Vợ chồng cùng mê pickleball: Hóa ra bí quyết tránh "giận dỗi" nhau lại ở một điều, mà không phải ai cũng nghĩ tới

Cơn sốt pickleball vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên các sân thể thao, đâu đâu cũng thấy tiếng bóng lách tách xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng của những hội nhóm chơi pickleball. Nếu như trước đây, người chơi chủ yếu là nhóm bạn hoặc đồng nghiệp cùng rủ nhau "đổi gió" sau giờ làm, thì nay, ngày càng nhiều cặp vợ chồng trẻ gia nhập bộ môn thú vị này, và xem đây là cách vừa vận động, vừa gắn kết, hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Sân pickleball: Điểm hẹn hò lãng mạn của vợ chồng trẻ

Không nằm ngoài xu hướng ấy, vợ chồng Quỳnh - Dũng (Hải Phòng) cũng nhanh chóng "bắt sóng" pickleball, và coi đây là hoạt động yêu thích mỗi tối, từ lâu sân pickleball đã trở thành một trong những địa điểm hẹn hò thú vị của hai vợ chồng.

Bùi Quỳnh (hiện đang kinh doanh một thương hiệu váy cưới ở Hải Phòng) chia sẻ về đam mê chơi pickleball của hai vợ chồng.

"Hai vợ chồng mình cũng từng thử qua: gym, yoga, tennis... nhưng rồi thấy không môn nào phù hợp với cả hai vợ chồng. Đến khi biết đến pickleball thì thấy bộ môn này không quá nặng như tennis mà cả hai có thể chơi cùng nhau.

Thế là 2 vợ chồng rủ nhau cùng đi học thầy cho bài bản, và càng học càng chơi càng thấy thích nên rủ thêm bạn bè thành lập câu lạc bộ" - Quỳnh chia sẻ.

Bắt đầu bằng vài buổi học thử, càng chơi, cả hai càng mê. Từ chỗ chỉ là một sở thích nhỏ, hai vợ chồng Quỳnh và Dũng rủ thêm bạn bè, lập hẳn một câu lạc bộ và đặt tên là "Bosong" (đặt tên theo sân tập ngay cạnh bờ sông, nơi họ vẫn chơi đều mỗi tối từ 8 - 10 giờ tối). Giờ đây, nhóm đã có lúc lên tới hơn 20 thành viên, đủ cả nam nữ, từ dân văn phòng đến các ông bố bà mẹ bận rộn.

Vợ chồng nhất quyết không đứng chung sân, để tránh "dỗi nhau"

Khác với nhiều cặp vợ chồng cùng chơi thể thao, Quỳnh và Dũng lại hiếm khi đứng cùng sân. Hai người thường đánh đối kháng, thậm chí còn chia đội thi đấu với nhau.

Khi được hỏi về chuyện vợ chồng "đấu đá" thế có hay dỗi nhau không, Quỳnh hài hước chia sẻ: " Vợ chồng mình mà cùng team là dễ cãi lắm. Nên thà đánh đối diện cho vui. Dỗi nhau thì giải quyết luôn trên sân, cứ bên nào thua là bên kia hả hê, xong trận là huề.

Mình thấy đa phần các đôi vợ chồng dỗi nhau khi chơi pickleball là do đứng chung sân và 1 trong 2 người đánh kém hơn sẽ bị 'nhắc nhở', nhắc nhiều là dỗi. Đặc biệt là các anh chông không bao giờ dạy được vợ cũng như các bà vợ gần như không nghe lời chồng dạy nên việc bao sân hay dạy nhau rất khó và gây lục đục nội bộ, nên tốt nhất là để người khác dạy hoặc đánh cặp cùng thành viên khác".

Câu lạc bộ mà vợ chồng Quỳnh - Dũng tham gia cũng vừa tổ chức một giải nội bộ nho nhỏ mang tên "Bosong Open" với 18 người tham dự. Kết quả, Quỳnh bất ngờ giành Huy chương vàng, còn Dũng đạt thứ hạng Ba. Cả nhóm được dịp xôn xao, coi đây là 'giải vui là chính' nhưng cũng là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của CLB.

Thời trang pickleball: Niềm vui mới của hội chị em

Chơi thể thao cho vui là một chuyện, nhưng với hội chị em, chuyện "lên đồ" cũng quan trọng không kém. "Khi chơi pickleball, mình nghĩ là chơi vui thôi nên không sắm quá nhiều đồ nhưng càng chơi thì càng thấy thời trang của bộ môn này rất đẹp nên cũng sắm sửa gần như đầy đủ. Quần áo đến từ các hãng như Wilson, Nike.. cũng như các cây vợt khá đắt đỏ, đây trở thành cuộc đua thời trang mới của các chị em chơi môn này. Phụ kiện cho pickleball cũng khá nhiều: quần áo, váy, giày, vợt, băng đeo tay, gối, băng đô đầu, tất, mũ, túi xách…." - Quỳnh chia sẻ.

Nói về gu thời trang của bản thân khi chơi pickleball, Quỳnh ưu tiên các hãng thể thao tầm trung, chất liệu co giãn thoáng mát thấm mồ hôi, gọn gàng nhưng không quá mỏng hay hở hang phản cảm.

Quỳnh cũng chia sẻ thêm, tuyệt đối không nên mặc đồ tập gym đi đánh pickleball gây mất tập trung cho các đồng đội vì đây là môn thể thao ra sân để chơi, tập luyện tăng thể lực, chứ không phải để khoe thân. Về giày, Quỳnh ưu tiên chọn hãng asics, đây hãng chuyên cung cấp giày thể thao dành riêng cho pickleball và tennis, giày của hãng này ôm chân chống lật cổ chân tốt, bám sân và không đau cổ chân cũng như làm lật móng chân khi chạy nhiều.

"Pickleball là môn thể thao, không phải sàn diễn. Mình luôn nghĩ mặc đẹp là tôn trọng bản thân và tôn trọng đồng đội, chứ không phải để gây chú ý" - Quỳnh khẳng định.

Không tiếc tiền đầu tư vợt pickleball, chỉ cần đúng nhu cầu là được

Một món đồ không thể thiếu khi chơi bộ môn này, và hầu như mọi người không tiếc tiền đầu tư. Đó là vợt pickleball, và vợ chồng Quỳnh cũng vậy.

Hiện tại Quỳnh đang dùng cây vợt Zoola Modta 15 bản 16mmmm, có giá là 4 triệu, đây là cây vợt trợ lực tốt, tấn công nhanh, giúp tăng sức mạnh nếu nữ tay hơi yếu.

"Hồi vợ chồng mình mới tập chơi thì chỉ mua loại tầm trung ví dụ t700, sau khi đánh lên tay thì mới nên đầu tư vợt xịn hơn.

T700 có giá chỉ 700-800 nghìn, người mới thì nên dùng loại này vì lúc tập luyện chưa cần quan tâm đến trợ lực hay độ đầm tay.

Sau khi đã cảm nhận bóng tốt thì nên đổi lên các hãng như Zoola, Proton, Selkirk.., nữ thì nên dùng vợt dày 16 phù hợp với thủ, nam thì sẽ hay dùng bản 14mmmm phù hợp tấn công nhanh, đoa mạnh" - Quỳnh chia sẻ kinh nghiệm cá nhân khi chọn mua vợt sau một thời gian theo đuổi bộ môn này.

Thành kiến về pickleball đa phần đến từ những người không chơi

Rất nhiều người bán tán về những nghe những câu chuyện "thị phi pickleball" hay những màn "khoe thân trên sân"..., nhưng là một người chơi tâm huyết với bộ môn này, cô cho rằng đó chỉ là số ít, nếu có thì cũng là "con sâu làm rầu nồi canh".

"Về vấn đề ăn mặc phản cảm khi chơi thể thao để 'gọi vốn' thì cá nhân mình nghĩ, nếu muốn người ta có thể làm vậy ở rất nhiều nơi, kể cả ở phòng gym, bể bơi... hoặc kể cả việc ngoại tình khi chơi pickleball cũng vậy.

Khi chưa chơi mình cũng nghe rất nhiều thông tin như vậy, nhưng khi chơi thực tế, mình thấy pickleball là 1 môn thể thao văn minh, có giao lưu tăng kết nối nhưng ở mức độ cho phép, như CLB của mình hiện có 3 đôi vợ chồng, cùng với các thành viên khác đều đã có gia đình, mọi người đều rất lịch sự và tôn trọng đồng đội, ai cũng đều có ý thức chọn trang phục sao cho phù hợp" .

Cô cũng cho rằng, đa phần những người chưa thực sự chơi môn này có thành kiến, đặc biệt là các chị vợ khi thấy tối nào chồng cũng hăm hở xách vợt đi đến tối muộn mới về sẽ thường cảm thấy lo lắng, ghen tuông, không muốn cho chồng tham gia... Nhưng khi tới sân và thực sự tham gia vào trận đấu thì sẽ thấy pickleball rất cuốn, thời gian trôi qua rất nhanh, đánh vài trận là đã mất 1-2 tiếng, và đa phần mọi người đều cảm thấy tiếc nuối muốn đánh tiếp.

"Tóm lại đối với mình một số trường hợp khoe thân phản cảm để gây sự chú ý, để 'gọi vốn', không có tinh thần thể thao thực sự là có tồn tại nhưng không nhiều. Đó chỉ là số ít và ở đâu cũng có người này người kia. Pickleball là 1 môn thể thao thú vị, vui vẻ và rất cuốn, không nên vì 1 vài thành phần 'con sâu làm rầu nồi canh' mà đánh giá xấu về môn này" - cô khẳng định.

Nguồn: NVCC