Trong bộ sách y học cổ điển Bản thảo cương mục , danh y Lý Thời Trân từng đặc biệt nhắc đến đậu ván (còn gọi là bạch đậu, ở quê dân gian hay gọi “tai heo” vì hình dáng giống tai lợn). Ông mô tả loại đậu này hạt chắc, trắng ngà, mùi thơm, tính ôn hòa, là thực phẩm bổ dưỡng cho tỳ vị. Những lời ca ngợi ấy đủ để thấy vị trí quan trọng của đậu ván trong Đông y.

Hiện đang là thời điểm cuối vụ, khi hạt đậu ván trong quả vừa bùi, vừa dẻo, giàu dưỡng chất. Sau khoảng thời gian này, việc tìm loại đậu tươi ngon như vậy sẽ rất khó. Người xưa có câu “thường ăn đậu còn bổ hơn ăn thịt”, và đậu ván chính là một minh chứng.

Đậu ván chứa nhiều vitamin C, vitamin nhóm B, protein thực vật, chất xơ và các axit amin thiết yếu. Đặc biệt, 100g đậu ván cung cấp lượng kali dồi dào , giúp cơ thể duy trì cân bằng điện giải, bảo vệ tim mạch, tăng cường thể lực. Vị ngọt, tính ấm của đậu ván còn có tác dụng kiện tỳ, tiêu trừ ẩm thấp, kích thích tiêu hóa và làm dịu cảm giác oi nóng.

Không chỉ bổ dưỡng, cách chế biến đậu ván cũng rất phong phú. Đơn giản nhất là xào tỏi : rửa sạch, tước bỏ xơ hai đầu, cắt khúc nhỏ rồi phi thơm tỏi, cho đậu vào đảo nhanh tay, nêm gia vị vừa đủ, khi chín sẽ có vị giòn ngọt, đậm đà tự nhiên. Ở một số nơi, món đậu ván kho mì lại được nhiều người yêu thích. Đậu ván được xào cùng thịt ba chỉ, thêm gia vị rồi cho nước vào rim nhừ. Khi cho mì sợi vào, món ăn trở thành sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh bột và rau xanh, vừa thơm, vừa đậm vị, ăn một lần khó quên.

Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng lưu ý đậu ván chứa một số chất như saponin và lectin hồng cầu . Nếu nấu chưa chín kỹ có thể gây ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, khi chế biến loại đậu này, nhất định phải nấu chín hoàn toàn để phá hủy độc tố, đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Aboluowang