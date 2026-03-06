Chuyến thăm cấp nhà nước dự kiến bắt đầu vào ngày 14 tháng 3 tới đây mang một ý nghĩa tình cảm vô cùng to lớn đối với Vương hậu Mary. Sinh ra và lớn lên ở vùng Tasmania xinh đẹp của nước Úc, việc bước xuống máy bay tại quê nhà với tư cách là Vương hậu nước Đan Mạch bên cạnh Vua Frederik chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc lịch sử đầy cảm xúc.

Trong các chuyến công du hoàng gia, những buổi tiệc chiêu đãi cấp nhà nước luôn là tâm điểm chú ý, nơi công chúng và giới truyền thông được chiêm ngưỡng sự xa hoa, tinh tế của các món trang sức truyền đời. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là những quy định nghiêm ngặt hàng thế kỷ mà bất kỳ thành viên hoàng gia nào cũng phải tuân thủ tuyệt đối.

Khối tài sản thuộc về quốc gia chứ không thuộc về cá nhân

Theo phân tích từ các chuyên gia, Vương hậu Mary sẽ không thể mang theo bộ trang sức ngọc lục bảo Đan Mạch ( Danish Emerald Parure ) trong chuyến đi mang tính bước ngoặt này. Lộng lẫy và vô giá, bộ trang sức bao gồm một chiếc vương miện, vòng cổ, hoa tai và trâm cài áo, được chế tác tinh xảo từ kim cương và ngọc lục bảo. Chuyên gia trang sức Oliver Hobart từ 925E nhận định rằng, đây là một ví dụ xuất sắc về nghệ thuật chế tác kim hoàn hoàng gia thế kỷ 19, ban đầu được làm ra để kỷ niệm đám cưới bạc của Vương hậu Caroline Amalie vào năm 1840.

Lý do Vương hậu Mary không thể mang nó ra khỏi biên giới Đan Mạch không nằm ở sở thích cá nhân, mà nằm ở tính pháp lý của món đồ. Khác với nhiều món nữ trang khác, bộ ngọc lục bảo này là một phần của Bộ sưu tập Trang sức Vương miện chính thức. Điều đó có nghĩa là chúng thuộc quyền sở hữu của nhà nước Đan Mạch chứ không phải tài sản cá nhân của quốc vương hay vương hậu. Bởi vì tính chất "tài sản quốc gia" này, bộ trang sức bắt buộc phải được giữ lại trong nước. Khi Vương hậu không sử dụng trong các dịp lễ trọng đại tại quê chồng, chúng sẽ được trưng bày và bảo quản cẩn mật tại Lâu đài Rosenborg.

Quy định này khắt khe đến mức, dù chuyến đi đến Úc lần này có ý nghĩa cá nhân sâu sắc đến đâu đối với Vương hậu Mary, những viên ngọc lục bảo tuyệt đẹp ấy cũng không bao giờ được phép đồng hành cùng bà qua các đại dương. Đây là một cách hoàng gia Đan Mạch bảo vệ di sản văn hóa và lịch sử của quốc gia trước mọi rủi ro có thể xảy ra trong quá trình di chuyển quốc tế.

Những lựa chọn thay thế mang đậm tính biểu tượng

Dù thiếu vắng bộ ngọc lục bảo danh giá, tủ đồ của Vương hậu Mary vẫn còn rất nhiều những lựa chọn hoàn hảo khác để bà tỏa sáng trong các đêm tiệc tại quê nhà. Thay vì ngọc lục bảo, nhiều khả năng người hâm mộ sẽ được chiêm ngưỡng chiếc vương miện Pearl Poiré Tiara . Chiếc vương miện này có thiết kế khá giống với chiếc Lover's Knot nổi tiếng mà cố Công nương Diana từng rất yêu thích, nổi bật với những viên ngọc trai đung đưa duyên dáng từ các vòm kim cương lấp lánh. Theo chuyên gia Hobart, món trang sức này không chỉ mang đậm tính di sản mà còn tạo ra một vẻ đẹp mềm mại, bắt sáng tuyệt vời, cực kỳ phù hợp cho một buổi quốc yến sang trọng.

Bên cạnh đó, bộ trang sức hồng ngọc Đan Mạch ( Danish Ruby Parure ) cũng là một ứng cử viên sáng giá. Sắc đỏ rực rỡ của hồng ngọc luôn tạo nên sức hút mãnh liệt và đặc biệt nổi bật, tôn da dưới ánh đèn của các sự kiện buổi tối. Nhưng có lẽ, món trang sức mang lại nhiều cảm xúc nhất và dễ tạo sự kết nối nhất sẽ là chiếc vương miện kim cương mà bà từng đội trong ngày cưới.

Đó là món quà cưới đầy ý nghĩa mà Vương hậu Margrethe và Thân vương Henrik đã trao tặng cho bà vào năm 2004. Việc diện lại kỷ vật này trong chuyến thăm quê hương không chỉ là một sự lựa chọn tinh tế về mặt thời trang mà còn là cách Vương hậu Mary nhẹ nhàng nhắc nhớ lại câu chuyện tình yêu cổ tích của một cô gái người Úc bước chân vào hoàng gia châu Âu cách đây hai thập kỷ. Dù không có ngọc lục bảo, sự xuất hiện của Vương hậu tại Úc vào giữa tháng 3 này chắc chắn vẫn sẽ là một dấu ấn rực rỡ, thanh lịch và mang đậm dấu ấn cá nhân của bà.