Sau ly hôn, người phụ nữ 56 tuổi mua nhà riêng và sống cuộc đời khiến ai cũng ngưỡng mộ

Căn hộ của bà Lý nằm trong một khu dân cư yên tĩnh ở Phố Đông, Thượng Hải – chỉ 75m², nhưng tràn ngập ánh sáng và sự tinh tế. Khi nhà thiết kế đăng tải hình ảnh ngôi nhà lên mạng, bài viết nhanh chóng thu hút hơn 400.000 lượt yêu thích, bởi ai cũng nhận ra: đây không chỉ là một không gian sống, mà còn là một “tuyên ngôn độc lập” của người phụ nữ trung niên.

“Tôi không mua để khoe, mà để sống thoải mái, gọn gàng và có tiền thừa” – bà Lý nói.

1. Từ “bà nội trợ” thành “người sống cho chính mình”

Bà Lý từng có hơn 30 năm sống vì chồng con. Sau ly hôn, bà dành trọn số tiền tiết kiệm và một phần bồi thường để mua căn hộ nhỏ này. Nhiều người khuyên bà nên tiết kiệm hoặc mua nhà cho con, nhưng bà chỉ cười:

“Tôi đã sống cả đời vì người khác, giờ tôi muốn có một chỗ để chỉ sống cho mình”.

Căn nhà của bà không xa hoa, nhưng mỗi chi tiết đều được tính toán tỉ mỉ. Tủ tivi cách mặt đất 20cm, để robot hút bụi đi qua dễ dàng. Bề mặt tường phủ sơn trà sữa liền mạch, chỉ cần một lần lau là sạch, không bám dầu mỡ. Và tủ gương chống mờ trong phòng tắm giúp bà tiết kiệm được 30 giây mỗi sáng – thứ bà gọi là “thời gian đáng giá tuổi thọ”.

2. Chi tiêu thông minh – đầu tư cho sự nhàn hạ

Tổng chi phí cải tạo chỉ 200.000 nhân dân tệ (khoảng 650 triệu đồng), nhưng cảm giác sang trọng không kém căn hộ triệu đô. Bà Lý bảo bí quyết nằm ở 2 chữ: “thông minh” và “tối giản”.

Không chạy theo hình thức: Bỏ qua tường hoa văn, đèn pha lê, hay trần thạch cao phức tạp – chỉ chọn các bề mặt trơn, dễ vệ sinh.

Đầu tư vào tiện ích thực tế: Rèm tự động, sàn sưởi và ổ cắm cảm ứng giúp sinh hoạt nhẹ nhàng, ít phải cúi hay với.

Tối ưu chi phí vận hành: Tủ gỗ công nghiệp bền, dễ lau; hệ thống đèn LED tiết kiệm điện.

“Tôi không cần nhà sang, tôi cần một nơi không khiến mình mệt thêm” – bà Lý chia sẻ.

3. Cuộc sống bình yên – nhưng không buồn tẻ

Sau khi chuyển về nhà mới, bà Lý bắt đầu học nhiếp ảnh, tham gia lớp yoga và đọc sách mỗi chiều. Bà dành một góc nhỏ cạnh cửa sổ làm “góc trà chiều”, nơi có kệ gỗ thấp, vài quyển sách, bình gốm, và chậu cây nhỏ.

Mỗi sáng, bà mở rèm bằng điều khiển từ xa, bật nhạc nhẹ và pha cà phê. Bà nói:

“Trước đây, tôi nghĩ hạnh phúc là có gia đình đủ đầy. Giờ tôi thấy hạnh phúc là mỗi sáng không phải vội, và mỗi tối được về nhà với chính mình”.

4. Khi độc lập tài chính đồng nghĩa với tự do tinh thần

Không còn phụ thuộc vào ai, bà Lý học cách quản lý tài chính cá nhân theo mô hình “3 tài khoản”:

- 1 tài khoản sinh hoạt (50%): chi phí ăn ở, tiện ích, sinh hoạt.

- 1 tài khoản dự phòng (30%): chăm sóc sức khỏe, sửa nhà, du lịch.

- 1 tài khoản tích lũy – tự thưởng (20%): dành cho trải nghiệm mới, sở thích hoặc những món đồ nhỏ khiến bà vui.

Mỗi tháng, bà vẫn để ra một khoản nhỏ mua cây, thay bình hoa, hay đi xem triển lãm. “Đó không phải là tiêu tiền, mà là nuôi dưỡng niềm vui sống”.

5. Tổ ấm trong mơ của người phụ nữ hiện đại

Phòng khách của bà Lý không có bàn cà phê lớn hay ghế sofa da đắt tiền. Thay vào đó là ghế nỉ đơn giản, đèn vàng ấm, sàn gỗ sáng màu và tủ treo tường gọn gàng. Không gian ấy khiến ai bước vào cũng cảm thấy dễ chịu, ấm cúng – không phô trương, nhưng có “chất sống”.

Cư dân mạng bình luận:

“Căn nhà này là giấc mơ của nhiều phụ nữ: nhỏ thôi, nhưng yên bình và có chính mình trong đó”.

Kết luận:

Sau nửa đời người, bà Lý không còn tìm kiếm sự xa hoa – bà chọn một cuộc sống có kiểm soát, có tự do và có chính mình. Căn hộ 75m² ấy không chỉ là nơi ở, mà là biểu tượng của sự độc lập tài chính và tự tôn của người phụ nữ hiện đại – sống ít thôi, nhưng sống đủ, sống vui, và sống theo cách mình muốn.