Ngày nay, con người ngày càng quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe thông qua chế độ ăn uống. Không chỉ đơn thuần là ăn để no, thực phẩm còn được lựa chọn dựa trên giá trị dinh dưỡng và lợi ích lâu dài đối với cơ thể.

Một trong những mối quan tâm lớn nhất là phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt là ung thư – căn bệnh nguy hiểm gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Bên cạnh đó, nhu cầu duy trì sự trẻ trung, làm chậm quá trình lão hóa cũng trở thành một xu hướng phổ biến, khiến nhiều người tìm đến các thực phẩm giàu collagen hoặc có khả năng kích thích sản sinh collagen tự nhiên.

Collagen là loại protein quan trọng chiếm khoảng 70% cấu trúc da, giúp duy trì độ đàn hồi, săn chắc và làm chậm quá trình lão hóa. Tuy nhiên, sau tuổi 25, quá trình sản xuất collagen tự nhiên trong cơ thể bắt đầu suy giảm. Theo nghiên cứu, mỗi năm sau tuổi 25, cơ thể mất khoảng 1% lượng collagen tự nhiên, dấu hiệu lão hóa bắt đầu với làn da khô, nếp nhăn nhỏ, mỡ dưới da mỏng dần khiến da chảy xệ...

Trong vô số loại rau xanh có lợi cho sức khỏe, cải xoong nổi bật nhờ những công dụng tuyệt vời, đáp ứng 2 nhu cầu nói trên.

Đây là một trong những loại rau được chứng minh có khả năng chống ung thư, đồng thời chứa lượng lớn vitamin C giúp tăng cường sản xuất collagen – yếu tố quan trọng giúp da săn chắc và khỏe mạnh.

Không chỉ bổ dưỡng, cải xoong còn rất dễ tìm và chế biến, trở thành một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Khả năng chống ung thư của cải xoong

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh cải xoong có khả năng chống ung thư hiệu quả. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cải xoong được xếp hạng là loại rau giàu dinh dưỡng nhất, đạt điểm tuyệt đối 100 trên thang đo mật độ dinh dưỡng . Hợp chất phenethyl isothiocyanate (PEITC) trong cải xoong đã được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và ngăn chặn quá trình khởi phát ung thư.

Ngoài ra, cải xoong rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do và giảm nguy cơ ung thư. Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm các nhà khoa học tại Đại học Ulster, Anh, cho thấy việc tiêu thụ 85g cải xoong mỗi ngày trong 8 tuần có thể giảm khoảng 23% tổn thương DNA của tế bào bạch cầu do gốc tự do gây ra. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition vào năm 2007.

Tác dụng tăng cường collagen của cải xoong

Vitamin C trong cải xoong không chỉ giúp chống ung thư mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp collagen. Collagen là protein chính cấu thành da, giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc. Việc bổ sung đủ vitamin C từ cải xoong có thể kích thích sản xuất collagen, làm chậm quá trình lão hóa da và giảm nếp nhăn.

Mặc dù chưa có nghiên cứu cụ thể nào tập trung trực tiếp vào tác dụng của cải xoong đối với việc tăng cường collagen, nhưng mối liên hệ giữa vitamin C và tổng hợp collagen đã được chứng minh rõ ràng. Do đó, việc tiêu thụ cải xoong có thể hỗ trợ quá trình sản xuất collagen trong cơ thể.

Giá cả và cách sử dụng rau cải xoong

Cải xoong chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin A, K, canxi, sắt và kali. Vitamin A hỗ trợ sức khỏe mắt và da, trong khi vitamin K cần thiết cho quá trình đông máu và duy trì xương chắc khỏe. Hàm lượng canxi và sắt giúp cải thiện sức khỏe xương và ngăn ngừa thiếu máu.

Tại Việt Nam, cải xoong được bán phổ biến ở các chợ và siêu thị với giá dao động từ 30.000 đến 40.000 đồng/kg . Loại rau này thường được sử dụng trong các món salad, xào, nấu canh hoặc ăn sống kèm với lẩu. Một số món ăn chế biến từ rau cải xoong được rất nhiều người ưa thích như là: Canh cải xoong nấu thịt bằm; Cải xoong xào tỏi; Salad cải xoong trộn dầu giấm; Cải xoong luộc chấm nước mắm trứng... Khi chế biến, nên rửa sạch và ngâm nước muối loãng để loại bỏ tạp chất.