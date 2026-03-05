Ít ai ngờ rằng, giữa muôn vàn những đồn đoán, chỉ trích và những câu chuyện thị phi chưa bao giờ dứt về gia đình hoàng gia Anh, Nữ công tước xứ Sussex - Meghan Markle lại đang âm thầm xây dựng một "đế chế" phong cách sống của riêng mình. Không phô trương ầm ĩ trên các mặt báo bằng những bài phỏng vấn gây sốc nữa, Meghan giờ đây chọn cách lên tiếng qua doanh thu. Thương hiệu As Ever của cô vừa hé lộ những con số tăng trưởng đáng kinh ngạc, đặc biệt là tình trạng "cháy hàng" liên tục đến mức đích thân bà chủ phải đặt mua gấp 1 triệu lọ mứt. Dường như, hình ảnh một người phụ nữ quyền lực, mộc mạc và khéo léo trong kinh doanh đang dần thay thế những lùm xùm trong quá khứ.

Bước đi chậm mà chắc của vị Nữ công tước

Ra mắt vào tháng 4 năm 2025, As Ever mang đậm hơi thở của một lối sống chậm rãi, chữa lành và đầy tính thẩm mỹ mà Meghan Markle luôn theo đuổi. Thay vì ra mắt những món đồ thời trang xa xỉ hay trang sức đắt tiền, Meghan chọn cách tiếp cận gần gũi và mộc mạc hơn rất nhiều. Các bộ sưu tập của cô xoay quanh góc bếp và bàn trà của gia đình, từ những lọ kẹo đường rắc hình hoa từng "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội, cho đến các loại mứt trái cây thủ công, rượu vang thượng hạng, các set bột làm bánh tiện lợi và những hộp trà thơm ướp hương tinh tế. Sự lựa chọn khôn ngoan này đã đánh trúng tâm lý của nhóm khách hàng yêu thích sự tinh tươm, ấm cúng và muốn chăm chút cho không gian sống của mình.

Dù phía Meghan Markle chưa bao giờ chính thức công bố các báo cáo tài chính rầm rộ, nhưng những con số "biết nói" được rò rỉ gần đây đã cho thấy As Ever không phải là một cuộc dạo chơi nông nổi. Theo dữ liệu từ SimilarWeb do Newsweek thu thập được, lượng truy cập vào trang web của As Ever đã chứng kiến mức tăng trưởng vững chắc 36% kể từ tháng 10 năm ngoái. Cụ thể, trang web đã thu hút 196.831 lượt truy cập trong tháng 10, tăng đều đặn lên 245.982 lượt vào tháng 12 và chạm mốc 268.200 lượt vào tháng 1 đầu năm nay. Đây là một biểu đồ đi lên đầy mơ ước đối với bất kỳ một thương hiệu non trẻ nào, minh chứng cho sức hút tự nhiên (organic growth) mà không cần phải nhồi nhét quá nhiều chiến dịch quảng cáo phô trương.

Bài toán "cháy hàng" và lời giải bằng 1 triệu chiếc lọ

Sự thành công của As Ever đôi khi lại mang đến cho Meghan Markle những "cơn đau đầu" khá dễ thương mà bất cứ người làm kinh doanh nào cũng khao khát: Bán hết hàng quá nhanh. Thực tế, sức mua từ cộng đồng người hâm mộ và những khách hàng tò mò lớn đến mức các đợt mở bán đầu tiên của As Ever đều "bốc hơi" chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi về công việc kinh doanh với Emily Chang của tờ Bloomberg vào tháng 8 năm ngoái, Nữ công tước xứ Sussex đã thật thà chia sẻ về áp lực của việc duy trì nguồn cung để đáp ứng nhu cầu khổng lồ từ thị trường.

Meghan bộc bạch rằng việc bán hết sạch hàng trong chớp mắt giống như một "con dao hai lưỡi". Một mặt, đó là điều tuyệt vời, là niềm tự hào to lớn đối với bất kỳ một doanh nghiệp nhỏ hay một startup nào mới chập chững vào nghề. Nhưng mặt khác, việc hàng hóa biến mất khỏi kệ quá nhanh khiến đội ngũ của cô không kịp thu thập các chỉ số đo lường, không có đủ thời gian để tìm hiểu hành vi người tiêu dùng và rút ra những bài học cần thiết cho các chiến lược dài hạn. Để khắc phục điều này, Meghan và ê-kíp đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho đợt ra mắt sản phẩm theo mùa thứ hai với số lượng hàng tồn kho được nhân lên gấp 10 lần. Thế nhưng, thật bất ngờ, toàn bộ số hàng khổng lồ ấy cũng lại cháy sạch chỉ trong vỏn vẹn vài giờ đồng hồ. Từ chỗ chỉ dè dặt đặt mua vài nghìn chiếc nắp và lọ mứt hồi đầu năm, giờ đây các cuộc họp của công ty chỉ xoay quanh câu chuyện: "Chúng ta cần phải ký ngay một đơn đặt hàng 1 triệu chiếc lọ".

Tầm nhìn xa và tham vọng không ồn ào

Bất chấp những thành công bước đầu rực rỡ, Meghan Markle và đội ngũ As Ever vẫn giữ một thái độ vô cùng khiêm tốn và cẩn trọng. Hiện tại, thương hiệu này vẫn chỉ nhận giao hàng đến một số khu vực nhất định tại Mỹ, chưa hề vội vã mở rộng ồ ạt ra toàn cầu. Điều này cho thấy chiến lược đi chậm, đi chắc và kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ của bà chủ As Ever . Dù không tránh khỏi những sai sót nhỏ nhặt của một doanh nghiệp mới thành lập, nhưng tinh thần học hỏi, liên tục cải thiện và duy trì đà phát triển là điều mà giới chuyên môn đánh giá rất cao ở Meghan.

Một nguồn tin thân cận từ nội bộ As Ever đã tiết lộ với tờ Daily Express rằng toàn bộ ê-kíp đang cực kỳ hài lòng với sự phát triển tổng thể của thương hiệu. Người này chia sẻ: "Dù As Ever mới chỉ ở những chặng đường đầu tiên, nhưng quỹ đạo đi lên hiện tại mang lại cho chúng tôi niềm tin vững chắc vào tiềm năng dài hạn, miễn là chúng tôi tiếp tục xây dựng nó theo đúng hướng. Chúng tôi vẫn đang tập trung vào việc phát triển thương hiệu một cách cẩn thận và bền vững, đồng thời luôn lắng nghe sát sao những phản hồi từ cộng đồng - những người đã dành cho As Ever một sự nhiệt thành đáng kinh ngạc" . Có vẻ như, sau những giông bão của dư luận, Meghan Markle đã thực sự tìm thấy bình yên và sự thăng hoa trong căn bếp mang tên As Ever của riêng mình.