Sợ tăng cân nên tránh tinh bột? 4 thực phẩm quen thuộc này có thể khiến bạn thay đổi suy nghĩ

Tinh bột thường bị xem là “thủ phạm” khiến cân nặng tăng lên, đặc biệt với những người đang ăn kiêng. Không ít người sẵn sàng bỏ cơm, nhịn bữa tối hoặc chỉ ăn rau và thịt với hy vọng giảm cân nhanh chóng.

Thế nhưng, cơ thể vẫn cần carbohydrate để cung cấp năng lượng cho não bộ và hoạt động thể chất. Điều đáng quan tâm không chỉ là lượng tinh bột được ăn vào, mà còn là tổng năng lượng, chất lượng thực phẩm và cách kết hợp các nhóm dinh dưỡng trong ngày.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn tinh bột, bạn có thể cân nhắc 4 thực phẩm quen thuộc dưới đây để làm phong phú thực đơn mà vẫn hướng tới mục tiêu kiểm soát cân nặng.

1. Khoai tây: Không phải cứ giàu tinh bột là gây béo

Khoai tây thường bị người đang giảm cân dè chừng vì chứa nhiều tinh bột. Tuy nhiên, bản thân loại củ này không phải nguyên nhân trực tiếp khiến cân nặng tăng lên. Điều quan trọng là cách chế biến, lượng ăn và việc khoai tây có được dùng thay thế một phần cơm hay chỉ được ăn thêm bên cạnh khẩu phần quen thuộc.

Khoai tây luộc hoặc hấp có thể cung cấp carbohydrate, kali và một lượng vitamin C. Khi được chế biến đơn giản, món ăn này thường có mật độ năng lượng thấp hơn nhiều món khoai chiên hoặc đồ ăn nhanh.

Một sai lầm phổ biến là ăn khoai tây trong món xào, kho hoặc hầm, sau đó vẫn ăn nguyên khẩu phần cơm như bình thường. Khi ấy, lượng tinh bột trong bữa ăn tăng lên mà người ăn có thể không nhận ra.

Nếu thích khoai tây, bạn có thể thử thay một phần cơm bằng khoai luộc hoặc hấp, kết hợp với rau xanh và nguồn đạm như cá, trứng hay thịt nạc. Cách ăn này giúp đa dạng nguồn carbohydrate thay vì chỉ phụ thuộc vào cơm trắng.

Tuy nhiên, khoai tây chiên, khoai tây phủ phô mai hoặc dùng kèm nhiều sốt béo lại là câu chuyện khác. Dầu mỡ và các thành phần đi kèm có thể khiến tổng năng lượng của món ăn tăng đáng kể.

2. Khoai lang: Vị ngọt tự nhiên không đồng nghĩa với việc phải kiêng

Khoai lang là thực phẩm quen thuộc trong thực đơn của nhiều người muốn kiểm soát cân nặng. Loại củ này cung cấp tinh bột, chất xơ, kali và beta-carotene, đặc biệt dồi dào ở một số giống khoai có ruột vàng hoặc cam.

Nhờ có chất xơ, khoai lang có thể góp phần tạo cảm giác no và hỗ trợ hoạt động tiêu hóa. Khi dùng thay một phần cơm hoặc bánh mì trắng, khoai lang cũng giúp bữa ăn đa dạng hơn về nguồn dưỡng chất.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng khoai lang càng ngọt thì càng có hại, hoặc ăn khoai lang là chắc chắn giảm cân. Khả năng kiểm soát cân nặng vẫn phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào so với mức cơ thể tiêu hao.

Cách chế biến cũng đáng lưu ý. Khoai lang luộc và hấp thường không cần thêm dầu hay đường. Trong khi đó, khoai chiên, khoai nghiền trộn bơ hoặc các món khoai thêm nhiều đường có thể làm tăng lượng năng lượng của khẩu phần.

Với người mắc đái tháo đường, cũng không nên mặc định khoai lang luôn giúp đường huyết ổn định hơn cơm. Đáp ứng đường huyết còn phụ thuộc vào giống khoai, độ chín, cách chế biến, khẩu phần và những thực phẩm ăn kèm.

Lựa chọn thực tế là dùng một phần khoai lang thay cho một phần tinh bột khác, ăn cùng rau và chất đạm, đồng thời điều chỉnh khẩu phần theo nhu cầu cá nhân.

3. Yến mạch: Bữa sáng đơn giản giúp bổ sung chất xơ

Yến mạch được nhiều người yêu thích bởi cách chế biến nhanh gọn và khả năng kết hợp linh hoạt với sữa, sữa chua, trái cây hoặc các loại hạt.

Điểm đáng chú ý của yến mạch là beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan có thể hỗ trợ giảm cholesterol LDL khi được sử dụng với lượng phù hợp trong chế độ ăn. Chất xơ cũng góp phần làm chậm quá trình tiêu hóa và giúp bữa ăn có cảm giác no lâu hơn.

Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào mang tên yến mạch cũng có giá trị dinh dưỡng tương đương nhau. Yến mạch nguyên chất, ít chế biến khác với các loại ngũ cốc ăn liền đã được bổ sung đường, hương liệu hoặc kem thực vật.

Khi mua sản phẩm, hãy kiểm tra danh sách thành phần và bảng dinh dưỡng. Loại chỉ chứa yến mạch thường là lựa chọn dễ kiểm soát hơn nếu bạn muốn hạn chế đường bổ sung.

Bạn có thể nấu yến mạch với nước hoặc sữa không đường, thêm trứng luộc hay một phần sữa chua để tăng độ cân bằng cho bữa sáng. Nếu thích vị ngọt, hãy dùng lượng trái cây vừa phải thay vì cho nhiều đường hoặc siro.

Dù vậy, yến mạch vẫn cung cấp năng lượng. Ăn một bát quá lớn, thêm nhiều bơ hạt, mật ong và các loại hạt vẫn có thể khiến tổng năng lượng vượt nhu cầu. Vì thế, thực phẩm lành mạnh cũng cần có khẩu phần phù hợp.

4. Ngô: Có thể thay cơm, nhưng đừng xem là rau ăn kèm không giới hạn

Ngô thường xuất hiện trong các món luộc, salad, súp hoặc được dùng làm bữa phụ. Do có vị ngọt tự nhiên, một số người lo ngại loại thực phẩm này chứa quá nhiều đường và tinh bột.

Trên thực tế, ngô là thực phẩm giàu carbohydrate, đồng thời cung cấp chất xơ và một số vitamin, khoáng chất. Vì vậy, nếu ăn ngô trong bữa chính, bạn nên tính đây là một nguồn tinh bột, tương tự cơm, khoai hoặc bánh mì, thay vì mặc định ngô chỉ là rau củ ăn thêm.

Ngô ngọt và ngô nếp có đặc điểm thành phần khác nhau. Tuy nhiên, không nên kết luận mọi loại ngô nếp đều phải tránh hoặc ngô ngọt luôn an toàn cho người cần kiểm soát đường huyết. Cách chế biến, độ chín, khẩu phần và tổng thành phần bữa ăn đều có ảnh hưởng.

Để kiểm soát năng lượng, bạn có thể ăn ngô luộc hoặc hấp, hạn chế thêm bơ, sốt béo hay đường. Nếu đã dùng ngô làm nguồn tinh bột chính, hãy cân nhắc giảm lượng cơm hoặc bánh mì trong cùng bữa ăn.

Người mắc đái tháo đường nên theo dõi đáp ứng đường huyết của bản thân và trao đổi với nhân viên y tế để xác định khẩu phần phù hợp, thay vì loại bỏ ngô hoàn toàn chỉ vì thực phẩm này có tinh bột.

Giảm cân không đồng nghĩa với bỏ cơm

Từng chia sẻ trên báo VnExpress, ThS.BS Nguyễn Thị Phương, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết việc ăn khoai lang thay cơm có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, nhưng thay thế hoàn toàn cơm bằng khoai lang không phải giải pháp giảm cân hiệu quả. Người ăn vẫn cần đảm bảo khẩu phần cân đối, có đủ chất đạm, rau xanh và chất béo lành mạnh.

Nguyên tắc quan trọng là không đánh giá một thực phẩm chỉ dựa trên việc nó chứa tinh bột hay không. Cơm trắng, khoai tây, khoai lang, yến mạch và ngô đều có thể xuất hiện trong chế độ ăn hợp lý, miễn là tổng năng lượng và khẩu phần phù hợp với nhu cầu của mỗi người.

Nếu đang muốn giảm cân, bạn có thể bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ: Thay một phần cơm bằng khoai luộc, chọn yến mạch ít đường cho bữa sáng, ăn ngô thay một phần tinh bột trong bữa chính và tăng lượng rau xanh. Kết hợp với vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và duy trì thói quen ăn uống ổn định sẽ thực tế hơn so với việc nhịn đói hoặc loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm.

Tinh bột không phải kẻ thù của vóc dáng. Điều cần thay đổi là cách lựa chọn thực phẩm, khẩu phần và sự cân bằng trong cả chế độ ăn.