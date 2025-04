Kim Tae Hee dù đã bước đến độ tuổi U50 nhưng gương mặt thanh tú, làn da căng mịn của cô vẫn luôn khiến công chúng suýt xoa.

Sau khi kết hôn với tài tử Bi Rain vào năm 2017, Kim Tae Hee dần lui về hậu trường để chăm lo cho tổ ấm nhỏ. Dù ít xuất hiện trước công chúng, nhưng mỗi lần lộ diện, cô đều khiến người hâm mộ trầm trồ bởi nhan sắc gần như không đổi so với thuở mới vào nghề.

Nhiều người ví von rằng, Kim Tae Hee dường như đang "lão hoá ngược", ngày càng trẻ trung rạng rỡ. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng, phương pháp làm đẹp hiệu quả nhất không nằm ở mỹ phẩm hay công nghệ cao mà bắt nguồn từ việc nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Thực đơn hàng ngày của cô được tối giản, tập trung vào thực phẩm hữu cơ với các loại rau xanh, trái cây như đào, dâu tây, rau lá xanh...

Kim Tae Hee dù đã bước đến độ tuổi U50 nhưng sắc đẹp của cô vẫn luôn khiến công chúng suýt xoa.

Một trong những bí quyết quan trọng giúp Kim Tae Hee duy trì làn da căng mướt chính là thói quen uống trà xanh. Đây là loại nước bình dân nhưng lại mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe và nhan sắc.

Trà xanh: Thần dược giúp trẻ hóa làn da và chống nắng tự nhiên của Kim Tae Hee

Trà xanh từ lâu đã được biết đến với nhiều công dụng tuyệt vời như hỗ trợ giảm cân, tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đây còn là một "tấm lá chắn" bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và đồng thời kích thích sản sinh collagen yếu tố quyết định độ săn chắc và đàn hồi của làn da.

1. Trà xanh giúp bảo vệ da khỏi tia UV

Ánh nắng mặt trời chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa da. Trong trà xanh có chứa hàm lượng cao Epigallocatechin gallate (EGCG), một hợp chất chống oxy hóa mạnh giúp trung hòa các gốc tự do, giảm thiểu tổn thương do tia cực tím gây ra. EGCG còn có khả năng kích thích quá trình tái tạo tế bào da, giúp làn da khỏe mạnh, rạng rỡ hơn.

Các nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh rằng, chiết xuất từ trà xanh có thể giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của tia UV lên làn da. Một thí nghiệm trên động vật cho thấy, những chú chuột được bổ sung trà xanh có tỷ lệ tổn thương da do tia cực tím thấp hơn đáng kể so với nhóm không sử dụng.

Một trong những bí quyết quan trọng giúp Kim Tae Hee duy trì làn da căng mướt chính là thói quen uống trà xanh.

2. Thúc đẩy sản sinh collagen, duy trì độ đàn hồi của da

Collagen là loại protein quan trọng giúp duy trì độ đàn hồi và căng mịn của da. Tuy nhiên, theo thời gian, lượng collagen trong cơ thể dần suy giảm, khiến da trở nên chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn.

Trà xanh không chỉ chứa EGCG giúp bảo vệ collagen khỏi sự phân hủy mà còn giàu vitamin B2, hỗ trợ kích thích quá trình sản sinh collagen tự nhiên, giúp làn da luôn tươi trẻ và săn chắc.

Ngoài ra, trà xanh còn có khả năng làm dịu tình trạng viêm da, giảm mẩn đỏ và giúp làn da đều màu hơn. Chính vì vậy, không khó hiểu khi Kim Tae Hee duy trì thói quen uống trà xanh để bảo vệ và trẻ hóa làn da của mình.

3. Bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng việc tiêu thụ trà xanh thường xuyên có thể giãm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách cải thiện lưu thông máu, giảm huyết áp và lượng cholesterol xấu (LDL). Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí "Journal of the American Medical Association" (JAMA), những người uống trà xanh có tỷ lệ tử vong do bệnh tim thấp hơn 26% so với nhóm không uống.

4. Giảm nguy cơ Alzheimer và Parkinso

Trà xanh chứa L-theanine, một axit amin có tác dụng tăng cường sự tập trung, giảm căng thẳng và cải thiện chức năng não bộ. Theo một nghiên cứu trên tạp chí "Phytomedicine", việc tiêu thụ trà xanh có thể giảm nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer và Parkinson nhờ cơ chế chống oxy hóa và bảo vệ tế bào thần kinh.

Những lưu ý khi sử dụng trà xanh

Dù mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời, nhưng việc sử dụng trà xanh không đúng cách có thể gây ra một số tác dụng phụ. Dưới đây là những điều cần lưu ý:

- Không uống trà xanh khi đói: Caffeine trong trà xanh có thể kích thích dạ dày tiết nhiều axit, gây khó chịu và ợ nóng.

- Hạn chế uống quá nhiều: Tiêu thụ trà xanh với liều lượng lớn có thể dẫn đến mất ngủ, đau đầu, buồn nôn, tim đập nhanh.

- Không nên uống ngay sau bữa ăn: Trà xanh có thể cản trở quá trình hấp thụ sắt và canxi từ thực phẩm.

- Phụ nữ mang thai và người mắc bệnh dạ dày nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.