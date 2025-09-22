Trong khoảng thời gian gần đây, "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun đang phải đối mặt với nhiều sóng gió khi bộ phim Tempest mà cô đóng chính vấp phải sự phản ứng tiêu cực gay gắt của khán giả xứ tỷ dân vì được cho là có tình tiết xúc phạm Trung Quốc. Ngay lập tức, nhiều nhãn hiệu xứ Trung do Jeon Ji Hyun đại diện đã có động thái xoa dịu dư luận, tuyên bố hủy hợp đồng hoặc xóa hết tất cả bài đăng về mỹ nhân xứ Hàn trên mạng xã hội. Hiện tại, LV chưa lên tiếng nhưng netizen xứ Trung đang "căng", gây áp lực và yêu cầu thương hiệu thay đổi người đại diện nếu còn muốn tiếp tục làm ăn ở thị trường Trung Quốc.

Jeon Ji Hyun bị "mất job" vì bộ phim gây tranh cãi.

Theo trang QQ, Jeon Ji Hyun đang bị tẩy chay mạnh mẽ, mất fan hàng loạt tại thị trường tỷ dân, giá trị thương mại tại Trung Quốc sụp đổ chỉ sau một đêm. Người đẹp này khả năng sẽ bị tổn thất tới hơn 100 triệu NDT (370,7 tỷ đồng) từ các hợp đồng quảng cáo và hoàn toàn "bít cửa" hợp tác trong tương lai. Có thể nói rằng, vì bộ phim Tempest, Jeon Ji Hyun từ "con cưng showbiz" trở thành cái tên vạn người ghét tại xứ Trung.

Từ năm 2001, nhờ thành công của bộ phim Cô Nàng Ngổ Ngáo, Jeon Ji Hyun gây tiếng vang lớn trên toàn châu Á và trở thành một trong những ngôi sao Hallyu có sức ảnh hưởng lớn nhất tại thị trường Trung Quốc. Tiếp đó, danh tiếng của cô thêm phần củng cố với những siêu phẩm như Vì Sao Đưa Anh Tới, Huyền Thoại Biển Xanh.

Sau khi Trung Quốc ban hành "lệnh hạn Hàn" (hạn chế văn hóa Hàn Quốc), rất nhiều ngôi sao đến từ xứ sở kim chi bị mất sức ảnh hưởng tại Cbiz. Chỉ có Jeon Ji Hyun là ngoại lệ, vẫn được netizen xứ Trung cưng như trứng mỏng và nhận được nhiều lợi ích từ thị trường béo bở này.

Trong khoảng thời gian gần đây, "mợ chảnh" gặp khó khăn về kinh tế khi chồng đại gia đầu tư thua lỗ 15 tỷ won (287 tỷ đồng). Biểu tượng nhan sắc xứ Hàn buộc phải tái xuất showbiz để cứu chồng, tất bật ngược xuôi để "chạy show". Trong đó, cư dân mạng chú ý đến việc Jeon Ji Hyun thường xuyên sang Trung Quốc dự sự kiện sau hơn 10 năm không đến và hoạt động tại đất nước này.

Giờ đây, khi lùm xùm bùng nổ, Jeon Ji Hyun vấp phải sự tẩy chay mạnh mẽ từ netizen xứ Trung. Thậm chí, có người còn "đào mộ" lại chuyện cũ, tố nữ diễn viên từng tỏ thái độ ngôi sao, coi thường diễn viên Trung Quốc khi cùng hợp tác với Lý Băng Băng trong bộ phim Tuyết Hoa Bí Phiến năm 2016. Điều này khiến danh tiếng của cô càng xấu đi tại thị trường tỉ dân.

Không ít người cho rằng, Jeon Ji Hyun đang giẫm lên vết xe đổ của Jang Na Ra, từ "con cưng" lắc mình thành "kẻ tội đồ" trong mắt khán giả Trung Quốc.

Jeon Ji Hyun bị tố có thái độ coi thường đồng nghiệp người Trung.

Danh tiếng của cô sụp đổ chỉ trong 1 đêm tại thị trường tỷ dân.

Chẳng quá lời khi nói Jang Na Ra là một trong những cái tên tiên phong của phong trào "Trung tiến". Khi làn sóng Hallyu tràn vào Trung Quốc, nữ diễn viên nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tiến quân mạnh mẽ sang thị trường tỉ dân và còn trở thành Đại sứ giao lưu văn hóa Hoa – Hàn.

Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào, tính cách cởi mở, Jang Na Ra bật lên mạnh mẽ trong làng giải trí xứ Trung, nhanh chóng trở thành ngôi sao gốc Hàn hot nhất tại đất nước này, sở hữu lượng người hâm mộ cực kỳ đông đảo. Cô ghi dấu ấn qua loạt phim đình đám như Công Chúa Bướng Bỉnh, Thiết Diện Ca Nữ, Tình Yêu Trong Sáng…

Jang Nara được khán giả và giới chuyên môn xứ Trung công nhận về diễn xuất, giành được giải "Diễn viên mới xuất sắc nhất" và được đề danh cho ngôi Thị hậu tại lễ trao giải Kim Chung. Năm 2008, cô còn là nghệ sĩ nước ngoài duy nhất được góp giọng trong ca khúc chủ đề của Olympic Bắc Kinh cùng với dàn sao Cbiz tên tuổi khác và sau đó là được bước lên chương trình cuối năm Xuân Vãn của đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Jang Na Ra từng là "tiểu công chúa Hoành Điếm" vạn người mê.

Tuy nhiên, năm 2009, Jang Nara đã bấm nút tự hủy sự nghiệp tại đất nước tỉ dân với phát ngôn gây tranh cãi: "Mỗi lần thiếu tiền, tôi lại sang Trung Quốc biểu diễn". Những lời nói thiếu tinh tế đã khiến nữ diễn viên Công Chúa Bướng Bỉnh bị tẩy chay mạnh mẽ, địa vị ở Cbiz tụt dốc không phanh, dù có lên tiếng xin lỗi, giải thích cũng chẳng thể cứu vãn được.

Sau khi trở về Hàn Quốc, Jang Nara vẫn gặt hái nhiều thành công nhưng rõ ràng, cô đánh mất nhiều nguồn lực điện ảnh và lượng người hâm mộ đông đảo từ đất nước tỉ dân.

Trang QQ cho rằng, trường hợp của Jeon Ji Hyun cũng giống như Jang Na Ra năm nào, thậm chí còn có phần nghiêm trọng hơn rất nhiều. Có thể nói, người đẹp Vì Sao Đưa Anh Tới đã bấm nút "tự hủy" vì coi thường Trung Quốc. Hiện tại, những video về Jeon Ji Hyun trên các nền tảng đang bị report (báo cáo) hàng loạt, bị nhiều nhãn hàng từ bỏ, bị người hâm mộ xứ Trung quay lưng. Có vẻ "kèo" này khá là căng đối với "mợ chảnh" rồi!

Jeon Ji Hyun giẫm vào vết xe đổ của Jang Na Ra.

Nguồn: QQ