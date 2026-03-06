Ở độ tuổi chập chững bước vào giai đoạn thiếu niên, Công chúa Charlotte không chỉ ghi dấu ấn với vẻ ngoài chững chạc mà còn bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với thể thao, đặc biệt là môn thể thao vua.

Niềm đam mê được vun đắp từ người cha yêu thể thao

Đối với những đứa trẻ sinh ra trong gia đình hoàng gia, cuộc sống của các em thường gắn liền với những quy tắc chuẩn mực. Thế nhưng, đằng sau những cánh cửa cung điện, Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử bé Louis cũng có những tuổi thơ bình dị như bao đứa trẻ khác, được tự do chơi đùa và theo đuổi sở thích cá nhân.

Thân vương William, với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) và là một người hâm mộ cuồng nhiệt của bộ môn này, đã truyền trọn vẹn tình yêu sân cỏ sang các con. Dù là cùng nhau hò hét cổ vũ đội tuyển Anh tại các kỳ EURO, theo chân bố đến sân vận động xem câu lạc bộ Aston Villa thi đấu, hay tự mình xỏ giày ra sân đá bóng, những đứa trẻ xứ Wales rõ ràng đã "nhiễm" một tình yêu thể thao rất đỗi tự nhiên và thuần khiết.

Mới đây, nữ cầu thủ bóng đá nổi tiếng Lucy Bronze, ngôi sao của câu lạc bộ nữ Chelsea và đội tuyển quốc gia Anh (The Lionesses), đã có những chia sẻ thú vị trên tạp chí Hello! về tiềm năng thể thao của Công chúa Charlotte. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Bronze đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với Thân vương William và cô luôn ấn tượng với sự ủng hộ nhiệt thành của anh dành cho bóng đá nữ.

Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ Thân vương vào năm 2015 và cho biết trước mỗi giải đấu lớn, anh đều dành thời gian ghé thăm trạm huấn luyện để động viên tinh thần các cô gái. Có một năm đặc biệt, đội tuyển đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo đấu nhỏ xinh xắn của tuyển Anh với tên Charlotte được in trang trọng sau lưng để gửi tặng cô công chúa nhỏ.

Lucy Bronze tin rằng, với một người bố là người hâm mộ cuồng nhiệt như vậy, những đứa trẻ nhà Wales chắc chắn cũng mang trong mình tình yêu lớn với trái bóng tròn. Nữ cầu thủ còn mộc mạc bày tỏ sự kỳ vọng rằng, với tình yêu thể thao đang lớn dần, sẽ thật tuyệt vời nếu một ngày nào đó trong tương lai, Công chúa Charlotte thực sự khoác áo đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Anh để thi đấu.

Lời khẳng định đáng yêu "Con bắt gôn rất giỏi" và bài học làm cha mẹ

Sự kỳ vọng của Lucy Bronze hoàn toàn không phải là không có cơ sở, bởi chính Thân vương William cũng từng tự hào thừa nhận tài năng của con gái mình. Vào năm 2022, khi đến thăm đội tuyển Lionesses, vị Thân vương đã không ngần ngại gọi con gái mình là một "ngôi sao bóng đá" đang lên. Anh vui vẻ chuyển lời nhắn nhủ vô cùng tự tin và đáng yêu của con gái đến các tuyển thủ rằng Charlotte muốn bố nói với mọi người là cô bé bắt gôn thực sự rất giỏi, và xin bố hãy nhất định phải truyền đạt lại điều đó. Hình ảnh một người bố mang theo lời nhắn nhủ đầy tự hào của cô con gái nhỏ đến kể với những vận động viên chuyên nghiệp cho thấy một sự gắn kết gia đình vô cùng ấm áp. Thân vương William không chỉ lắng nghe mà còn công nhận, cổ vũ sự tự tin của con gái một cách công khai.

Câu chuyện nhỏ của gia đình Hoàng gia Anh thực chất lại phản ánh một xu hướng nuôi dạy con rất tiến bộ mà nhiều gia đình hiện đại ngày nay, kể cả tại Việt Nam, đang hướng tới. Trước đây, nhiều bậc phụ huynh thường có xu hướng định hình sẵn những môn năng khiếu cho bé gái như múa ballet, đánh đàn hay vẽ tranh, và cho rằng bóng đá hay các môn thể thao mạnh bạo chỉ dành cho bé trai.

Tuy nhiên, góc nhìn hiện đại đã cởi mở hơn rất nhiều. Việc để các bé gái thỏa sức chạy nhảy trên sân cỏ, lấm lem bùn đất và bắt những quả bóng không chỉ giúp các em rèn luyện thể lực vượt trội mà còn hình thành tinh thần đồng đội, sự bền bỉ và lòng dũng cảm. Giống như cách Thân vương William hào hứng khoe về tài "bắt gôn" của Charlotte, khi cha mẹ thực sự thấu hiểu, tôn trọng sở thích cá nhân và khích lệ con tự do trải nghiệm, những đứa trẻ sẽ lớn lên với một thế giới nội tâm phong phú, tự tin bứt phá khỏi những giới hạn định kiến để trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình.