Ngày 13/12, Vietnam Beauty Fashion Fest XIII với chủ đề Season of Joy chính thức diễn ra tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, khu vực bãi sau TP Vũng Tàu. Chương trình được tổ chức ngoài trời, kết hợp không gian biển cùng sân khấu lớn, mang đến trải nghiệm trình diễn giàu cảm xúc trong không khí lễ hội cuối năm.

Tại sự kiện, Hoa hậu Lê Hoàng Phương cùng dàn Á hậu Miss Grand thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ sưu tập LUMIÈRE của thương hiệu C’CHIC. Lê Hoàng Phương đảm nhận vai trò vedette, trong khi Thu Ngân, Thu Trà và Đinh Y Quyên mở màn cho phần trình diễn. Sự xuất hiện của cô bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến tạo nên điểm nhấn đáng chú ý trong đêm diễn.

Bộ sưu tập LUMIÈRE được xây dựng dựa trên cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp và hình tượng những nữ minh tinh điện ảnh kinh điển, hướng đến việc khắc họa hình ảnh người phụ nữ hiện đại: mạnh mẽ, tự tin nhưng vẫn giữ được sự mềm mại và tinh tế. Thông điệp “A Symphony of Light. A Whisper of Grace” được truyền tải xuyên suốt, nhấn mạnh vẻ đẹp bền bỉ, không phô trương nhưng giàu nội lực.

Về thiết kế, các trang phục sử dụng phom dáng hiện đại kết hợp với chi tiết thủ công như lông vũ, đính đá và hoa 3D. Bảng màu trung tính gồm trắng, đen và be giúp tôn lên cấu trúc trang phục, đồng thời tạo cảm giác thanh lịch, sang trọng.

Không gian biển Vũng Tàu góp phần làm nổi bật hiệu ứng thị giác cho phần trình diễn. Ánh sáng tự nhiên, gió biển và sân khấu ngoài trời giúp các thiết kế trở nên mềm mại, tạo cảm giác gần gũi và phóng khoáng, phù hợp với tinh thần của Season of Joy.

Sau VBFF XIII, C’CHIC cho biết sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động giới thiệu bộ sưu tập trên nhiều nền tảng truyền thông, đồng thời đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng thông qua hệ thống showroom. Trong dài hạn, thương hiệu hướng đến việc mở rộng trải nghiệm mua sắm và phát triển theo định hướng bền vững.

Sự xuất hiện của Lê Hoàng Phương tại VBFF XIII cho thấy hình ảnh ngày càng ổn định và đa dạng của cô trong các hoạt động nghệ thuật, đồng thời góp phần làm nổi bật tinh thần tôn vinh phụ nữ hiện đại mà chương trình hướng đến.