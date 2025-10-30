Vay tiền mua nhà xong hối hận

Ở thời điểm hiện tại, khi giá BĐS nhà ở đều tăng cao - đặc biệt là BĐS tại các thành phố lớn, nhiều người đã tạm gác lại mục tiêu mua nhà. Song song với đó, cũng không ít người nghĩ và tin rằng: Những ai đã mua nhà từ cách đây 3-4 năm, lúc giá nhà vẫn còn "trong tầm với" thì quả thực là may mắn.

Nhưng liệu rằng sự thật có đúng như vậy? Câu trả lời là không!

Không ít người đã mua nhà nhưng đến giờ này, cảm giác của họ lại là lo lắng, áp lực và có phần hối hận nhiều hơn là vui. Lý do cũng không có gì khó hiểu: Vay tiền mua nhà, giờ thu nhập giảm nên tình hình tài chính lúc nào cũng căng đét!

Thu nhập không đủ để vừa trả nợ vay mua nhà, vừa nuôi con

Không khó để bắt gặp những bài đăng, những lời thở than trên MXH về áp lực của khoản vay mua nhà. Mỗi gia đình một hoàn cảnh nhưng điểm chung đều là: Vay tiền tỷ mua nhà khi thu nhập đang ổn, việc trả nợ trong tầm tay nhưng đến giờ thì mất việc hoặc giảm thu nhập, nên khoản nợ lại trở thành gánh nặng quá lớn.

Thu nhập của chồng giảm từ 20-30 triệu xuống còn 13 triệu/tháng, thế là cả gia đình lao đao vì khoản vay mua nhà (Ảnh chụp màn hình)

Một cặp vợ chồng khác cũng đang mệt mỏi vì nợ vay mua nhà, nhưng may mắn hơn ở chỗ thu nhập còn đủ trả nợ và còn vàng cưới dự phòng để có thể bán đi nếu quá bí bách (Ảnh chụp màn hình)

Hay như tình cảnh của một cặp vợ chồng khác trong câu chuyện dưới đây: Thu nhập giảm, cố gồng để giữ căn nhà nhưng đến giờ cũng sắp không trụ nổi nữa.

"2 năm trước, vợ chồng mình mua căn hộ 2 phòng ngủ giá 1,8 tỷ đồng ở vị trí cũng ổn, tiện cho đi làm, đưa con đi học. Bọn mình trả trước 500 triệu, còn lại vay ngân hàng kỳ hạn 20 năm. Lãi suất thời điểm đó là 8,5%/năm, tính ra mỗi tháng trả khoảng 13,5 triệu gồm cả gốc và lãi.

Khoảng 1 năm trở lại đây thì chồng mình bị giảm thu nhập, nguồn tiền chỉ còn khoảng 20 triệu/tháng. Mình lại mới sinh em bé nên chi phí hàng tháng cũng đội lên mà riêng tiền trả nợ đã chiếm hơn 70% thu nhập rồi, không còn đủ chi phí để sinh hoạt nữa chứ không nói tới chuyện tiết kiệm. Mình đang tính bán nhà, trả đứt nợ thì còn dư khoảng 350 triệu nhưng bán nhà xong cũng không biết ở đâu, mà giữ nhà thì áp lực quá" - Cô viết.

Phía dưới những bài đăng này, nhiều người đồng tình khuyên: Nếu có tài sản gì có thể bán để trả nợ - ví dụ như vàng chẳng hạn, thì nên cân nhắc bán để bớt áp lực nợ nần. Trong trường hợp không còn tài sản gì tạo dòng tiền mà vẫn muốn giữ nhà, cách duy nhất có lẽ chỉ là cho thuê căn nhà của chính mình, rồi cả gia đình thuê chỗ ở khác rẻ hơn.

"Phương án giải quyết về mặt lý thuyết nhé: Lương chồng vẫn để trả góp. Cho thuê căn nhà rồi cả nhà đi thuê trọ rẻ hơn, buộc phải chấp nhận tiện ích sinh hoạt với không gian sống kém hơn. Song song với đó, vợ chồng cố cày thêm việc kiếm tiền, kể cả là làm xe ôm, đi giao hàng sau giờ làm cũng phải cố. Đồng thời cắt giảm toàn bộ chi phí ăn chơi" - Một người khuyên.

"Giờ mà bán nhà đi thì khả năng là sẽ không bao giờ mua lại được với giá như lúc mua nữa. Mua nhà ở thời điểm giá BĐS đang ổn đã là may rồi. Phải vay mua nhà thì ai cũng trải qua khoảng thời gian khó khăn, áp lực thôi nhưng cố gắng vài năm. Cố rồi mà không ổn thì đành bán, chứ trước mắt giờ có thể cho thuê tạo dòng tiền, thử phương án đó cái đã vì giữ nhà là mục tiêu lớn nhất" - Một người đồng quan điểm.

3 điều cần nhớ để tránh vỡ nợ khi vay mua nhà

Vay mua nhà là phương án mà không ít người đã hoặc sẽ áp dụng, và điều này là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, phải tính toán thế nào, cân đối khoản vay ra sao để khoản nợ không trở thành gánh nặng quá lớn?

Với thắc mắc này, Chuyên gia Tài chính Nguyễn Duy Chuyền giải đáp như sau.

Đầu tiên, không được dùng quá 50% thu nhập/tháng để trả nợ vay mua bất động sản. Anh khuyên mọi người phải tính toán khi lãi suất thả nổi, mình sẽ phải dành ra bao nhiêu % thu nhập để trả nợ mỗi tháng, từ đó mới đánh giá khả năng thu nhập có đủ trả nợ hay không.

Tiếp theo, tuyệt đối không được quá FOMO với thị trường bất động sản, tuyệt đối không được mua chỉ vì khu vực đó đang "sốt", có quá nhiều người đang đổ tiền vào. Vậy là rất nguy hiểm.

Cuối cùng, cần tìm hiểu kỹ về dự án mà bản thân đang có dự định mua: Tiến độ thi công, tiến độ bàn giao và độ uy tín của chủ đầu tư. Bên cạnh đó thì cũng phải tính luôn đến những kịch bản ngoài dự kiến, ví dụ như mua rồi mà không thanh khoản được, giá bất động sản đóng băng hoặc bán được nhưng không được giá, hay lãi suất thả nổi cao mà thu nhập thì giảm,… thì lúc đó sẽ tính sao? Liệu có sự hỗ trợ hay tài sản nào để dự phòng, có tính thanh khoản tốt hơn để giúp chúng ta không phải bán nhà trả nợ hay không?

Tính toán thật kỹ những yếu tố đó, lường trước tất cả các rủi ro và chuẩn bị phương án ứng phó, thì mới giảm thiểu được nguy cơ vỡ nợ khi vay mua nhà.