vị sơn bả, nhôm kính, vật liệu hoàn thiện... Nhờ vậy, chúng tôi an tâm hơn rất nhiều".

Nhà 4 tầng, rộng 70m2, tổng chi phí xây dựng và nội thất hết 2 tỷ đồng

Căn nhà của gia đình chị Thu Hà được xây dựng trên diện tích đất 70m2, tổng diện tích sàn là 275m2, gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 gara ô tô, 1 bếp, 1 phòng thờ và 1 khu giặt nhỏ. Gia đình có hai con (một trai, một gái) và bà nội cùng ở, nên thiết kế được tính toán kỹ để vừa tiện nghi, vừa riêng tư cho các thành viên trong nhà.

"Chúng tôi không biết gọi chính xác phong cách là gì, có thể là kiểu vừa hiện đại, vừa truyền thống, vì vẫn giữ mái ngói đỏ nhưng kết hợp các mảng kính và không gian mở. Ngoài ra, tôi chọn thiết kế lệch tầng để tạo độ thoáng tối đa. Mỗi phòng đều có cửa sổ và vệ sinh riêng, giúp các thành viên có không gian riêng mà vẫn gắn kết" - chị Thu Hà chia sẻ.

Chị Thu Hà chia sẻ về không gian sống của gia đình. (Nguồn: @haday1485).

Trên trang cá nhân của mình, chị Thu Hà chia sẻ rất nhiều về tổ ấm của gia đình. Vợ chồng chị chọn thiết kế lệch tầng để có thể tối ưu không gian sống, tạo cảm giác rộng và thoáng hơn so với diện tích 70m2 của căn nhà. Từng tầng còn có một khoảng không ở phía trước mỗi phòng để trồng thêm vài chậu cây nhỏ để tô điểm cho căn nhà.

Theo chị Hà, tổng chi phí xây dựng căn nhà của gia đình là khoảng 2 tỷ đồng, bao gồm thiết kế, xây thô, hoàn thiện và toàn bộ nội thất. "Tất cả trọn gói là 2 tỷ, và thật may mắn là chúng tôi không có phát sinh gì đáng kể".

"Tôi tâm đắc nhất ở hai chi tiết: Phần mái ngói - vừa gợi nhớ nét truyền thống, vừa giúp ngôi nhà nổi bật; và thiết kế lệch tầng, dù chi phí có phát sinh thêm nhưng giúp mọi phòng đều có cửa sổ trước/sau, đón ánh sáng tự nhiên và có thể trồng nhiều cây xanh" - chị Hà chia sẻ về không gian sống của cả gia đình.

Chị Thu Hà cũng chia sẻ thêm, xây nhà trọn gói giống như đi du lịch theo tour, mọi thứ có người lo hết từ A-Z, chi phí chắc chắn sẽ cao, nhưng không phải lo nghĩ và có tiến độ cụ thể và chi phí cũng được tính toán sẵn. Nhưng nếu không chọn kỹ nhà thầu, không đọc kỹ hợp đồng thì rất dễ rơi vào cảnh làm cho xong hoặc vật tư không như cam kết. Và nếu bạn là người tỷ mỷ muốn chỉnh từng góc nhỏ thì sẽ thấy hơi gò bó.

Còn nếu tự làm riêng lẻ thì giống như đi du lịch bụi, có thể linh hoạt kiểm soát được chất liệu vật liệu và nếu khéo léo quản lý thì còn có thể tiết kiệm được kha khá chi phí, nhưng ngược lại rất tốn thời gian và cũng dễ stress vì chuyện giá cả, vật tư, lịch thợ, tiến độ... tất cả đều tự quản lý.

"Sau khi cân nhắc, vợ chồng tôi đã chọn hướng thi công riêng lẻ, một phần vì vợ chồng tôi cũng may mắn được người quen giới thiệu và tìm được đội thợ uy tín nên cũng yên tâm phần nào. Dù phải bám sát công trình nhưng cảm giác từng chi tiết trong ngôi nhà đều có dấu ấn của hai vợ chồng. Thật ra không có cách nào là đúng hay sai, chỉ có cách phù hợp với mình" - chị Thu Hà chia sẻ

Với chị Thu Hà, ngôi nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là kết quả của sự nỗ lực và đồng lòng của cả gia đình. "Từ những chuyến bay ngắn ngày, đến từng bản vẽ, từng viên gạch... đó là hành trình mà vợ chồng tôi cùng nhau đi qua. Và giờ, khi ngồi trong căn nhà mới, tôi cảm thấy mọi điều đều thật xứng đáng".

(Nguồn: NVCC)