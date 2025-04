Mỗi sáng, tỷ phú Morris Chang - nhà sáng lập TSMC (tập đoàn sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới), đều ăn đu đủ để bảo vệ sức khỏe. Loại quả quen thuộc này được các chuyên gia đánh giá là "siêu thực phẩm" nhờ khả năng chống viêm, ngừa ung thư và tốt cho hệ tiêu hóa.

Câu chuyện về Morris Chang (93 tuổi), người sáng lập TSMC, tập đoàn sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới, và thói quen ăn đu đủ mỗi sáng để chăm sóc sức khỏe đã thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông.

Theo bác sĩ Trương Gia Minh (Trưởng khoa Di truyền học, Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc, Trung Quốc), ung thư hình thành từ quá trình viêm nhiễm mãn tính gây tổn thương tế bào, dẫn đến biến đổi gen và phát triển thành khối u. Viêm loét dạ dày mãn tính có thể tiến triển thành ung thư dạ dày, viêm đại tràng mãn tính làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng, và thậm chí gan nhiễm mỡ cũng là tiền đề của ung thư gan.

Đu đủ là một loại quả có đặc tính chống viêm tự nhiên. Trong đu đủ chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như flavonoid, polyphenol, beta-carotene và vitamin C, giúp giảm viêm hiệu quả. Các nghiên cứu cho thấy những hợp chất này có khả năng ức chế NF-κB, một tác nhân chính gây viêm. Do đó, ăn đu đủ được ví như việc "dập lửa" cho cơ thể, giúp phục hồi và củng cố sức khỏe tế bào. Ngoài ra, beta-carotene trong đu đủ còn ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, trong khi vitamin C bảo vệ DNA, ngăn ngừa đột biến tế bào, giảm thiểu nguy cơ ung thư ngay từ giai đoạn đầu.

Không chỉ là cơ quan tiêu hóa, ruột còn là trung tâm của hệ miễn dịch. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng lượng vi khuẩn có lợi trong ruột càng nhiều thì tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể càng giảm. Điều này giúp tăng cường hệ miễn dịch và nâng cao khả năng chống lại tế bào ung thư. Chất xơ trong đu đủ không chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa mà còn đóng vai trò là prebiotic, giúp vi khuẩn có lợi phát triển và tồn tại lâu dài trong đường ruột. Nhờ đó, đu đủ giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, giảm viêm và giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

Hơn nữa, đu đủ lên men chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn đu đủ thông thường. Đồng thời, loại quả này còn giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn có hại. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho những người bị hội chứng ruột kích thích hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Đu đủ từ lâu đã được biết đến như một loại trái cây thơm ngon, dễ ăn và giàu dinh dưỡng. Với màu sắc bắt mắt, hương vị ngọt thanh và những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, đu đủ được xem là một "siêu thực phẩm" mà nhiều người lựa chọn bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

Trong 100g đu đủ chín, bạn có thể tìm thấy:

Vitamin C: 61,8mg (gần 70% nhu cầu hàng ngày), giúp tăng cường miễn dịch và làm đẹp da.

Vitamin A: 950 IU (tương đương 47,5 mcg beta-carotene), tốt cho mắt và chống oxy hóa.

Chất xơ: 1,7g, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và duy trì đường ruột khỏe mạnh.

Enzyme papain: Có mặt tự nhiên, giúp phân giải protein và cải thiện hệ tiêu hóa (không đo lường cụ thể bằng gram).

Kali: 182mg, hỗ trợ chức năng tim mạch và cân bằng điện giải.

Magie: 21mg, tốt cho cơ bắp và hệ thần kinh.

Folate (Vitamin B9): 37 mcg, quan trọng cho sự phát triển tế bào và sức khỏe thai kỳ.

Calo: 43 kcal, phù hợp cho người ăn kiêng.

Carbohydrate: 10,8g, cung cấp năng lượng nhẹ nhàng.

Đường tự nhiên: 7,8g, mang lại vị ngọt thanh.

Một số bài thuốc từ đu đủ

Trong y học dân gian, đu đủ không chỉ là trái cây mà còn là nguyên liệu cho nhiều bài thuốc đơn giản nhưng hiệu quả:

Hỗ trợ tiêu hóa: Ăn đu đủ chín sau bữa ăn giúp kích thích tiêu hóa nhờ enzyme papain. Ngoài ra, hạt đu đủ phơi khô, giã nhỏ, pha với nước ấm cũng được dùng để trị đầy hơi, khó tiêu.

Giảm đau bụng kinh: Nước sắc từ lá đu đủ non (đun sôi với chút muối) được nhiều phụ nữ sử dụng để giảm co thắt tử cung trong kỳ kinh nguyệt.

Trị giun sán: Hạt đu đủ tươi nhai sống hoặc phơi khô, tán bột, trộn với mật ong là bài thuốc dân gian giúp tẩy giun hiệu quả.

Làm đẹp da: Đu đủ chín nghiền nhuyễn, trộn với mật ong hoặc sữa chua, đắp mặt nạ giúp dưỡng da, giảm thâm nám.

Hỗ trợ gan: Nước ép từ lá đu đủ được cho là giúp thanh lọc gan, đặc biệt hữu ích với người bị nóng trong.

Lưu ý: Các bài thuốc này mang tính chất tham khảo, cần tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng, đặc biệt với phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh lý nền.

Với hương vị thơm ngon, giá trị dinh dưỡng vượt trội và những công dụng tuyệt vời trong chăm sóc sức khỏe, lại rất dễ tìm ở chợ hay siêu thị, cửa hàng thực phẩm với giá vài chục nghìn một kilogram, không khó hiểu vì sao đu đủ được xem là siêu thực phẩm được nhiều người ưa chuộng. Dù bạn muốn bổ sung dinh dưỡng, làm đẹp hay tìm kiếm bài thuốc tự nhiên, đu đủ đều là lựa chọn đáng cân nhắc!