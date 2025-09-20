Sáng 20/9, trên trang cá nhân, Hoa hậu H'Hen Niê hạnh phúc thông báo cô đã sinh con đầu lòng tại 1 bệnh viện tư ở TP.HCM. Nàng hậu chia sẻ loạt hình ảnh "vượt cạn" xúc động, ghi lại khoảnh khắc ông xã Nguyễn Tuấn Khôi khóc như mưa khi chứng kiến cảnh bà xã sinh con trong phòng sinh.

Trong bài đăng, Hoa hậu H'Hen Niê viết: "Con biết ơn vì cuộc đời đã cho con được trải qua khoảnh khắc kỳ diệu này. Cả nhà ơi, mẹ tròn con vuông rồi ạ! Khoảnh khắc sao mà thiêng liêng quá, Hen chỉ biết nói lời biết ơn và cảm ơn. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh, vất vả của mẹ ngày ấy. Cảm ơn con yêu đã cho mẹ được làm mẹ của con. Cảm ơn chồng đã luôn ở bên cạnh. Cảm ơn các bác sĩ và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương! Hen đang hạnh phúc vỡ òa".

Hoa hậu H'Hen Niê trong lúc "vượt cạn"

Chồng nàng hậu không giấu được sự lo lắng cho tình hình của vợ con

Anh ôm mặt khóc nức nở...

... nước mắt giàn dụa trong phòng sinh

Cuối cùng thì mẹ tròn con vuông. Vợ chồng H'Hen Niê hạnh phúc đón con đầu lòng chào đời

Về phía ông xã H'Hen Niê, Tuấn Khôi cũng vui mừng thông báo vợ chồng anh vừa đón con gái đầu chào đời an toàn, khỏe mạnh trên MXH. "Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái... Với mình chắc là câu diễn tả đúng nhất khoảnh khắc được nhìn thấy cô gái của chúng ta chào đời", Tuấn Khôi viết.

Anh cũng không quên nói lời cảm ơn bà xã H'Hen Niê đã mạnh mẽ, cố gắng để sinh ra "tiểu công chúa" - thành viên mới của gia đình: "Anh đã thấy được sự mạnh mẽ, kiên cường và phi thường của em. Em đã chịu đựng những cơn đau tưởng chừng không thể vượt qua, đã dồn hết sức lực và sự dũng cảm của mình để mang thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Cảm ơn em vì đã ban cho anh món quà quý giá nhất trên đời. Khoảnh khắc được nhìn thấy con, được nghe tiếng khóc đầu đời của con anh đã vỡ oà cảm xúc. Yêu em và con rất, rất nhiều".

Chồng H'Hen Niê biết ơn sự hy sinh thiêng liêng của vợ, hạnh phúc khi con gái đầu lòng chào đời an toàn và khỏe mạnh

H'Hen Niê lần đầu công khai bạn trai vào dịp Tết Ất Tỵ. Anh tên là Tuấn Khôi, sinh năm 1989, hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh và đạo diễn, chuyên sản xuất phim quảng cáo. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2018, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm và cung bậc cảm xúc. Đến ngày 14/2, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chính thức thông báo đã đăng ký kết hôn. Nói về nửa kia, H'Hen Niê từng cho hay: "Anh bình thường như bao người khác. Anh quan tâm gia đình tôi và rất thương tôi". Nàng hậu cũng cho biết ông xã luôn ủng hộ mình theo đuổi nghệ thuật.