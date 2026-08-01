Sau một bữa ăn mặn, nhiều người thức dậy với gương mặt sưng nhẹ, mí mắt phù và cân nặng tăng vài lạng. Một loại đồ uống gồm trà ô long, matcha, nước dừa và sữa đang được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc với lời quảng cáo giúp “đánh bay” phù nề. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý giảm nước không đồng nghĩa với giảm mỡ.

Công thức “nước giàu kali” gây sốt mạng xã hội

Gần đây, nữ diễn viên trẻ Trung Quốc Chương Nhược Nam chia sẻ trong một buổi livestream khi trang điểm rằng cô khá dễ bị phù nề, đặc biệt thường cảm thấy mặt sưng sau những ngày ăn uống đậm vị.

Theo nữ diễn viên, cô thường pha một loại đồ uống từ bột matcha, nước dừa, trà ô long và sữa. Cô gọi đây là thức uống giàu kali và cho rằng việc bổ sung kali có thể hỗ trợ cơ thể điều chỉnh lượng natri, nước, từ đó giúp tình trạng phù nề cải thiện nhanh hơn.

Công thức này sau đó nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội Tiểu Hồng Thư. Một số người dùng còn cho biết cân nặng giảm hơn 1kg chỉ sau một ngày uống, khiến nhiều người tò mò về công dụng thực sự của loại “nước tiêu phù” này.

Thực tế, sau khi ăn quá mặn, cơ thể có xu hướng giữ nước do lượng natri tăng cao. Đây là một trong những nguyên nhân khiến sáng hôm sau nhiều người thấy mặt, bàn tay hoặc chân hơi sưng, đồng thời cân nặng cũng tăng tạm thời.

Kali là khoáng chất quan trọng tham gia duy trì cân bằng điện giải và có vai trò trong quá trình điều hòa lượng natri, nước trong cơ thể. Vì vậy, bổ sung thực phẩm giàu kali cùng với uống đủ nước có thể hỗ trợ cơ thể đưa cân bằng dịch trở lại bình thường.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa một loại đồ uống giàu kali có thể “đánh tan” mỡ thừa hay trở thành thức uống giảm cân thần tốc.

Matcha, nước dừa, trà ô long và sữa có gì?

Theo công thức được Chương Nhược Nam chia sẻ, một cốc đồ uống gồm:

3-4 g bột matcha;

150 ml trà ô long không đường;

150 ml nước dừa nguyên chất;

100 ml sữa; Đá viên tùy thích.

Các nguyên liệu có những đặc điểm dinh dưỡng khác nhau.

Nước dừa chứa kali và một số chất điện giải, có thể góp phần bổ sung khoáng chất cho cơ thể. Tuy nhiên, nước dừa vẫn chứa đường tự nhiên và năng lượng, vì vậy không nên uống quá nhiều với suy nghĩ càng uống nhiều càng nhanh hết phù.

Matcha và trà ô long tạo hương vị cho thức uống, đồng thời cung cấp một số hợp chất thực vật như polyphenol. Hai loại này cũng chứa caffeine, vì vậy người nhạy cảm với caffeine cần lưu ý lượng sử dụng, đặc biệt vào buổi chiều tối.

Sữa bổ sung protein và một số khoáng chất nhưng đồng thời cũng cung cấp năng lượng. Nếu đang kiểm soát cân nặng, nên ưu tiên sữa không đường và chỉ sử dụng một lượng vừa phải.

Nếu muốn thức uống thanh nhẹ hơn, có thể tăng lượng nước dừa và trà, giảm sữa. Trong trường hợp đang kiểm soát cân nặng, không nên cho thêm đường, mật ong hoặc các chất tạo ngọt khác.

Uống một cốc có thể giảm hơn 1kg?

Đây là điểm dễ khiến người dùng hiểu lầm nhất.

Một số người chia sẻ rằng sau khi uống loại nước này, cân nặng giảm khoảng 1 kg chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, mức giảm cân nhanh như vậy gần như không thể được hiểu là cơ thể đã đốt cháy 1kg mỡ.

Cân nặng của một người có thể thay đổi đáng kể trong thời gian ngắn do lượng nước trong cơ thể, thức ăn trong đường tiêu hóa và lượng muối tiêu thụ.

Sau một bữa ăn nhiều muối, cơ thể giữ nước khiến cân nặng tăng. Khi lượng natri được điều chỉnh, cơ thể đào thải phần nước dư thừa, cân nặng có thể giảm trở lại.

Do đó, nếu thấy cân nặng giảm 0,5-1kg sau một ngày, phần lớn sự thay đổi này có thể liên quan đến nước, chứ không phải lượng mỡ đã được đốt cháy.

Nói cách khác, “giảm phù” và “giảm mỡ” là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Không nên chỉ trông chờ vào “nước giàu kali”

Nếu chỉ bị phù nhẹ sau một bữa ăn nhiều muối, cách đơn giản hơn là uống đủ nước, hạn chế tiếp tục ăn thực phẩm nhiều natri và tăng cường rau xanh, trái cây cùng các thực phẩm tự nhiên giàu kali trong chế độ ăn.

Một cốc đồ uống gồm nước dừa, trà, matcha và sữa có thể được sử dụng như một lựa chọn đồ uống nếu phù hợp với khẩu phần ăn hằng ngày. Tuy nhiên, không nên xem đây là “thức uống thần kỳ” giúp giảm cân hay đào thải mỡ.

Đặc biệt, nước dừa và sữa đều có năng lượng. Nếu uống với số lượng lớn, tổng lượng calo nạp vào trong ngày vẫn có thể tăng lên, từ đó đi ngược mục tiêu kiểm soát cân nặng.

Bên cạnh đó, người có vấn đề về thận hoặc đang phải kiểm soát lượng kali trong khẩu phần không nên tự ý tăng mạnh lượng thực phẩm giàu kali mà cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Phù nề kéo dài không nên chỉ xử lý bằng đồ uống

Tình trạng phù nhẹ, xuất hiện trong thời gian ngắn sau khi ăn mặn thường không đáng lo và có thể tự cải thiện khi cơ thể cân bằng lại lượng nước và điện giải.

Tuy nhiên, nếu phù xuất hiện thường xuyên, kéo dài hoặc không rõ nguyên nhân, đặc biệt khi kèm theo khó thở, đau ngực, tiểu ít, phù chân rõ rệt hoặc tăng cân nhanh bất thường, người bệnh cần đi khám thay vì chỉ tìm cách “tiêu nước” tại nhà.

Bởi phù kéo dài có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, trong đó có bệnh lý về tim, thận, gan, mạch máu hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc.

Một cốc nước giàu kali có thể là lựa chọn đồ uống phù hợp sau một ngày ăn mặn, nhưng không thể thay thế chế độ ăn uống lành mạnh hay trở thành “đường tắt” để giảm cân. Muốn giảm mỡ thực sự, vẫn cần quay về những nguyên tắc cơ bản: kiểm soát năng lượng, ăn uống cân đối, vận động đều đặn và ngủ đủ giấc.