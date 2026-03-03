Theo những nguồn tin rò rỉ từ giới truyền thông, Nữ công tước xứ Sussex đang ngập tràn một nguồn năng lượng mới mẻ và đầy hứng khởi cho kế hoạch trở lại Vương quốc Anh cùng chồng là Vương tử Harry ngay trong năm nay. Chuyến đi này không đơn thuần chỉ là một chuyến thăm viếng quê nhà, mà nó mang theo một sức nặng tâm lý và một thông điệp vô cùng sâu sắc mà Meghan muốn gửi gắm.

Kể từ năm 2022, sau khi dự tang lễ cố Nữ hoàng Elizabeth II, Meghan chưa một lần đặt chân lại xứ sở sương mù. Thế nhưng, thời cuộc đã thay đổi. Những người bạn thân thiết của Nữ công tước tiết lộ rằng, chính những bê bối gần đây của Hoàng gia Anh, đặc biệt là lùm xùm bẽ bàng liên quan đến cựu Vương tử Andrew, lại vô tình trở thành đòn bẩy tâm lý cực lớn đối với cô.

Những sóng gió ấy không làm cô hả hê, nhưng lại củng cố mạnh mẽ lập trường của cô ngày trước. Có một cảm giác "được minh oan" len lỏi trong suy nghĩ của Meghan. Những người thân cận miêu tả tâm thế hiện tại của cô gói gọn trong một câu nói đầy ẩn ý: "Chúng tôi đã cố gắng cảnh báo các người rồi mà". Rõ ràng, việc đứng ngoài ranh giới Hoàng gia và nhìn lại những rắc rối đang bủa vây nơi đây khiến Meghan cảm thấy quyết định dứt áo ra đi năm xưa của mình và chồng là hoàn toàn chính xác.

"Cô ấy không về để nổi giận, cô ấy về bằng sự kiêu hãnh"

Chuyến trở về Anh sắp tới của cặp đôi được cho là sẽ trùng với sự kiện đếm ngược một năm tới Invictus Games (Thế vận hội Invictus do Harry sáng lập). Các nguồn tin thân cận cho biết nhà Sussex thậm chí đã bắt đầu khảo sát và xem xét các địa điểm lưu trú cao cấp tại khu vực Birmingham để chuẩn bị cho chuyến đi mang tính bước ngoặt này.

Nhà báo chuyên mảng người nổi tiếng Rob Shuter đã hé lộ một góc nhìn rất chân thật về tâm lý của Meghan lúc này: "Cô ấy muốn cho công chúng Anh thấy họ đã ném bỏ đi một thứ giá trị như thế nào. Trạng thái của Meghan lúc này không phải là sự tức giận hay hằn học, mà đó là sự tự tin tuyệt đối". Câu nói này dường như lột tả chính xác con người của Nữ công tước ở thời điểm hiện tại. Đã qua rồi cái thời cô phải khóc lóc trên sóng truyền hình hay cảm thấy ngột ngạt vì những quy tắc cứng nhắc.

Giờ đây, cô nắm trong tay quyền kiểm soát. Một nguồn tin khác khẳng định chắc nịch: "Cô ấy sẽ không lặng lẽ trở về như một cái bóng. Nếu Meghan đặt chân đến Anh, mọi thứ phải diễn ra theo những điều kiện do chính cô ấy đặt ra". Sự rạch ròi này cho thấy một Meghan Markle hoàn toàn chủ động, sẵn sàng đối mặt với truyền thông Anh bằng một phong thái ngẩng cao đầu, không chờ đợi sự thương hại cũng chẳng màng đến những lời phán xét.

Xây dựng "đế chế" riêng: Không cần vương miện vẫn làm việc của một thành viên Hoàng gia

Sự tự tin của Meghan không tự nhiên mà có, nó được bồi đắp từ những bước đi chiến lược đầy toan tính của hai vợ chồng trong thời gian qua. Ngay trước khi râm ran tin đồn về Anh, Harry và Meghan vừa hoàn thành một chuyến đi mà giới truyền thông gọi là "chuyến công du bán Hoàng gia" (pseudo-royal tour) tới Jordan.

Dù không mang bất kỳ danh nghĩa chính thức nào từ Điện Buckingham, cặp đôi vẫn dành hai ngày tại quốc gia Trung Đông này để làm những công việc hệt như các thành viên Hoàng gia cấp cao thực thụ. Họ trực tiếp tham gia làm nổi bật các nỗ lực nhân đạo của chính quyền Jordan, gặp gỡ các cơ quan y tế, và hỗ trợ các hoạt động vì sức khỏe của những người tị nạn Syria và Palestine. Đáng chú ý hơn, chuyến đi này được thực hiện theo lời mời đích danh của Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Chính những hoạt động tầm cỡ quốc tế như vậy đã khoác lên vai Meghan và Harry một vầng hào quang mới. Họ chứng minh rằng mình có sức ảnh hưởng toàn cầu, có khả năng kết nối với những nhân vật chóp bu của thế giới mà không cần phải gồng gánh những tước hiệu bị ràng buộc.

Theo Express