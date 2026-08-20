Vitamin D + Omega-3: Bộ đôi "2 trong 1" được lòng dân văn phòng vì 7 lợi ích từ xương, tim đến lão hóa, nhưng ai không hợp

Vitamin D vốn được biết đến với vai trò nuôi dưỡng hệ xương khớp, trong khi omega-3 lại nổi tiếng là "người bạn" của tim mạch và hệ miễn dịch. Khi hai dưỡng chất này được sử dụng song song, nhiều nghiên cứu cho thấy chúng có thể hỗ trợ nhau trong việc giảm viêm, cải thiện tâm trạng và làm chậm quá trình lão hóa.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng lưu ý rằng bằng chứng khoa học vẫn còn nhiều điểm chưa thống nhất, và không phải trường hợp nào cũng nên tự ý phối hợp hai loại thực phẩm bổ sung này.

1. Giảm đau nhức cơ thể

Một số nghiên cứu ghi nhận vitamin D có thể giúp giảm đau do ung thư và đau cơ, đặc biệt ở những người có nồng độ vitamin D trong máu thấp. Trong khi đó, omega-3 được chứng minh có khả năng ngăn cơn đau tiến triển nặng hơn.

Nhờ đặc tính kháng viêm, việc kết hợp hai dưỡng chất này được cho là có thể hỗ trợ phòng ngừa và kiểm soát tình trạng đau mạn tính. Một nghiên cứu công bố năm 2022 cho thấy dùng đồng thời cả hai mang lại hiệu quả giảm đau tốt hơn so với chỉ dùng riêng lẻ.

Dù vậy, không phải nghiên cứu nào cũng đồng thuận. Một khảo sát năm 2020 trên nhóm người trưởng thành tại Mỹ bị đau khớp gối mạn tính cho thấy, dù sử dụng cả omega-3 và vitamin D trong hơn 5 năm, mức độ đau không giảm rõ rệt.

2. Hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa

Các nhà khoa học phát hiện việc bổ sung khoảng 1 gram omega-3 mỗi ngày có thể giúp làm chậm tốc độ lão hóa sinh học tới khoảng bốn tháng. Đáng chú ý, khi kết hợp thêm vitamin D, hiệu quả này còn được khuếch đại hơn nữa. Lão hóa sinh học phản ánh tình trạng thực tế của các cơ quan, mô trong cơ thể và có thể dự báo nguy cơ mắc các bệnh như Alzheimer hay đột quỵ.

Một nghiên cứu năm 2025 cũng chỉ ra rằng chỉ riêng việc bổ sung khoảng 2.000 đơn vị quốc tế (IU) vitamin D mỗi ngày đã có thể giúp giảm tốc độ lão hóa sinh học, dù có kết hợp omega-3 hay không.

Các chuyên gia khuyến cáo, trước khi sử dụng thực phẩm bổ sung với mục đích này, người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ, bởi trong một số trường hợp có bệnh nền, dùng một loại riêng lẻ có thể phù hợp hơn là kết hợp cả hai.

3. Cải thiện các vấn đề về tâm trạng

Vitamin D được cho là có tác dụng giảm viêm ở não, từ đó hỗ trợ chức năng nhận thức và tâm trạng. Omega-3 cũng được xem là "thực phẩm cho não bộ", giúp tăng cường khả năng nhận thức, đồng thời đặc tính kháng viêm của nó có thể góp phần ổn định hệ thần kinh và cải thiện tâm trạng.

Việc kết hợp cả hai được cho là có thể hỗ trợ cải thiện triệu chứng trầm cảm và lo âu, thông qua cơ chế giảm viêm và cân bằng các chất dẫn truyền thần kinh trong não.

Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh rằng nếu đang gặp vấn đề về trầm cảm hoặc lo âu, người bệnh cần trao đổi với bác sĩ điều trị, vì thực phẩm bổ sung không thể thay thế việc điều trị nguyên nhân gốc rễ của bệnh.

4. Hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn

Một số nghiên cứu cho thấy vitamin D có thể cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ, đặc biệt ở người cao tuổi và phụ nữ mang thai. Omega-3 cũng được ghi nhận có tác dụng tương tự.

Một nghiên cứu năm 2021 phát hiện việc kết hợp magie và omega-3 giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ ở phụ nữ. Dù vậy, hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định việc kết hợp riêng omega-3 và vitamin D mang lại hiệu quả cải thiện giấc ngủ. Nếu đang gặp vấn đề về giấc ngủ, người dùng nên hỏi ý kiến bác sĩ để được tư vấn giải pháp phù hợp.

5. Tốt cho sức khỏe tim mạch

Vitamin D được cho là có thể giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân tim mạch. Trong khi đó, omega-3 giúp hạ mức triglyceride và hạn chế tiểu cầu kết dính, từ đó góp phần bảo vệ tim và phòng ngừa đột quỵ.

Kết quả nghiên cứu về lợi ích tim mạch khi kết hợp hai chất này vẫn chưa thống nhất. Một số nghiên cứu cho thấy việc dùng cả vitamin D và omega-3 có thể giúp giảm nguy cơ tử vong liên quan đến bệnh tim ở người từng bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc suy tim. Ngược lại, một số nghiên cứu khác lại không tìm thấy lợi ích rõ rệt trong việc phòng ngừa bệnh tim khi kết hợp cả hai.

6. Xương chắc khỏe hơn

Omega-3 được cho là có thể hỗ trợ hình thành xương và ngăn quá trình mất xương. Vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi tốt hơn, từ đó duy trì hệ xương chắc khỏe. Cả hai dưỡng chất đều được cho là có thể góp phần giảm nguy cơ loãng xương.

Việc kết hợp vitamin D và omega-3 được cho là có thể tăng cường sức khỏe xương và giảm nguy cơ gãy xương.

7. Hỗ trợ ổn định đường huyết

Một số nghiên cứu cho thấy việc kết hợp omega-3 và vitamin D có thể giúp hạ đường huyết. Một nghiên cứu năm 2021 ghi nhận việc sử dụng cả hai trong khoảng sáu tuần đã giúp giảm hiệu quả đường huyết ở phụ nữ mắc đái tháo đường thai kỳ. Tuy nhiên, omega-3 không được khuyến cáo sử dụng trong thai kỳ nếu chưa có chỉ định của bác sĩ.

Ai không nên tự ý kết hợp omega-3 và vitamin D?

Nhìn chung, việc kết hợp hai dưỡng chất này ở liều lượng khuyến nghị được đánh giá là khá an toàn với đa số người khỏe mạnh. Tuy nhiên, một số nhóm đối tượng cần thận trọng và nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, bao gồm:

- Người bị dị ứng nặng với cá hoặc hải sản có vỏ, do phần lớn sản phẩm omega-3 được chiết xuất từ dầu cá

- Người mắc bệnh thận hoặc gan

- Người đang dùng thuốc làm tăng nguy cơ chảy máu, chẳng hạn warfarin, vì omega-3 có thể làm tăng nguy cơ này

- Người đang sử dụng thuốc nhóm statin (atorvastatin, simvastatin) hoặc thuốc lợi tiểu nhóm thiazide

- Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú

Lưu ý: Bài viết mang tính chất tham khảo, không thay thế cho chẩn đoán và chỉ định của bác sĩ. Trước khi bắt đầu sử dụng bất kỳ thực phẩm bổ sung nào, đặc biệt khi đang có bệnh nền hoặc dùng thuốc điều trị, người đọc nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế.

(Nguồn: Health.com)