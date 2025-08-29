Cựu BTV VTV tiết lộ: Mẹ chồng quản lý hàng trăm nhân viên nhưng vẫn đi bê đồ phụ con dâu bán hàng

Trong đời sống gia đình Việt, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu từ lâu vốn được xem là "phép thử" đầy thách thức. Không ít người phụ nữ bước vào hôn nhân với tâm thế dè chừng, sợ hãi sự khắt khe hay áp đặt từ phía mẹ chồng. Thế nhưng, vẫn có những câu chuyện đẹp, nơi hai thế hệ phụ nữ tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia. Đó là mẹ chồng Đỗ Mai và nàng dâu Hải Âu - minh chứng sống động: yêu thương không khoảng cách, tôn trọng để thêm gần gũi.

Khi làm dâu trở thành hành trình dễ thở

"Mẹ chồng tôi dù đã 60 tuổi nhưng lại có lối sống và góc nhìn rất xì tin. Bà tôn trọng mọi quyết định của các con và dường như luôn ủng hộ 100%. Bà có câu nói mà tôi nhớ mãi: 'Với các con là yêu thương và giúp đỡ vô điều kiện'", cựu BTV VTV Nguyễn Hải Âu mở đầu câu chuyện về mẹ chồng mình với tất cả sự trìu mến.

Người ta thường bảo, làm dâu là hành trình với vô số những áp lực, đặc biệt trong những gia đình ít con cháu, nơi chuyện sinh nở, chăm sóc trẻ con dễ trở thành đề tài gây tranh cãi. Nhưng với Hải Âu, những lo lắng ấy đã nhanh chóng tan biến.

"Nhà chồng tôi khá ít con cháu nên tôi từng nghĩ việc có em bé sẽ phát sinh nhiều tranh luận về cách chăm sóc. Thế nhưng, mẹ chồng tôi chỉ lắng nghe, góp ý nhỏ chứ không bao giờ áp đặt. Bà để các con tự quyết mọi điều, từ chuyện sinh hoạt thường ngày cho tới cách nuôi con".

Em bé Sol xinh như thiên thần nhà mẹ Hải Âu

Thậm chí, khi đang mang thai những tháng cuối, Hải Âu vẫn quyết định mở nhà hàng – một thử thách không hề nhẹ nhàng. Cô kể: "Tôi nghĩ mẹ sẽ phản đối vì lo con dâu quá sức nhưng ngược lại, bà ủng hộ và còn phụ giúp. Có lần thấy quán đông khách, bà chẳng ngần ngại bê đồ phụ tôi. Tôi vừa bất ngờ vừa xúc động bởi đó là người phụ nữ đang quản lý hàng trăm nhân viên nhưng lại sẵn sàng làm tất cả vì con cháu".

Ở Hải Âu, mẹ chồng là hình mẫu phụ nữ lý tưởng: giỏi việc nước, đảm việc nhà, biết quan tâm mọi người bằng sự tinh tế và lúc nào cũng chọn chịu thiệt một chút để điều tốt đẹp lan tỏa. Cũng chính vì vậy, bà không chỉ được yêu quý trong gia đình mà còn luôn được kính trọng như một người "chị cả" đúng nghĩa.

Yêu thương bằng sự tôn trọng và sẻ chia

Trong gia đình, mọi quyết định đều được bàn bạc, tôn trọng lẫn nhau. "Cha mẹ là bề trên, con cái phải kính trọng, nhưng ở nhà tôi, ý kiến của mỗi người đều được lắng nghe không phân biệt độ tuổi. Và vì mẹ làm mọi việc rất tốt nên hầu như tôi đều nghe theo, không phải vì muốn lấy lòng mà là tôi và mọi người tin tưởng mẹ".

Bà nội của bé Sol còn khiến con dâu nghẹn ngào khi tự tay sắm toàn bộ đồ đạc cho cháu từ trước ngày sinh. Từ những vật dụng nhỏ nhất đến chiếc xe đẩy gần 50 triệu đồng, bà đều muốn dành cho cháu sự chăm sóc tốt nhất.

Nếu trước kia trong mắt Hải Âu mẹ chồng luôn có khí chất của 1 người phụ nữ cương trực, bản lĩnh thì từ khi có cháu, cô thấy được sự yếu mềm rất đáng yêu của mẹ chồng.

Thường bà Mai không can thiệp vào chuyện con dâu nuôi con thế nào nhưng có lẽ thời điểm bé Sol 3 tháng tuổi, đúng giai đoạn biếng ăn là việc khiến bà "đứng ngồi không yên".

"Khi áp dụng phương pháp không ép con ăn, mẹ nghe cháu chỉ uống được 300ml sữa một ngày bà đã khóc rưng rưng. Người lãnh đạo cứng rắn, hiếm khi rơi nước mắt, vậy mà vì cháu nội bé bỏng lại mềm lòng đến thế", Hải Âu chia sẻ.

Ngày Hải Âu sinh bé, bệnh viện không cho người nhà vào. Bà Mai đã thức trắng đêm trên phòng thờ để thắp hương cầu mong cho mẹ tròn con vuông.

Với Hải Âu, mẹ chồng không chỉ là "bà nội bé Sol" mà còn là một người "thuyền trưởng", người bạn, một chỗ dựa vững chắc.

Mẹ chồng xì tin, tâm lý dù ở tuổi 60

"Nhờ mẹ, tôi không cảm thấy áp lực làm dâu, mà thấy mình thực sự là một thành viên đúng nghĩa trong gia đình chồng. Tôn trọng – chia sẻ – gần gũi, đó là cách mà mẹ đã biến mối quan hệ vốn dễ nhạy cảm này thành một sợi dây gắn bó thiêng liêng".

Đôi khi hạnh phúc gia đình không chỉ đến từ tình yêu vợ chồng, mà còn được bồi đắp bởi sự thấu hiểu, rộng lượng của bố mẹ chồng. Khi người phụ nữ lớn tuổi chọn cách lùi lại một bước, nhường sự chủ động cho con cháu, cũng là lúc khoảng cách thế hệ được xóa nhòa. Với nàng dâu, đó là may mắn, là ân tình khó đong đếm được trong suốt hành trình làm vợ, làm mẹ, làm dâu.