Kinh nghiệm 8 năm sống chung cư, tôi bỏ thêm 407 triệu đồng mua nhà ở vị trí này để hưởng "lợi trăm bề": Sau 5 năm bán đi còn lãi to

Bỏ thêm chút tiền để đổi lấy sự dễ chịu

Theo Sohu, chị Vương, một nữ quản lý cấp cao ở Chiết Giang đã mua căn hộ đầu tiên vào năm 2012 trong một khu chung cư mới xây ở thành phố Hàng Châu. Khi đó, chị chọn căn hộ ở giữa tầng 5, được bao quanh bởi những căn hộ khác. Lúc ấy, người phụ nữ này nghĩ rằng vị trí căn hộ không quan trọng, miễn là nhà mới, yên tĩnh và có đủ tiện ích.

Thế nhưng sau vài năm sinh sống, chị Vương nhận ra hàng loạt bất tiện: căn hộ giữa thiếu ánh sáng tự nhiên, không khí trong nhà luôn bí bách, mùa hè phải bật điều hòa cả ngày, còn mùa đông thì ẩm lạnh.

“Lúc mua, tôi chỉ quan tâm đến giá. Thế nhưng ở lâu mới hiểu vị trí và sự riêng tư của căn nhà mang lại khác biệt rất lớn,” chị chia sẻ.

Năm 2018, sau nhiều lần bàn bạc với chồng, chị Lưu quyết định bán căn nhà đang ở để mua căn hộ khác gần trung tâm. Lần này, chị chủ động chọn căn góc tầng trung trong tòa nhà mới xây gần ga tàu điện ngầm. Giá căn góc cao hơn khoảng 110.000 NDT (hơn 407 triệu đồng) so với các căn giữa, nhưng vợ chồng chị vẫn chấp nhận vì cho rằng “đáng tiền”.

“Căn góc có hai mặt thoáng, đón nắng cả sáng lẫn chiều, lại tránh xa thang máy và phòng rác. Mùa hè mở cửa sổ là có gió, không cần điều hòa. Cảm giác sống rất khác,” chị nói.

Chỉ vài tháng sau khi chuyển về, chị Vương nhận ra chất lượng cuộc sống của gia đình được cải thiện rõ rệt: phòng khách luôn sáng, cây trồng trong nhà phát triển tốt, căn hộ cũng ít bị ẩm mốc. Đặc biệt, do nằm ở góc nên khá riêng tư, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tiếng ồn từ hàng xóm hai bên.

Bài học cho người mua nhà

Đầu năm 2023, khi con trai chuyển công tác đến Thượng Hải, vợ chồng chị Vương quyết định bán căn hộ hiện tại để đến chỗ ở mới cùng con. Giá bán lúc đó cao hơn gần 70% so với lúc chị mua, một phần nhờ khu vực được quy hoạch lại, một phần nhờ vị trí căn góc hiếm.

“Trong cùng khu nhà, căn góc luôn được săn lùng đầu tiên. Người mua sẵn sàng trả thêm 5-10% chỉ để có căn thoáng và ít bị chắn tầm nhìn. Vì thế, tôi bán nhà rất nhanh, chỉ sau hai tuần đăng tin,” chị kể. Sau khi trừ các chi phí giao dịch, người phụ nữ này vẫn lãi ròng hơn 1,3 triệu NDT (hơn 4,8 tỷ đồng).

Theo các chuyên gia bất động sản Trung Quốc, trong cùng tòa nhà, căn góc thường có giá cao hơn 5-15% so với căn giữa, nhưng lại giữ giá tốt hơn trong dài hạn. Lý do là vì chúng sở hữu lợi thế về hướng, ánh sáng, thông gió, tầm nhìn và sự riêng tư – những yếu tố ngày càng được người mua chú trọng.

Ở Thượng Hải, vợ chồng chị Vương vẫn ưu tiên mua căn góc. Với chị, mua căn góc là một khoản đầu tư “đắt xắt ra miếng”. Tuy nhiên, người phụ nữ này cũng cho biết không phải căn góc nào cũng thực sự đáng tiền. Tốt nhất, người mua nên trực tiếp đến xem nhà mẫu, quan sát hướng nắng và hướng gió để đánh giá độ thoáng sáng thực tế.

Đồng thời, cần xem xét vị trí cụ thể của căn góc trong tòa nhà. Đây là cách chắc chắn nhất để tránh “bẫy thiết kế”. Một chút quan sát kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng có thể giúp người mua tránh được sai lầm tốn kém và đảm bảo căn góc thực sự là nơi “đáng sống, đáng tiền”.

Ánh Lê (Theo Sohu)