Gần đây nhất, hình ảnh cô xuất hiện thanh lịch trong một sự kiện cộng đồng với đôi khuyên tai trị giá chỉ 50 USD (hơn 1,2 triệu đồng) đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Chẳng cần kim cương hay đá quý chói lóa, chính sự tinh tế, lối sống tiết kiệm và cách cô trân trọng những món đồ cũ đã làm nên một biểu tượng thời trang hoàng gia rất riêng: Gần gũi, chân thật và đầy cảm hứng.

Đôi khuyên tai bình dân và sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ

Vào thứ Năm vừa qua, trong chuyến thăm đến Leicester để chung vui lễ hội Holi cùng cộng đồng người Anh gốc Ấn, Kate Middleton đã ghi điểm tuyệt đối với vẻ ngoài rạng rỡ và thân thiện.

Theo truyền thống của lễ hội sắc màu này, trang phục màu trắng luôn là một lựa chọn hoàn hảo và tinh tế nhất. Vương phi xứ Wales đã xuất hiện thanh tao trong một thiết kế trắng muốt, nhưng điều khiến giới mộ điệu thời trang tinh mắt nhận ra và bàn tán sôi nổi nhất lại nằm ở món phụ kiện nhỏ xinh bên tai cô. Không phải ngọc trai hoàng gia hay trang sức xa xỉ, Kate đã chọn một đôi khuyên tai mạ vàng đến từ thương hiệu thời trang quen thuộc Sézane .

Đôi khuyên tai mang thiết kế đĩa tròn khắc họa tiết tỉ mỉ, thả nhẹ bốn dải đá lấp lánh ở phần đế, mang lại vẻ đẹp vừa cổ điển lại vừa hiện đại. Điều thú vị là món trang sức này vốn đã cháy hàng từ lâu, có giá gốc khoảng 130 USD nhưng từng được hạ giá xuống chỉ còn 50 USD.

Với những ai thường xuyên theo dõi phong cách của vị Vương phi này, món đồ nhỏ bé ấy không hề xa lạ. Cô từng diện nó vào dịp Giáng sinh năm 2022 và sau đó lại mang theo trong chuyến thăm hoàng gia đến Birmingham vào năm 2023. Sự gắn bó với một món đồ bình dân cho thấy Kate không hề bị ràng buộc bởi những quy tắc ngầm về sự hào nhoáng.

Trong sự kiện lần này, sự dung dị của cô càng được tôn vinh khi cô được trao tặng một chiếc vòng cổ " mala " kết từ ngọc trai và những bông hồng đỏ rực rỡ. Chiếc vòng là biểu tượng truyền thống cho sự vinh danh và lòng tôn kính, khoác lên người Vương phi như một sự hòa quyện tuyệt đẹp giữa nét đẹp văn hóa và tấm lòng chân thành.

Nghệ thuật "mặc lại đồ cũ" - Sang trọng không đo bằng tiền

Nếu nói về nghệ thuật tái chế trang phục trong giới thượng lưu và hoàng gia, có lẽ Kate Middleton luôn là cái tên đứng đầu danh sách. Việc cô mặc lại đồ cũ không còn là chuyện lạ, nhưng mỗi lần xuất hiện, cô đều biết cách làm mới tổng thể khiến món đồ như được sống lại lần thứ hai.

Cùng với đôi khuyên tai Sézane ở Leicester, Kate đã khoác lại chiếc áo choàng màu trắng được may đo riêng bởi Chris Kerr . Lần đáng nhớ nhất người ta thấy cô diện chiếc áo lịch duyệt này là vào dịp Giáng sinh năm 2023. Bằng sự khéo léo trong cách phối hợp, cô luôn toát lên vẻ thanh lịch mà không hề nhàm chán.

Không chỉ ở trang phục thường ngày, ngay cả trên thảm đỏ của những sự kiện danh giá bậc nhất, thói quen này vẫn được cô duy trì một cách đầy tự hào. Gần đây nhất, tại lễ trao giải BAFTA diễn ra vào tháng trước, Kate đã tỏa sáng rực rỡ trong một thiết kế dạ hội màu hồng sang trọng đến từ nhà mốt Gucci . Ít ai ngờ rằng, đây chính là bộ váy tuyệt đẹp cô đã từng chọn để tham dự một buổi dạ tiệc tại bảo tàng V&A từ tận năm 2019.

Hay vào dịp Giáng sinh vài tháng trước, nữ Vương phi lại gây ấn tượng với vẻ ngoài ấm áp trong chiếc áo khoác họa tiết kẻ sọc nâu của thương hiệu Blazé Milano . Chiếc áo này mang một ý nghĩa đặc biệt và xúc động hơn cả, bởi nó từng đồng hành cùng cô trong sự kiện công khai đầu tiên của năm: một chuyến thăm bất ngờ tới Bệnh viện Royal Marsden, nơi chính cô đã dũng cảm trải qua quá trình điều trị căn bệnh ung thư vào năm trước đó.

Mỗi món đồ cô chọn mặc lại dường như đều mang theo một câu chuyện, một kỷ niệm hoặc một sự trân trọng sâu sắc đối với những khoảnh khắc mà cô đã đi qua. Trong một thế giới thời trang vận động không ngừng và đề cao sự thay đổi liên tục, một vị Vương phi có thể chạm tay đến bất kỳ món đồ xa xỉ nào lại chọn cách dừng lại, yêu thương và tái sử dụng những gì mình đang có.

Từ đôi khuyên tai 50 đô la đến chiếc áo khoác đầy ắp kỷ niệm buồn vui, Kate chứng minh rằng khí chất thực sự của một người phụ nữ không nằm ở giá trị vật chất đắp lên người. Nó tỏa ra từ sự tự tin, lối sống tử tế, sự giản dị và một trái tim biết đồng cảm. Đó cũng chính là lý do vì sao hình ảnh của cô luôn dễ dàng chạm đến trái tim người hâm mộ, trở thành một biểu tượng sống truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu phụ nữ.