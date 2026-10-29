Việt Nam có loại rau rẻ tiền, hàm lượng canxi còn cao hơn sữa: Nhiều người chê không ăn

Rau mồng tơi là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, có giá thành rẻ và dễ chế biến. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích ăn mồng tơi bởi khi nấu chín, rau thường có độ nhớt và tạo cảm giác trơn trượt trong miệng. Ít ai biết rằng, loại rau dân dã này lại sở hữu giá trị dinh dưỡng đáng chú ý, đặc biệt là hàm lượng canxi.

Theo CCTV News, rau mồng tơi không chỉ cung cấp nhiều khoáng chất mà còn chứa các thành phần có lợi cho việc kiểm soát đường huyết, mỡ máu và sức khỏe tim mạch.

Rau mồng tơi chứa nhiều canxi hơn sữa

Rau mồng tơi (Ảnh: Gardening Know How)

Một trong những ưu điểm dinh dưỡng nổi bật của rau mồng tơi là hàm lượng canxi tương đối cao. Theo CCTV News, cứ 100g rau mồng tơi chứa khoảng 166mg canxi, cao hơn lượng canxi có trong 100g sữa.

Bên cạnh canxi, loại rau này còn cung cấp các khoáng chất thiết yếu khác như sắt và kali, góp phần bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên, hàm lượng canxi cao không đồng nghĩa với việc rau mồng tơi có thể thay thế hoàn toàn sữa trong chế độ ăn.

Mặc dù chứa ít canxi hơn nếu so sánh cùng khối lượng, sữa vẫn là thực phẩm được ưu tiên để bổ sung canxi nhờ khả năng tiêu hóa và hấp thụ tốt.

Trong khi đó, rau xanh là thành phần không thể thiếu của chế độ ăn cân bằng. Việc sử dụng những loại rau giàu canxi như mồng tơi giúp đa dạng hóa nguồn cung cấp khoáng chất này cho cơ thể.

Không chỉ giàu canxi, rau mồng tơi còn có nhiều lợi ích sức khỏe

1. Hỗ trợ kiểm soát mỡ máu

Rau mồng tơi chứa chất xơ và sterol thực vật, những thành phần có khả năng hỗ trợ giảm hấp thụ cholesterol trong đường tiêu hóa. Nhờ đó, bổ sung rau mồng tơi vào chế độ ăn có thể góp phần cải thiện các chỉ số mỡ máu, có lợi cho sức khỏe tim mạch.

2. Giúp ổn định đường huyết

Rau mồng tơi xào (Ảnh: Let's Eat)

Một lợi ích đáng chú ý khác của rau mồng tơi đến từ hàm lượng chất xơ hòa tan. Thành phần này có thể làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate, giúp hạn chế sự gia tăng nhanh chóng của đường huyết sau bữa ăn.

Vì vậy, rau mồng tơi có thể là thực phẩm bổ sung phù hợp trong chế độ ăn của người cần kiểm soát đường huyết, bao gồm người mắc bệnh tiểu đường.

3. Có lợi cho tim mạch và quá trình lão hóa

Rau mồng tơi còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid và vitamin C. Những thành phần này có khả năng hỗ trợ trung hòa các gốc tự do, hạn chế tổn thương tế bào do quá trình oxy hóa gây ra.

Nhờ đó, loại rau này được đánh giá có tiềm năng mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch và góp phần làm chậm một số tác động của quá trình lão hóa.

4. Hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tình trạng táo bón

Đặc tính trơn nhớt khiến một số người không thích ăn mồng tơi cũng là điểm đặc trưng của loại rau này. Theo CCTV News, rau mồng tơi có thể hỗ trợ nhu động ruột, giúp quá trình tiêu hóa và đào thải chất cặn bã diễn ra thuận lợi hơn.

Trong quan niệm y học cổ truyền, rau mồng tơi còn được sử dụng để thanh nhiệt, nhuận tràng và giảm các biểu hiện khó chịu do khô nóng như táo bón, khô miệng.

Ăn rau mồng tơi thế nào để bổ dưỡng?

Canh cua mồng tơi (Ảnh: SUP Foods)

Rau mồng tơi có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu để tạo thành những món ăn giàu dinh dưỡng.

CCTV News giới thiệu món canh gồm rau mồng tơi, thịt ức gà, đậu phụ và mộc nhĩ, được xem là lựa chọn phù hợp cho người muốn bổ sung dinh dưỡng nhưng vẫn duy trì chế độ ăn ít chất béo.

Ngoài ra, trong cách sử dụng theo y học cổ truyền, rau mồng tơi còn được kết hợp với gừng và táo đỏ để chế biến thành thức uống ấm.

Dù có nhiều lợi ích dinh dưỡng, rau mồng tơi không phù hợp để ăn quá nhiều với tất cả mọi người. Đặc biệt, những người có hệ tiêu hóa yếu, dễ bị tiêu chảy hoặc thuộc nhóm tỳ vị hư hàn theo y học cổ truyền được khuyến cáo nên hạn chế lượng rau mồng tơi tiêu thụ.

Nguồn: CCTV News