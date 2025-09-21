Bệnh viện quốc tế nơi “hoa hậu quốc dân” H’Hen Niê sinh con đầu lòng ở tuổi U35: Có gói sinh lên đến 65 triệu đồng, không gian, dịch vụ “sang xịn” như khách sạn 5 sao

Ngày 20/9 đánh dấu cột mốc thiêng liêng trong cuộc đời của hoa hậu H’Hen Niê khi cô chính thức chào đón con gái đầu lòng. Bé gái được đặt tên Harley, trở thành “thiên thần nhỏ” mang đến niềm hạnh phúc trọn vẹn cho gia đình.

Trên trang cá nhân, H’Hen Niê xúc động chia sẻ giây phút “vượt cạn”: “Cả nhà ơi, mẹ tròn con vuông rồi ạ! Khoảnh khắc sao mà thiêng liêng quá. Hen chỉ biết nói lời biết ơn và cảm ơn”.

Ảnh: FBNV

Nàng hậu chia sẻ chia sẻ thêm: “Con biết ơn vì cuộc đời đã cho con được trải qua khoảnh khắc kỳ diệu này. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh, vất vả của mẹ ngày ấy. Cảm ơn con yêu đã cho mẹ được làm mẹ của con. Cảm ơn chồng đã luôn ở bên cạnh. Cảm ơn bác Xuân và đội ngũ y bác sĩ và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương! Hen đang hạnh phúc vỡ òa”.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Tuấn Khôi – chồng của H’Hen Niê – cũng viết những dòng chan chứa tình cảm dành cho vợ con: "Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái… Với mình chắc là câu diễn tả đúng nhất khoảnh khắc được nhìn thấy cô gái của chúng ta chào đời. Anh đã thấy được sự mạnh mẽ, kiên cường và phi thường của em. Em đã chịu đựng những cơn đau tưởng chừng không thể vượt qua, đã dồn hết sức lực và sự dũng cảm của mình để mang thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Cảm ơn em vì món quà quý giá nhất trên đời.”

Anh cho biết khoảnh khắc nghe tiếng khóc chào đời của con gái khiến mình vỡ òa cảm xúc.

Chỉ sau chưa đầy một giờ chia sẻ, những hình ảnh đầu tiên của gia đình nhỏ đã nhận về hàng chục ngàn lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Bên cạnh đó, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra H’Hen Niê đã lựa chọn sinh con tại Bệnh viện Vinmec Central Park (TP.HCM) – một cơ sở y tế quốc tế từng được nhiều sao Việt như siêu mẫu Hà Anh, diễn viên Nhã Phương tin tưởng.

Ảnh: FBNV

Vinmec Central Park nổi tiếng với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống thiết bị hiện đại, không gian 5 sao riêng tư, an toàn. Tại đây, các mẹ bầu có thể lựa chọn nhiều gói sinh linh hoạt, được thiết kế phù hợp với từng giai đoạn thai kỳ từ tuần 12, 22, 27, 38 cho đến sát ngày sinh.

Theo công bố, chi phí sinh thường thai đơn từ 37 triệu đồng nếu đăng ký sát ngày sinh, thai đôi từ 45 triệu đồng. Trường hợp sinh mổ có mức giá từ 51 triệu - 65 triệu đồng, tùy theo số lần mổ trước đó. Sản phụ từng mổ 2-3 lần sẽ phải chi trả cao hơn do yêu cầu chăm sóc và can thiệp y tế phức tạp hơn.

Ảnh: FBNV

Sau đám cưới giản dị nhưng ấm cúng hồi tháng 3/2025, nàng hậu H’Hen Niê và nhiếp ảnh gia Nguyễn Tuấn Khôi chính thức bước vào hành trình mới của đời sống hôn nhân. Giờ đây, sự xuất hiện của bé Harley không chỉ hoàn thiện tổ ấm nhỏ mà còn mở ra chương mới hạnh phúc, trọn vẹn của cặp đôi này.