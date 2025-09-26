“Tam Hoàng” làng mẫu hội ngộ: Võ Hoàng Yến – Hoàng Thuỳ – Lê Hoàng Phương bất ngờ sánh vai cùng nhau

Trước thềm Tuần lễ thời trang Thượng Hải (Shanghai Fashion Week SS26) diễn ra ngày 14/10 tới, NTK Thanh Hương Bùi đã tung bộ ảnh giới thiệu BST mới mang tên Manifeste. Đây không chỉ là một bộ sưu tập, mà theo lời NTK, còn là “bản tuyên ngôn nghệ thuật đầy cảm xúc, kể câu chuyện về sự hồi sinh của giá trị truyền thống Việt qua dòng chảy thời gian”.

Võ Hoàng Yến

Lê Hoàng Phương

Điều gây chú ý chính là sự góp mặt của Võ Hoàng Yến, Hoàng Thuỳ và Lê Hoàng Phương trong loạt hình này. Trước đó, khi NTK hé lộ sẽ mang BST đến SFW SS26, cư dân mạng đã rần rần đoán xem ai sẽ được chọn mặt gửi vàng. Việc cả ba cùng xuất hiện đã khiến dư luận thêm tò mò: liệu sàn diễn quốc tế sắp tới sẽ chứng kiến màn hội ngộ đặc biệt của họ?

NTK Thanh Hương Bùi cùng 3 nàng hậu đình đám Võ Hoàng Yến – Hoàng Thuỳ – Lê Hoàng Phương

Sự trở lại của NTK Thanh Hương Bùi cùng 3 nàng hậu đình đám Võ Hoàng Yến – Hoàng Thuỳ – Lê Hoàng Phương đang khiến giới mộ điệu xôn xao. Bộ ba vốn được xem như “tam Hoàng” làng mẫu Việt, từng góp phần làm nên thành công cho nhiều bộ sưu tập gây tiếng vang trước đây.

Không phải ngẫu nhiên Thanh Hương Bùi tiếp tục chọn “tam Hoàng” cho dự án lần này. Võ Hoàng Yến – biểu tượng catwalk, Hoàng Thuỳ – gương mặt từng chinh chiến Miss Universe, và Lê Hoàng Phương – đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đều sở hữu sắc vóc cùng thần thái đẳng cấp.

Hoàng Thùy

Chia sẻ về buổi chụp, NTK cho biết cả ba nhanh chóng bắt nhịp tinh thần BST, giúp ê-kíp hoàn thành công việc một cách trọn vẹn. Với cô, đây là sự kết hợp không chỉ để tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt, mà còn là màn khẳng định sức hút của những “nữ hoàng” làng mẫu trước khi bộ sưu tập chính thức ra mắt quốc tế.

NTK Thanh Hương Bùi

BST lần này khai thác sâu các chất liệu truyền thống như giấy dó, tranh sơn mài, thêu tay… kết hợp cùng kỹ thuật đính đá, in 3D hiện đại. Bảng màu chủ đạo đỏ – vàng – đen vừa sang trọng vừa ẩn chứa thông điệp về sự thịnh vượng và nhiệt huyết.

Võ Hoàng Yến

Thanh Hương Bùi chia sẻ cô muốn khơi dậy nét cá tính độc đáo của phụ nữ, đưa họ ra khỏi khuôn khổ thường thấy để toả sáng theo cách riêng. Sau SFW SS26, NTK và ê-kíp kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển cảm hứng này tại nhiều kinh đô thời trang lớn khác.