Mới đây, H'Hen Niê thông báo đã hạ sinh thành công con đầu lòng với chồng - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Em bé là một "tiểu công chúa". Quá trình "vượt cạn" được nàng hậu chia sẻ trên trang cá nhân.

H'Hen Niê sinh thường và ví cơn đau kinh khủng như "gãy 8 xương sườn". Đồng hành cùng vợ trong phòng sinh, nhiếp ảnh Tuấn Khôi lo lắng đến mức bật khóc. Đến khi em bé chào đời thành công, vợ chồng nàng hậu cùng vỡ òa hạnh phúc.

Khoảnh khắc H'Hen Niê trong phòng sinh.

Tuấn Khôi - chồng H'Hen Niê cùng vợ "vượt cạn".

Ông xã nàng hậu lo lắng cho vợ đến mức bật khóc.

H'Hen Niê chia sẻ: "Con biết ơn vì cuộc đời đã cho con được trải qua khoảnh khắc kỳ diệu này. Cả nhà ơi, mẹ tròn con vuông rồi ạ! Khoảnh khắc sao mà thiêng liêng quá.

Hen chỉ biết nói lời biết ơn và cảm ơn. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh, vất vả của mẹ ngày ấy. Cảm ơn con yêu đã cho mẹ được làm mẹ của con. Cảm ơn chồng đã luôn ở bên cạnh. Hen đang hạnh phúc vỡ òa".

Trong bài viết, H'Hen Niê khoe cảnh da kề da với con gái. Nàng hậu bày tỏ: "Em cất tiếng khóc chào đời, nghe mà là khóc theo em".

Vợ chồng H'Hen Niê vỡ òa hạnh phúc khi con gái chào đời thành công.

Khoảnh khắc nàng hậu lần đầu cho con ti sữa.

Ái nữ H'Hen Niê trông bụ bẫm với làn da trắng sữa.

Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi cũng có chia sẻ xúc động khi chính thức "lên chức" bố. Anh gửi lời cảm ơn vợ vì đã sinh cho anh một "thiên thần nhỏ".

Chồng H'Hen Niê chia sẻ: "'Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái...'. Với mình chắc là câu diễn tả đúng nhất khoảnh khắc được nhìn thấy cô gái của chúng ta chào đời.

Anh đã thấy được sự mạnh mẽ, kiên cường và phi thường của em. Em đã chịu đựng những cơn đau tưởng chừng không thể vượt qua, đã dồn hết sức lực và sự dũng cảm của mình để mang thiên thần nhỏ đến với thế giới này.Cảm ơn em vì đã ban cho anh món quà quý giá nhất trên đời. Khoảnh khắc được nhìn thấy con, được nghe tiếng khóc đầu đời của con anh đã vỡ oà cảm xúc. Yêu em và con rất, rất nhiều".

Chồng H'Hen Niê cảm ơn vợ và nói con gái là "món quà quý giá nhất trên đời".

Thời gian qua, quá trình mang thai con đầu lòng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhận được nhiều sự quan tâm. Sau khi công bố ảnh đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi, người đẹp xác nhận đang có tin vui hồi tháng 5/2025.

Trong thời gian bầu bí, H'Hen Niê giảm bớt công việc để tập trung dưỡng thai. Thỉnh thoảng, cô tham gia một số sự kiện phù hợp. Mỗi khi xuất hiện, nàng hậu được khen ngợi tươi tắn, ngoại hình xinh đẹp không khác biệt so với thời son rõi.

H'Hen Niê và chồng nhiếp ảnh gia háo hức khi sắp đón thành viên mới.

H'Hen Niê tự tin khoe bụng to tròn "vượt mặt".

Nàng hậu được khen nhuận sắc, tươi tắn khi bầu bí.

Trên trang cá nhân, H'Hen Niê chăm chỉ cập nhật quá trình phát triển của thai nhi. Mẹ bầu 33 tuổi được khen nhuận sắc, tươi tắn. Nàng hậu tự tin thả dáng với nhiều kiểu trang phục, khoe bụng bầu nhô cao "vượt mặt".

Chuẩn bị làm mẹ lần đầu, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết bản thân có sức khỏe tốt, ăn ngủ và duy trì tập luyện thể thao điều độ.

H'Hen Niê duy trì tập luyện thể thao khi mang bầu.

Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi tự nấu ăn bồi bổ cho bà xã.

Bên cạnh đó, H'Hen Niê khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được chồng đồng hành, chăm sóc kỹ lưỡng. Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi dù không giỏi việc bếp núc nhưng anh tự học thêm để nấu ăn bồi bổ cho vợ bầu.

Người đẹp sinh năm 1992 chia sẻ: "Muốn mua hay nấu món gì, chồng tôi đều hỏi Chat GPT từng loại thực phẩm có gì tốt hay không tốt. Nhiều khi, đồ ăn chồng nấu cho tôi rất đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, rất tốt cho hai mẹ con. Chồng nấu nhiều món lắm, tôi kể không hết".

Riêng ông xã H'Hen Niê háo hức khi lần đầu "lên chức" bố, mong ngóng con chào đời từng ngày. Mỗi tối, nam nhiếp ảnh gia đều thai giáo bằng cách đọc sách cho con nghe.

Tuấn Khôi bày tỏ: "37 tuổi rồi mới lần đầu biết cảm giác có một sinh linh đang lớn lên trong bạn gái của mình, tôi thấy vô cùng thiêng liêng. Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng điều đó lớn hơn cả hạnh phúc hay niềm vui".

Chồng H'Hen Niê háo hức khi chuẩn bị làm bố.

Ngoài ra, ông xã H'Hen Niê còn tiết lộ thêm điều thú vị về "thỏa thuận" đặt tên con của 2 vợ chồng. Nam nhiếp ảnh gia nói: "Tôi là cháu đích tôn 3 đời, còn Hen thì theo chế độ mẫu hệ, nên chúng tôi có thỏa thuận là con gái sẽ được đặt tên là Niê Nguyễn, còn con trai thì Nguyễn Niê. Con gái sẽ được thừa kế đất đai của mẹ, mẹ giàu mà. Còn nếu con trai thì be sẽ ráng cày thôi".

Sau khi công khai về chung nhà hồi đầu năm 2025, H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Cặp đôi nhiều lần "gây sốt" mạng xã hội khi chia sẻ những mẩu chuyện hài hước trong sinh hoạt thường ngày.

Vợ chồng H'Hen Niê công khai về chung nhà vào đầu năm 2025.

Nàng hậu cho hay cô và ông xã cùng nhau nấu ăn, tập thể dục. Nhờ sự chăm sóc và chiều chuộng tận tình từ người bạn đời, người đẹp cảm nhận cô đang tận hưởng "hôn nhân màu hồng".

Nàng hậu chia sẻ: "Tôi và anh Khôi quen nhau từ lâu nhưng gần đây mới chia sẻ mối quan hệ tình cảm với công chúng. Thời gian đầu sau khi kết hôn, tôi thấy mọi thứ màu hồng. Nhưng tôi sợ nếu khoe điều gì thì sẽ mất đi điều đó nên rất ngại chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống, chỉ dám giữ cho riêng mình".

H'Hen Niê hạnh phúc khi có hôn nhân "màu hồng".