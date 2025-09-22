Vợ chồng Hoa hậu H'Hen Niê thức trắng đêm trông con, chắt chiu từng giọt sữa non cho con bú

Mới đây, Hoa hậu H’Hen Niê hạnh phúc thông báo đã hạ sinh con đầu lòng khỏe mạnh, cô nhận được sự đồng hành và chăm sóc tận tình của chồng. Sáng 20/9, người đẹp cho biết cô sinh thường tại một bệnh viện ở TP HCM cách đây vài ngày, đợi sức khỏe hồi phục mới chia sẻ tin vui đến công chúng.

“ Khi da kề da với con, tôi quên hết mọi đau đớn. Trải nghiệm làm mẹ thật thiêng liêng và kỳ diệu. Tôi biết ơn cuộc đời đã mang con đến với vợ chồng mình” , H’Hen Niê xúc động bày tỏ.

Hoa hậu H'Hen Niê mới sinh con gái đầu lòng.

Trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - ông xã của Hoa hậu H'Hen Niê bày tỏ vui mừng, xúc động khi được gặp con gái cưng. Anh cũng chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng bế ẵm, trông con, ru con ngủ. Ông xã H'Hen Niê dành lời khen ngợi khi vợ đã cố gắng vắt được 40ml sữa non cho con bú cữ 1 giờ sáng.

" Mẹ giỏi quá, vắt dc 40ml để dành cho cử 1h sáng nè ", anh viết.

Chồng H'Hen Niê khoe vợ đã vắt được 40ml sữa non cho con.

Nhiều bố mẹ bỉm sữa đều đồng cảm với hành trình nuôi con mọn của cặp vợ chồng trẻ. Do chưa quen với cuộc sống ở bên ngoài nên chuyện các em giật mình, quấy khóc giữa đêm là chuyện hết sức bình thường. Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi cũng nhanh chóng gia nhập hội "nghiện con" khi thường xuyên bế ẵm bé Harley trên tay.

Khi ăn cơm, chồng Hoa hậu cũng bế con trên tay, anh viết: " Vừa ăn cơm vừa ké fame của con gái yêu tí mà mẹ nó nói quá nói" . Một dân mạng hài hước bình luận: "H'Hen Niê sinh con nhưng chồng mới là người ở cữ".

Chồng H'Hen Niê vừa ăn cơm vừa bế con trên tay làm nhiều người liên tưởng đến hình ảnh mẹ bỉm sữa.

Đầu tuần mới, ông xã H'Hen Niê cũng nhanh chóng cập nhật hình ảnh vợ con tại bệnh viện. Có thể thấy, cô bé Harley, con gái của nàng hậu Ê Đê trông xinh xắn, đáng yêu với nước da trắng hồng, thừa hưởng nhiều đường nét giống bố hơn là giống mẹ. H'Hen Niê bày tỏ niềm hạnh phúc khi được ngắm con gái cưng: "Mẹ đôi khi mất ngủ khum phải vì con khóc mà mất ngủ vì ngắm con. Ôi cuộc đời thật tươi đẹp làm sao!"

Chồng Hoa hậu H'Hen Niê cập nhật hình ảnh vợ và con gái đầu tuần mới.

Sau gần một năm kết hôn, hồi tháng 5 vừa qua, Hoa hậu H’Hen Niê lần đầu thông báo mang thai con đầu lòng. Trong giai đoạn đầu thai kỳ, nhờ sức khỏe ổn định, cô vẫn đều đặn tham gia các sự kiện và duy trì công việc thiện nguyện yêu thích.

Khi bước vào những tháng cuối, người đẹp hạn chế xuất hiện trước công chúng, dành thời gian ở nhà để dưỡng thai. Từ Đắk Lắk, mẹ H’Hen Niê vào TP HCM chăm sóc con gái, trong khi vợ chồng cô cũng chuẩn bị đầy đủ đồ dùng và đồ chơi để chào đón em bé.