Vợ bán hàng online giá cao gấp 3 người khác mà vẫn ship không kịp, tới khi phát hiện sự thật tôi điếng người

Anh Nam vốn là một huấn luyện viên thể hình, hiền lành, ít nói, quanh năm chỉ biết đến phòng gym và gia đình. Vợ anh, chị Hạnh, thì trái ngược hoàn toàn: tháo vát, nhanh nhẹn và đặc biệt đam mê bán hàng online. Ai trong khu cũng biết chị nổi tiếng nhờ livestream, khách đặt đơn nườm nượp, dù giá sản phẩm cao gấp 2–3 lần thị trường vẫn bán không kịp.

Ban đầu, anh Nam nghĩ đơn giản rằng vợ khéo mồm, biết tạo niềm tin với khách hàng nên mới đắt khách. Nhưng càng ngày, anh càng băn khoăn: “Người ta bán cùng mặt hàng giá rẻ hơn nhiều mà vẫn chật vật, sao vợ mình lại khác hẳn?”.

Câu trả lời đến vào một tối, khi anh tình cờ đi ngang qua phòng làm việc của vợ. Trên màn hình máy tính là một đoạn video đang dựng dở. Anh Nam sững người: nhân vật chính trong clip không ai khác chính là mình.

Trong video, hình ảnh anh đang tập tạ, cơ bắp cuồn cuộn, dáng người săn chắc hiện lên rõ nét. Chị Hạnh lồng vào những lời quảng cáo trơn tru: “Các chị cứ thử rồi sẽ biết, vừa đẹp vừa giữ được trái tim chồng”.

Hóa ra, chị Hạnh đã âm thầm quay lại cảnh chồng hướng dẫn học viên ở phòng gym, hoặc những lúc anh tập luyện. Sau đó, chị biến những đoạn clip đó thành “content” để bán hàng, khiến sản phẩm của mình trở nên “đáng tin” hơn bao giờ hết.

Anh Nam ban đầu ngượng chín mặt. Anh cảm thấy mình giống như bị vợ “đem ra làm mồi nhử khách”. Nhưng khi nghe chị Hạnh giải thích, anh lại không thể phản bác: “Anh đẹp trai, dáng chuẩn, lại mặt lạnh thần thái kém gì mấy tổng tài trong phim. Em biết nói gì cho người ta tin bằng việc cho họ thấy hình ảnh thật ngay trong nhà mình? Người ta mua sản phẩm không chỉ vì chất lượng, mà còn vì niềm tin rằng họ có thể được như anh”.

Ảnh minh họa

Từ ngày những video ấy xuất hiện, doanh số tăng vọt. Đơn hàng đến mức chị Hạnh phải thuê thêm người soạn hàng, ship hàng không kịp. Khách hàng nhắn tin dồn dập, thậm chí còn hỏi riêng bí quyết “giữ dáng, giữ chồng” của chị.

Anh Nam vừa ngại vừa buồn cười. Nhưng rồi nhìn vào thu nhập của gia đình, nhìn bố mẹ hai bên được phụ giúp, con cái được học trường tốt, anh chỉ biết lắc đầu chấp nhận. Từ đó, anh còn chủ động duy trì tập luyện đều đặn hơn, coi như góp phần cho “chiến lược marketing” đặc biệt của vợ.

Trong mắt hàng xóm, chị Hạnh là “cao thủ bán hàng online”, còn ít ai biết rằng đằng sau sự thành công ấy là màn "bán thân" của anh chồng

Nhưng cách làm này cũng giống như một con dao hai lưỡi. Một mặt, đó là sự sáng tạo và sự đồng lòng của vợ chồng để cùng nhau vun vén kinh tế. Nhưng mặt khác, việc “lấy chồng ra làm thương hiệu” cũng tiềm ẩn rủi ro: dễ bị người ngoài soi mói, dễ khiến chồng thấy mình bị lợi dụng hoặc kéo theo những sự quan tâm không mong muốn.

Suy cho cùng, gia đình vẫn là nền tảng. Thành công nhờ “content đặc biệt” thì vui, nhưng điều giữ được hạnh phúc lâu dài vẫn phải là sự tôn trọng và đồng thuận của cả hai.